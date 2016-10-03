بغداد:خطة تحرير الموصل تنتظر ساعة الصفر

– October 3, 2016

‭ ‬مقتل‭ ‬قائد‭ ‬ميداني‭ ‬لداعش‭ ‬قرب‭ ‬القيارة …11‭ ‬ضحية‭ ‬في‭ ‬تفجيرين‭ ‬ضد‭ ‬مواكب‭ ‬لزوار‭ ‬الحسين

بغداد‭ – ‬كريم‭ ‬عبد‭ ‬زاير‭ ‬

قالت‭ ‬الشرطة‭ ‬العراقية‭ ‬ومصادر‭ ‬طبية‭ ‬إن‭ ‬انتحاريين‭ ‬هاجما‭ ‬موكبين‭ ‬للشيعة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬بغداد‭ ‬امس‭ ‬الاثنين‭ ‬مما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬11‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وإصابة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭. ‬وأعلن‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬مسؤوليته‭ ‬عن‭ ‬الانفجارين‭ ‬اللذين‭ ‬استهدفا‭ ‬المواكب‭ ‬الشيعية‭ ‬لإحياء‭ ‬ذكرى‭ ‬استشهاد‭ ‬الإمام‭ ‬الحسين(عليه‭ ‬السلام)‭.‬وذكرت‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬انتحاريا‭ ‬فجر‭ ‬سترته‭ ‬الناسفة‭ ‬وسط‭ ‬موكب‭ ‬للشيعة‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬العامل‭ ‬بجنوب‭ ‬بغداد‭ ‬فقتل‭ ‬ستة‭ ‬وأصاب‭ ‬25‭ ‬آخرين‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬هجوما‭ ‬آخر‭ ‬استهدف‭ ‬موكبا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المشتل‭ ‬بشرق‭ ‬المدينة‭ ‬مما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص‭ ‬وإصابة‭ ‬18‭. ‬فيما‭ ‬اعلنت‭ ‬قيادة‭ ‬العمليات‭ ‬المشتركة‭ ‬الإثنين،‭ ‬إن‭ ‬القادة‭ ‬العسكريين‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وصلوا‭ ‬إلى‭ ‬المراحل‭ ‬النهائية‭ ‬بشأن‭ ‬الخطة‭ ‬العسكرية‭ ‬لتحرير‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬قبضة‭ ‬تنظيم‭ ‬“داعش”‭ ‬الإرهابي،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الخطة‭ ‬ستعرض‭ ‬على‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬للاطلاع‭ ‬عليها‭ ‬وتحديد‭ ‬موعد‭ ‬إنطلاق‭ ‬العملية‭.‬واعلنت‭ ‬بغداد‭ ‬صدها‭ ‬لهجوم‭ ‬داعش‭ ‬على‭ ‬القيارة‭ ‬المحررة‭ ‬ومقتل‭ ‬القائد‭ ‬العسكري‭ ‬لداعش‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬الموصل‭ ‬المجرم‭ ‬ابو‭ ‬سليمان‭ ‬ابراهيم‭ ‬محمد‭ ‬هليل‭. ‬وقال‭ ‬العميد‭ ‬يحيى‭ ‬رسول،‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬قيادة‭ ‬العمليات‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬صحفي،‭ ‬إنه‭ ‬“تم‭ ‬رسم‭ ‬الخطة‭ ‬العسكرية‭ ‬الخاصة‭ ‬بتحرير‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الجوانب،‭ ‬والآن‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬وضع‭ ‬اللمسات‭ ‬الأخيرة‭ ‬عليها،‭ ‬وستُعرض‭ ‬على‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬لإبداء‭ ‬رأيه‭ ‬وتحديد‭ ‬موعد‭ ‬انطلاق‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية”‭. ‬وأضاف‭ ‬رسول،‭ ‬أن‭ ‬“وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬تعمل‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬استكمال‭ ‬الحشود‭ ‬العسكرية‭ ‬قرب‭ ‬الموصل،‭ ‬واستكمال‭ ‬التحضيرات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمعركة،‭ ‬وتحديد‭ ‬مناطق‭ ‬الشروع‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬منها‭ ‬انطلاق‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬نحو‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل”‭. ‬والموصل‭ ‬أكبر‭ ‬مدينة‭ ‬تقع‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬قبضة‭ ‬“داعش”‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬وكانت‭ ‬أولى‭ ‬المدن‭ ‬التي‭ ‬سيطر‭ ‬عليها‭ ‬التنظيم‭ ‬الإرهابي‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬عام‭ ‬2014‭. ‬وبدأت‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬أيار‭ ‬الماضي،‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬بحشودات‭ ‬عسكرية‭ ‬قرب‭ ‬الموصل،‭ ‬ضمن‭ ‬خطط‭ ‬لاستعادة‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬“داعش”،‭ ‬وتقول‭ ‬إنها‭ ‬ستستعيد‭ ‬المدينة‭ ‬من‭ ‬التنظيم‭ ‬قبل‭ ‬حلول‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭.‬

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