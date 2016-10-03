بغداد:خطة تحرير الموصل تنتظر ساعة الصفر
مقتل قائد ميداني لداعش قرب القيارة …11 ضحية في تفجيرين ضد مواكب لزوار الحسين
بغداد – كريم عبد زاير
قالت الشرطة العراقية ومصادر طبية إن انتحاريين هاجما موكبين للشيعة في العاصمة بغداد امس الاثنين مما أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 40. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الانفجارين اللذين استهدفا المواكب الشيعية لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين(عليه السلام).وذكرت المصادر أن انتحاريا فجر سترته الناسفة وسط موكب للشيعة في حي العامل بجنوب بغداد فقتل ستة وأصاب 25 آخرين. وأضافت أن هجوما آخر استهدف موكبا في منطقة المشتل بشرق المدينة مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 18. فيما اعلنت قيادة العمليات المشتركة الإثنين، إن القادة العسكريين في العراق وصلوا إلى المراحل النهائية بشأن الخطة العسكرية لتحرير مدينة الموصل من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي، مؤكدة أن الخطة ستعرض على حيدر العبادي رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، للاطلاع عليها وتحديد موعد إنطلاق العملية.واعلنت بغداد صدها لهجوم داعش على القيارة المحررة ومقتل القائد العسكري لداعش في جنوب الموصل المجرم ابو سليمان ابراهيم محمد هليل. وقال العميد يحيى رسول، المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في حديث صحفي، إنه “تم رسم الخطة العسكرية الخاصة بتحرير الموصل من جميع الجوانب، والآن في طور وضع اللمسات الأخيرة عليها، وستُعرض على القائد العام للقوات المسلحة لإبداء رأيه وتحديد موعد انطلاق العملية العسكرية”. وأضاف رسول، أن “وزارة الدفاع تعمل حاليا على استكمال الحشود العسكرية قرب الموصل، واستكمال التحضيرات الخاصة بالمعركة، وتحديد مناطق الشروع التي يتم منها انطلاق العملية العسكرية نحو مدينة الموصل”. والموصل أكبر مدينة تقع حاليا في قبضة “داعش” في العراق، وكانت أولى المدن التي سيطر عليها التنظيم الإرهابي في صيف عام 2014. وبدأت الحكومة العراقية في أيار الماضي، في الدفع بحشودات عسكرية قرب الموصل، ضمن خطط لاستعادة السيطرة عليها من “داعش”، وتقول إنها ستستعيد المدينة من التنظيم قبل حلول نهاية العام الحالي.