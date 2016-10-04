– October 4, 2016

أخبار النجوم

غريزمان: لم أصل لمستوى رونالدو وميسي

{ مدريد – وكالات: اعترف الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، بأنه لم يصل بعد إلى مستوى الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي. وقال جريزمان، في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية لا زال أمامي الكثير كي أصل إلى مستواهما، البداية هي الفوز بالألقاب، رونالدو وميسي تمكنا من الفوز بالبطولات ثم الحفاظ عليها. وأضاف الدولي الفرنسي لكن كما قلت في الماضي، أريد أن أجلس على الطاولة الخاصة بهما، أعتقد أني حصلت على مقعد، شيئا فشيئا، أتمنى البقاء هناك لأطول وقت ممكن. وتطرق جريزمان للحديث عن أزمة تحذير فريقه من الهبوط بعد التعادل السلبي مع ليجانيس، قائلاً كنت مخطئًا بالتحدث علنًا، كان يجب أن يتم ذلك في غرفة خلع الملابس. وتابع صاحب الـ 25 عامًا الأمر كان عفويًا، لم أخطط لذلك. لست الشخص الذي يستخدم وسائل الإعلام لإيصال الرسائل.

إيسكو: سوف أقاتل حتى النهاية

{ مدريد – وكالات: أكد إيسكو، صانع ألعاب فريق ريال مدريد الإسباني، أنه المسئول عن جلوسه على مقاعد بدلاء الفريق الملكي خلال هذا الموسم. وقال إيسكو، في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية كنت الخيار الأول فقط في مالاجا، أما في ريال مدريد، فقد لعبت أكثر مما يظن الناس حوالي 150 مباراة وهذا كثير. وأضاف سواء كنت أساسي أو بديل سوف أفعل كل شيء من أجل مساعدة الفريق، والتنافس وإظهار أفضل ما عندي. وتابع إيسكو نحن نتحدث عن أفضل لاعبي العالم في مدريد، توجد منافسة كبيرة، في فريق آخر ربما يمكنك اللعب أكثر. وأوضح مع المدرب أنشيلوتي كنت ألعب سواء أساسي أو كأول تغيير، لكن كما قلت هذه هي كرة القدم، سوف أقاتل حتى النهاية. وواصل من الصعب أن تتدرب جيدًا ولا تحصل على فرص من المدرب، لكن في النهاية أنا المسئول الأول عن ذلك. وختم إيسكو تصريحاته بقوله عندما لا تكون أساسيًا مع أنشيلوتي، بينيتيز وزيدان، لا يمكنك أن تكون غبيًا وتبحث عن أسباب أخرى. أنا المسئول الأول عن وضعيتي وعلي التحسن.

لابورت يكشف أسباب رفضه السيتي

{ لندن- وكالات: كشف الفرنسي إيمريك لابورت، مدافع أتلتيك بلباو الإسباني، أسباب رفضه عرض مانشستر سيتي الإنكليزي، خلال الصيف الماضي، على الرغم من الاهتمام الكبير من بيب جوارديولا المدير الفني للفريق به. ووافق إيمريك لابورت 22 عامًا، على تجديد تعاقده مع أتلتيك بلباو، حتى عام 2020، وبشرط جزائي تبلغ فيمته 70 مليون يورو. وقال لابورت، في تصريحات للإذاعة الفرنسية، امس الثلاثاء: كيف يمكنني أن أقول لا لجوارديولا؟. لقد تحدثت معه لوقت طويل، وأيضًا مع إدارة بلباو، وفحصت الأمر بالنسبة لعائلتي. وأوضح: لم أتسرع في قراري. لقد كان الأمر متعلقًا فقط بالإيجابيات والسلبيات، ومقدار الوقت في الملعب، وعودتي من الإصابة. واختتم: هذه ليست أشياء سهلة للتفكير بها في عمري. في النهاية اتخذت القرار، وأنا سعيد به. من جهة اخرى كشف الدولي الأرجنتيني بابلو زاباليتا، مدافع مانشستر سيتي، بعض أسرار مدربه الإسباني بيب جوارديولا، والتي ساهمت في انتصارات فريق السيتي وصدارة الدوري الإنكليزي. وقال زاباليتا (31 عامًا) لقناة تي واي سي سبورتس الأرجنتينية جوارديولا أعاد روح الفريق من جديد وأجبر اللاعبين على تناول وجبتي الإفطار والغداء في نادي مانشستر سيتي، كما قطع الانترنت عن اللاعبين من أجل المزيد من التركيز. وأشاد زاباليتا، بالدور الكبير الذي يقدمه المدرب الإسباني مع الفريق، والذي ساهم في تحقيق 10 انتصارات متتالية قبل التعادل مع سيلتك والخسارة من توتنهام. وأوضح زاباليتا، أن مدربه جوارديولا يطبق نفس الطريقة الذي نجح خلالها مع فريقي برشلونة وبايرن ميونيخ، وهي إعادة روح الجماعة لدى الفريق.