– October 4, 2016

تسعة وتسعون حزباً والحبل على الجرار- سامي الزبيدي

أعلنت المفوضية (غير المستقلة) للانتخابات في العراق إن عدد الأحزاب التي تم تسجيلها في المفوضية حتى الآن لغرض المشاركة في انتخابات مجلس النواب القادمة بلغ تسعة وتسعون حزباُ سياسياُ ولا زالت هناك طلبات أخرى من قبل أحزاب جديدة للانضمام لقائمة الأحزاب التي من المؤمل أن تخوض انتخابات المجلس عام 2018 تسعة وتسعين حزباً ومن المؤكد أن الرقم سيتجاوز المائة حزب خلال الأيام المقبلة في بلد عدد سكانه لا يتجاوز ال (36) مليون نسمة في حين أن عدد الأحزاب التي تشارك في الانتخابات البرلمانية في الهند بحدود (35) حزباً مع العلم إن عدد سكان الهند تجاوز المليار وربع المليار نسمة وفي الولايات المتحدة الأمريكية يتنافس حزبان في الانتخابات التشريعية وفي بريطانيا ثلاثة أحزاب وفي روسيا (14) حزباً تمكنت أربعة فقط من اجتياز الحجز الانتخابي والدخول الى البرلمان في فرنسا ثمانية أحزاب وفي ألمانيا ستة أحزاب علماً إن عدد السكان في هذه الدول منفردة هو أضعاف عدد سكان العراق , فماذا يعني هذا العدد الكبير جداً من الأحزاب في العراق قياساً الى عدد السكان؟ وهل إن كثرة عدد الأحزاب يعبر عن النظام الديمقراطي الجيد وعن الحياة الديمقراطية الصحيحة ؟

إن هذا العدد الكبير من الأحزاب لا يعني أنها تتنافس من أجل خدمة الوطن والمواطنين أنها تتنافس وتتسابق من أجل تحقيق أكبر ما يمكن من المكاسب المادية والسياسية لها ولإغضائها وهذا ما أفرزته التجارب الانتخابية السابقة بعد أن اتضح أن الغاية من المشاركة في الانتخابات والفوز في أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب ومجالس المحافظات هو ليس لتقديم الخدمات للشعب العراقي وليس لتحقيق الرخاء والرفاه الاجتماعي وليس للبناء والأعمار والنهوض بالبلد والوصول به الى مصاف الدول المتطورة وليس لتطوير الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير خدمات الرعاية الاجتماعية وليس لتطوير الزراعة والصناعة ومشاريع البنى التحتية للبلد وليس للنهوض بالميادين الأخرى السياسية والعلمية والتعليمية والثقافية والفنية والأدبية والرياضية كما تفعل الأحزاب في دول العالم الأخرى ذات الأنظمة الديمقراطية التي تعلن أحزابها التي تشارك في الانتخابات عن برامجها الانتخابية قبل الانتخابات وتكون مسؤولة أمام الشعب على تطبيقها وليس كما تعلن أحزابنا في العراق عن برامجها الانتخابية التي لو تم تطبيق 1 بالمئة منها لأصبح العراق في أفضل حال لكن برامجها مجرد ادعاءات ودعايات انتخابية ووعود كاذبة الغرض منها خداع الشعب العراقي وتضليله والدليل هو ما حدث في العراق خلال السنوات الماضية بعد انتخابات أعوام 2006 و2010 من خراب ودمار وفساد مالي وإداري وسرقات كبرى لأموال الشعب وعقارات الدولة وثروات الوطن حتى أصبح العراق من أكثر البلدان فسادا. إن أهداف الأحزاب السياسية في العراق هي ليست كأهداف مثيلاتها في الدول الديمقراطية التي تسعى لخدمة شعوبها وبلدانها وتقديم كل ما من شأنه الرقي ببلدانها المتطورة أصلاً وتقديم خدمات جديدة ومضافة للمواطنين وتحقيق الرفاه الاجتماعي وتشريع قوانين جديدة للضمان الاجتماعي والصحي أو تطويرها والارتقاء ببلدانها اقتصادياً ومالياً وصناعياً وزراعياً وعلمياً وتقليل نسب البطالة ,أهداف أحزاب العراق الجديد هي الحصول على السلطة والنفوذ أولاً ومن خلالهما تتم السيطرة على كل مفاصل الدولة وكل المناصب المهمة فيها حتى العسكرية والأمنية بموجب المحاصصة الطائفية والحزبية وتسخير كل موارد الدولة لخدمة أشخاص وفئات وعوائل معينة مع كتلهم وأحزابهم و من ثم تتم العمليات الكبرى لسرقة المال العام ونهب ثروات الوطن وتشكيل إمبراطوريات اقتصادية ومالية للأحزاب المتنفذة وتأسيس شركات ومعامل خرج العراق وليس في داخله لكي لا يستفيد الوطن و المواطن منها وشراء عقارات وفلل وتهريب أموال العراق للخارج لتستفيد منها دول الجوار أو سرقتها وإيداعها في بنوك الدول الأجنبية التي تستثمرها لفائدتها ولن تكتفي الأحزاب العراقية بذلك بل تسعى لإيذاء الشعب العراقي وإفقاره وتجويعه والعمل على تفرقة كلمته وإشاعة الصراعات الطائفية والعرقية بين فئاته المتآخية وتدمير بنية المجتمع ولحمته الوطنية وتسييس القضاء وإشاعة الفوضى وعدم احترام القانون والنظام وإشاعة الظلم والفساد والمحسوبية والمنسوبية وتغييب الروح الوطنية وتغليب روح الطائفة والحزب عليها والإضرار بمصالح الوطن والتفريط بثرواته وعدم احترام سيادته والسعي لتخلفه وعم الاهتمام بمصالح المواطنين لهذا نرى تزايد عدد الأحزاب التي تروم المشاركة في الانتخابات المقبلة وهذه الأعداد الكبيرة من الأحزاب ليست لتحقيق الخدمات للشعب العراقي ولتحسين مستوى المعيشة وإنقاذ شعب العراق من المآسي والكوارث التي حلت به وتحقيق الأمن والأمان والحياة الكريمة لشعبه وليست لإنقاذ البلد من السقوط في الهاوية هاوي التقسيم الطائفي والحفاظ على وحدة ترابه وعلى سيادته التي فرط بها سياسيون فاشلون وفاسدون قبلهم ولا من أجل بناء البلد واعمارة وتطويره والحفاظ على كرامته وكرامة شعبه إنما لتحقيق مكاسب سياسية وشخصية وفئوية على حساب معاناة الشعب وعلى حساب مصالح الوطن ولإكمال مسلسل سلفهم من السياسيين الفاشلين والفاسدين في إشاعة الفساد والسرقة والنهب والإثراء على حساب ألام الشعب العراقي وعلى حساب مصالح الوطن العليا .