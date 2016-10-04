– October 4, 2016

13 رقماً من وحي الجولة السابعة للدوري الإيطالي

{ روما- وكالات: انتهت الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، بتوسيع المتصدر يوفنتوس، الفارق بينه وبين أكبر ملاحقيه نابولي إلى 4 نقاط، فيما حقق الميلان فوزاً تاريخياً على ساسولو بعدما كان خاسراً، بينما واصل الإنتر الإهتزاز وسقط أمام روما. ويلقي موقع نظرة على أهم الحقائق والأرقام التي وقعت خلال تلك الجولة.

– الإنتر واصل فشله أمام روما في الملعب الأولمبي، حيث يعود الانتصار الأخير هناك لإنتر لعام 2008 تلقى منذ حينها 5 هزائم وحقق 3 تعادلات.

– كالمعتاد تلقت شباك الإنتر هدفاً قبل تسجيل لاعبو الفريق، وهو الأمر الذي تكرر للمرة الثامنة هذا الموسم من أصل 9 مباريات خاضها الفريق في مختلف البطولات.

– نابولي واصل سقوطه المعتاد في مدينة بيرجامو بتلقي الخسارة أمام ممثل المدينة فريق أتلانتا، حيث لم يحقق فريق الجنوب الإيطالي هناك الفوز سوى مرتين خلال آخر 12 زيارة قام بها لملعب أتليتي أزوري إيطاليا، معقل فريق أتلانتا.

– بخسارة نابولي في الجولة السابعة أمام أتلانتا أصبح لا يوجد فريق لم يخسر على الأقل مباراة واحدة في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

– وصل الأرجنتيني هيجواين مهاجم يوفنتوس إلى صدارة هدافي الكالتشيو برصيد 6 أهداف، بالمشاركة مع مواطنه إيكاردي قائد الإنتر، والكولمبي باكا مهاجم الميلان، ليصبح معدل تسجيل هيجواين في الدوري هذا الموسم هدف كل 66 دقيقة.

– الأرجنتيني ديبالا مهاجم يوفنتوس، وثاني هدافي الكالتشيو الموسم الماضي أنهى أخيرًا صيامه عن التهديف في الدوري الإيطالي بتسجيله الهدف الأول لفريقه في شباك إمبولي.

– للمرة الأولى منذ موسم 2005-2006، يتربع فريق على صدارة الكالتشيو بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه بعد انتهاء الجولة السابعة.

– الميلان للمرة الأولى منذ عام 2011 ينجح في تحويل خسارته بفارق هدفين إلى فوز، وذلك عندما نجح وقتها في تحويل خسارته أمام ليتشي 3-0 إلى فوز 4-3 وهي نفس النتيجة التي أنهى بها لقاء ساسولو في الجولة الماضية قبل أيام بعدما كان خاسراً 3-1.

– مانويل لوكاتيلي لاعب الميلان البالغ من العمر 18 عاماً سجل هدفه الأول في الكالتشيو في أول مشاركة له في البطولة الإيطالية، فيما سجل زميله باليتا لأول مرة بقميص الميلان منذ انضمامه للروسونيري في بدايات عام 2015.

– الميلان نجح للمرة الأولى منذ فبراير/شباط الماضي في تحقيق فوزين متتالين على ملعبه.

– تورينو سجل حتى الآن 13 هدفاً بعد مرور 7 جولات، وهو أفضل معدل هجومي للفريق منذ موسم 1976-1977.

– الحكم الإيطالي فابيو ماريسكا واصل هوايته المفضلة بإشهار البطاقات الحمراء خلال المباريات التي يديرها، حيث شهدت المباريات التسع الأخيرة له في الدوري 8 حالات طرد مختلفة.

– باليرمو لم يسجل حتى الآن، خلال الشوط الأول في أي مباراة من مباريات الكالتشيو.