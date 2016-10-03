سامح شكري لـ (الزمان): أطراف خارجية وداخلية تحاول الوقيعة بين مصر والسعودية

– October 3, 2016

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

اكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬سامح‭ ‬شكري‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ل‭ ‬‭(‬الزمان‭)‬‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬صحة‭ ‬اطلاقا‭ ‬لوجود‭ ‬توتر‭ ‬فى‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والسعودية‭ ‬وان‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬جيدة‭ ‬حيث‭ ‬نشارك‭ ‬السعودية‭ ‬فى‭ ‬عاصفة‭ ‬الحزم‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬اتفاقاً‭ ‬معها‭ ‬فى‭ ‬ايجاد‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬فى‭ ‬سوريا‭ ‬يحفظ‭ ‬وحدة‭ ‬واراضي‭ ‬سوريا‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬اختلفنا‭ ‬فى‭ ‬ضرورة‭ ‬الاطاحة‭ ‬ببشار‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬اضطر‭ ‬الامر‭ ‬الى‭ ‬استخدام‭ ‬القوة‭.‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬اطرافاً‭ ‬خارجية‭ ‬وداخلية‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬الايقاع‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والسعودية‭ ‬لتحقيق‭ ‬اجندات‭ ‬خاصة‭.‬فيما‭ ‬نفي‭ ‬قاسم‭ ‬الخطيب‭ ‬عضو‭ ‬مؤتمر‭ ‬القاهرة‭ ‬فى‭ ‬الحوار‭ ‬الذي‭ ‬اجريناه‭ ‬معه‭ ‬وجود‭ ‬خلاف‭ ‬مصري‭ ‬سعودي‭ ‬حول‭ ‬الملف‭ ‬السوري‭ ‬مؤكداً‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬تحالفا‭ ‬استراتيجياً‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬والسعودية‭ ‬والاردن‭ ‬،وان‭ ‬المشاركين‭ ‬فى‭ ‬مؤتمر‭ ‬القاهرة‭ ‬شاركوا‭ ‬ايضا‭ ‬فى‭ ‬مؤتمر‭ ‬المعارضة‭ ‬بالرياض‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬وجود‭ ‬هذا‭ ‬التحالف‭.‬من‭ ‬جانبه‭ ‬اكد‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الاشعل‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاسبق‭ ‬انه‭ ‬رغم‭ ‬وجود‭ ‬تباين‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والسعودية‭ ‬فى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الملفات‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬يصعب‭ ‬القول‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬ازمة‭ ‬لان‭ ‬البلدين‭ ‬حريصان‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬شعرة‭ ‬معادية‭ ‬بينهما‭ ‬بدليل‭ ‬انه‭ ‬سامح‭ ‬شكري‭ ‬الفني‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬وليد‭ ‬المعلم‭ ‬حرصي‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬اغضاب‭ ‬السعودية‭ .‬فى‭ ‬المقابل‭ ‬اكد‭ ‬د‭/‬‭ ‬عاطف‭ ‬السعودي‭ ‬الخبير‭ ‬بمركز‭ ‬الدراسات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬ان‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والسعودية‭ ‬تمر‭ ‬بأزمة‭ ‬حقيقية‭ ‬بسبب‭ ‬الخلافات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬فى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الملفات‭ ‬وان‭ ‬هذا‭ ‬الخلاف‭ ‬تجاوز‭ ‬الكواليس‭ ‬الى‭ ‬العلن‭ ‬لاول‭ ‬مرة‭ .‬

واضاف‭ ‬السفير‭ ‬حسين‭ ‬هريدي‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاسبق‭ ‬ان‭ ‬الخلاف‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والسعودية‭ ‬تتركز‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الازمات‭ ‬الاقليمية‭ ‬وليس‭ ‬سوريا‭ ‬فقط‭ ‬رغم‭ ‬وجود‭ ‬قواسم‭ ‬مشتركة‭ ‬وليس‭ ‬سوريا‭ ‬فقط‭ ‬رغم‭ ‬وجود‭ ‬قواسم‭ ‬مشتركة‭ ‬بينهما‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬تعتبر‭ ‬جبهة‭ ‬النصرة‭ ‬فى‭ ‬سوريا‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬الحل‭ ‬بينما‭ ‬تعتبرها‭ ‬مصر‭ ‬منظمة‭ ‬ارهابية