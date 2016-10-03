سامح شكري لـ (الزمان): أطراف خارجية وداخلية تحاول الوقيعة بين مصر والسعودية
القاهرة – مصطفى عمارة
اكد وزير الخارجية المصري سامح شكري فى تصريحات خاصة ل (الزمان) انه لا صحة اطلاقا لوجود توتر فى العلاقات بين مصر والسعودية وان العلاقات بين البلدين جيدة حيث نشارك السعودية فى عاصفة الحزم ، كما ان هناك اتفاقاً معها فى ايجاد حل سياسي فى سوريا يحفظ وحدة واراضي سوريا حتى لو اختلفنا فى ضرورة الاطاحة ببشار حتى لو اضطر الامر الى استخدام القوة.واضاف ان هناك اطرافاً خارجية وداخلية تعمل على الايقاع بين مصر والسعودية لتحقيق اجندات خاصة.فيما نفي قاسم الخطيب عضو مؤتمر القاهرة فى الحوار الذي اجريناه معه وجود خلاف مصري سعودي حول الملف السوري مؤكداً ان هناك تحالفا استراتيجياً بين كل من مصر والسعودية والاردن ،وان المشاركين فى مؤتمر القاهرة شاركوا ايضا فى مؤتمر المعارضة بالرياض وهو ما يؤكد وجود هذا التحالف.من جانبه اكد عبد الله الاشعل مساعد وزير الخارجية الاسبق انه رغم وجود تباين بين مصر والسعودية فى العديد من الملفات الا انه يصعب القول ان هناك ازمة لان البلدين حريصان على وجود شعرة معادية بينهما بدليل انه سامح شكري الفني لقاء مع وليد المعلم حرصي على عدم اغضاب السعودية .فى المقابل اكد د/ عاطف السعودي الخبير بمركز الدراسات الاستراتيجية ان العلاقات بين مصر والسعودية تمر بأزمة حقيقية بسبب الخلافات بين البلدين فى العديد من الملفات وان هذا الخلاف تجاوز الكواليس الى العلن لاول مرة .
واضاف السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الاسبق ان الخلاف بين مصر والسعودية تتركز حول كيفية التعامل مع الازمات الاقليمية وليس سوريا فقط رغم وجود قواسم مشتركة وليس سوريا فقط رغم وجود قواسم مشتركة بينهما واضاف ان السعودية على سبيل المثال تعتبر جبهة النصرة فى سوريا جزءاً من الحل بينما تعتبرها مصر منظمة ارهابية