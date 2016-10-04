– October 4, 2016

الشرف الممزق خلف الحدود – ثامر مراد

تحدث كل يوم حكايات في هذا البلد أو ذاك ترمز للعنف البشري وضياع أرواح في زوايا مختلفة من زوايا هذا العالم الكبير. بعض الحكايات تخرج الى السطح وتتلاقفها وسائل ألأعلام المختلفة لتتحول فيما بعد الى رمز من رموز التضحية والبعض ألآخر يتحول الى دروس تستنبط منها دروس وحكايات تضاف الى دروس التاريخ المختلفة في كل العصور. في العراق – وبعد التغيير الذي فرض علينا ظروفاً لم نكن نحلم بها لشدة قساوتها وإبتعادها عن المفهوم ألأنساني بكل صوره وأشكاله المختلفة – وقعت ولازالت تقع حكايات تقشعر لها ألأبدان وتذوب الروح معها في سلسلة من آهاتٍ لاتنتهي مادامت هناك حياة على هذا الكوكب. من أبشع الصور التي ذكرتها وسائل ألأعلام في ألآونة ألأخيرة – حكاية الوالد المسكين 29 سنة وهو يهجم على – الساقط إبن الساقط – الشاب الباكستاني الذي إعتدى على طفلة عراقية – 8 سنوات- المهاجرة مع والدها وأمها وأشقائها ألأطفال – الفارين من جحيم العراق الى جحيم ألمانيا وهي تحلم بحياة أشد وطأة من حياتنا هنا في العراق. ليس موضوعي هنا هو ألهجرة أو ألأسباب الملحة التي أجبرت الكثير من البؤساء من أبناء العراق للهروب من هذه ألأرض المقدسة التي تساوي في نظري كل أراضِ العالم مهما كانت متقدمة ومهما إستحوذت على كنوز نفتقر إليها هنا. موضوعي هو حالة ذلك ألأب المسكين الشاب وهو يرى شرف إبنته الصغيرة يتمزق خلف الحدود من قبل – خنزير بشري لايستحق أن نطلق عليه كلمة إنسان لأنه تخلى عن إنسانيتة تجاه جسد بريء لازال لايعرف حتى معنى كلمة – إغتصاب- …كلما أغمضت عيناي أشاهد ذلك العراقي – ألأب وهو يحمل السكين بيدهِ ويصرخ بأعلى صوته على المجرم الباكستاني وألأغلال في يديهِ وتسحبه الشرطة ألألمانية نحو سيارة ألأعتقال ” ..لن تفلت مني هذه المرة…” وفي لمح البصر يتكوم جسد ألأب العراقي الشاب على ألأرض يتخبط بدمائه حيث تطلق عليه الشرطة ألألمانية الرصاص قبل أن يصل الى الهدف المقصود لغسل العار وألأنتقام لشرف طفلته الصغيرة. هنا يتبادر الى ذهني الف سؤال وسؤال. لماذا لم تطلق الشرطة الرصاص على جزء من جسد ألأب بحيث لايلفظ أنفاسه في فترة قصيرة؟ لماذا لاتحاول الشرطة منعه بطريقة لاتؤدي الى مأساة أعظم من المأساة الأولى – ولو أن الجريمتين أديتا الى موت عائلة باكملها- ودمار نفسي لن يزول مهما تقدم الزمن. أتخيل ألان حالة ألأم المسكينة بعد أن فقدت زوجها في الغربة وفقدت شرف طفلتها خلف الحدود؟ كيف ستعيش وكيف ستواصل حياتها والقاتل المغتصب لازال على قيد الحياة. كيف ستكون حياة الطفلة المسكينة؟ كيف ستعيش مع هذه الحادثة بقية عمرها؟ من سيعوضها هذه المصيبة الكبرى؟ ماهو موقف الحكومة العراقية؟ هل ستكتفي بالصمت أو ألأستنكار وما شابه ذلك؟ حينما كنا في المدراس نقرأ التاريخ تحركت جيوش المعتصم لأنه سمع إمرأة تصرخ – وامعتصماه- كيف ستصرخ زوجة القتيل وام الطفلة المغتصبة؟ ماذا ستصرخ ..واعراقاه…وافراتاه..وادجلتاه؟ من سيأثر لحالها؟ . لو كنت رئيساً للعراق لجعلت من هذه القضية أكبر قضية في التاريخ الحديث. لقطعت العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا مدى الحياة مالم تسلم العراق المجرم الباكستاني الوضيع على أن يحاكم في العراق. ولكن سيطوي التاريخ هذه الحكاية كبقية عشرات القضايا المأساوية التي حدثت للشعب العراقي المظلوم في هذا الزمن المرعب. دع التاريخ ينسى لكنني لن أنسى هذه الحكاية لأنني إنسان أشعر بعذابات وآلام والدة تلك الطفلة …..ستظل تبكي طيلة حياتها أو ربما تصاب بالجنون ولكن ماهي الفائدة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل على كل معتدي يحاول تدمير حياة أي إنسان مهما كان بسيطاً أو عظيماً.