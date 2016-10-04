– October 4, 2016

5 أسباب تقف وراء إنتكاسة النادي الملكي

غياب الحماسة وإصابة كاسيميرو والعطل الفني في خط الهجوم

{ مدريد – وكالات: يعاني نادي ريال مدريد الإسباني، من أزمة في النتائج، عقب التعادل في 4 مباريات متتالية، 3 منها في الليغا، ما تسبب في ضياع انفراده بالصدارة، وتقاسمها مع جاره اللدود أتلتيكو مدريد. وتقف عدة عوامل وراء هذه المشكلة، التي يمر بها الفريق الذي يقوده الفرنسي زين الدين زيدان، وهي:

غياب الجدة

يعد هذا هو العنصر الوحيد الذي تحدث زيدان علانية عنه. غياب الحماسة أو الجدة في بداية المباريات، خاصة في مباراتي فياريال، ولاس بالماس، على ملعب سانتياجو برنابيو. ويظهر هذا الأمر جليًا في الكرات المتنازع عليها التي دائمًا كانت من نصيب المنافس، والخلل البين في نظام المراقبة وغياب المساعدة. تسبب هذا الأمر في اهتزاز شباك الفريق، الأمر الذي كان يدفعه دائما للبحث عن عودة تشمل فوزًا لم يتحقق.

غياب صانع الفارق

كانت مسيرة الانتصارات المتتالية تمنع وجود تحليل عميق لكرة القدم التي يقدمها ريال مدريد، لكنها حينما انتهت بدأت عيوب أسلوب اللعب، الذي لا يحمل طابعا محددا- تظهر. يلعب الكرواتي لوكا مودريتش سيد منطقة المنتصف، في النادي الملكي دورًا هامًا في طريقة لعب فريقه خاصة في بناء الهجمة، ومع غيابه تأثر الريال كثيرًا، فيما أن غياب البرازيلي مارسيلو هو الآخر، الذي كان يشكل عنصر المفاجأة، ويقدم بدائل هجومية مقبولة للغاية كان له دوره. يخضع زيدان، أمام لوحته التكتيكية لاختبار حقيقي في ظل غياب لاعبين ليس لهم بديل حقيقي مشابه لهم في طاقم العمل؛ ففي النهاية إيسكو ليس مودريتش ودانيلو ليس مارسيلو، وأي منهما لا يصنع الفارق.

الميزان المقلوب

كاسيميرو، هو الرجل الذي كان يحتاج إليه ريال مدريد منذ مدة. هذا الأمر بات يعرفه الجميع. إنه رمانة الميزان. ذلك اللاعب القادر على جلب التوازن لفريقه وتشكيل خط دفاع أول بقطع الكرات وإفساد بناء هجمات الخصم. ومع إصابة كاسيميرو، وإعارة اللاعب الوحيد القادر على أداء نفس الدور، وهو ماركوس يورينتي، إلى ألافيس، تزداد صعوبة الأمر. الدفع بتوني كروس في هذا المركز جيد من الناحية الهجومية وفي مسألة التمرير للأمام، لكنه يضر كثيرًا بالجانب الدفاعي، فهو ليس متخصصًا في مسألة تقديم المساعدة أو التغطية. ويعد قلبا الدفاع أول المتضررين من هذا الأمر؛ لأن عدم وجود لاعب مثل كاسيميرو، يتسبب بشكل طبيعي في ارتكابهم لأخطاء، تمامًا مثلما حدث من قبل رفاييل فاران وسيرجيو راموس، وبيبي.

عطل فني في الـبي بي سي

منذ بداية الموسم، لم يساعد البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي كريم بنزيمة، وخاصة الأخير، الفريق بالصورة المطلوبة؛ بسبب الإصابة أحيانًا، أو انخفاض المستوى البدني والدقة التهديفية في أوقات أخرى. وكان غاريث بيل وحده، هو الأفضل في هذا الثلاثي حتى الآن، سواء من حيث ثبات المستوى أو الناحية البدنية. وسجل كريستيانو رونالدو، هدفًا واحدًا في الليجا حتى الآن، ما يؤكد ملامح هذا العطل، وإذا لم يكن هذا الأمر كافيًا فمع الإشارة إلى أن الثلاثي كان سجل في الموسم الماضي حتى نفس المدة 13 هدفًا مقابل 6 في ذلك الجاري، يتضح كل شيء.

عرين مكشوف

أدى غياب الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، في بداية الموسم، للدفع بكيكو كاسيا، ومع عودة الأول للمشاركة، ظهر بمستوى أقل من ذلك المعهود عنه، وارتكب الكثير من الأخطاء، أبرزها ما حدث في هدف إيبار، وكذلك هدف بوروسيا دورتموند الأول، في دوري أبطال أوربا، الأسبوع الماضي. وتكفي الإشارة، إلى أنه في 10 مباريات رسمية لريال مدريد، هذا الموسم، فإنه لم يحافظ على نظافة شباكه سوى في مباراتين فقط، فيما أن 5 أهداف في آخر 3 مباريات كفيلة، بإظهار أن عرينه، يعاني من مشكلة.

من جهة اخرى قال الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، اول امس الإثنين، إن فريقه يضم لاعبا واحدا ليس له بديل، مشيرا إلى شعوره بـالفخر لتدريب لاعبيه، رغم سلسلة النتائج الأخيرة التي شملت أربعة تعادلات متتالية. وقال زيدان، في مؤتمر بمدينة لوزان السويسرية بالاشتراك مع جمعية (باشون فوت)، اللاعبون الموجودون لدي في الفريق يمتلكون القيم. هم معي منذ ثمانية شهور وأدهشوني. أنا سعيد بما أراه يوما تلو الآخر. وتابع المدرب اللاعبون عبارة عن أطفال كبار، ولكن على الرغم من امتلاكهم كل شيء إلا أن لديهم الشغف المطلوب بكرة القدم. إنهم محترفون عظماء. أمتلك أفضل اللاعبين في العالم، وأنا فخور على الرغم من اللحظة المعقدة بعض الشيء التي نمر بها بعد التعادلات. وزاد نجم المنتخب الفرنسي السابق هذا العام لم نبرم صفقات لعدم وجود حاجة إليها واستعدنا ثلاثة لاعبين كنا نحتاج إليهم من أجل عامل الإتزان. هناك مركز واحد فقط ليس به بديل وهو ذلك الذي يخص كاسيميرو، في البقية لدينا لاعبون من أجل المركز الواحد، وإذا ما كان هناك ضرورة للقيام بشيء ستتم بموافقتي. ويعاني الفريق الملكي تعرض عدد من لاعبيه للإصابة في المدة الأخيرة، أبرزهم كاسيميرو، ومارسيلو، ولوكا مودريتش. وفشل ريال مدريد في الفوز خلال آخر 4 مباريات في كل المسابقات، أمام فياريال، ولاس بالماس، وبوروسيا دورتموند، وإيبار، حيث أنهى جميعها بالتعادل. وأضاف المدير الفني لاعبو ريال مدريد يرغبون دائما في التطور مثل كريستيانو رونالدو الذي دائما ما يسعى وراء التسجيل بالتدريبات. وبخصوص وضع مواطنه كريم بنزيمة، الذي لا يزال مبعدا عن منتخب بلاده، قال أعرف أنه يرغب في العودة، لكن لا أعرف متى. لست صاحب القرار، ولكنه سيعود بكل تأكيد. ما يهمني هو أن يقدم أفضل ما لديه في ريال مدريد.