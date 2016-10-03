مسؤول أمريكي:استهدفنا عضواً بارزاً بالقاعدة في سوريا

– October 3, 2016

هجمات‭ ‬كثيفة‭ ‬على‭ ‬دوما‭ ‬وغارات‭ ‬تدمر‭ ‬أكبر‭ ‬مشفى‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬حلب‭ ‬

واشنطن‭ ‬‭-‬‭ ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬

قال‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكية‭ ‬‭(‬البنتاجون‭)‬‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬استهدفت‭ ‬عضوا‭ ‬بارزا‭ ‬بتنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬جوية‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬وما‭ ‬زالت‭ ‬تقيم‭ ‬نتائج‭ ‬الضربة‭.‬

وأضاف‭ ‬المسؤول‭ ‬الذي‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬نشر‭ ‬اسمه‭ ‬‮«‬لن‭ ‬نناقش‭ ‬عمليات‭ ‬بعينها‭ ‬أو‭ ‬ننشر‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬مهمة‭ ‬لحين‭ ‬تأكدنا‭ ‬من‭ ‬نجاح‭ ‬الضربة‭.‬‮»‬وتعرض‭ ‬اكبر‭ ‬مشفى‭ ‬في‭ ‬الاحياء‭ ‬الشرقية‭ ‬المحاصرة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حلب‭ ‬السورية‭ ‬لغارات‭ ‬الاثنين‭ ‬ادت‭ ‬الى‭ ‬تدميره‭ ‬ومقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬عمال‭ ‬صيانة‭ ‬داخله،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬افادت‭ ‬منظمة‭ ‬طبية‭ ‬تقدم‭ ‬الدعم‭ ‬له‭ ‬والمرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭.‬وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬‮«‬طائرات‭ ‬حربية‭ ‬استهدفت‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬المستشفى‮»‬،‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬تأكيد‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬الطبية‭ ‬السورية‭ ‬الاميركية‭ ‬ادهم‭ ‬سحلول‭ ‬ان‭ ‬‮«‬مستشفى‭ ‬‭+‬أم10+‭ ‬تدمر‭ ‬بالكامل‮»‬‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬عمال‭ ‬صيانة‭ ‬كانوا‭ ‬داخله‭.‬

وتعرضت‭ ‬مدينة‭ ‬دوما،‭ ‬ابرز‭ ‬معاقل‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬دمشق،‭ ‬لغارات‭ ‬كثيفة‭ ‬الاثنين،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يخشى‭ ‬الاهالي‭ ‬مع‭ ‬محاولة‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬مؤخرا‭ ‬التقدم‭ ‬الى‭ ‬المدينة،‭ ‬مصيرا‭ ‬مماثلا‭ ‬لاحياء‭ ‬حلب‭ ‬الشرقية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬يقول‭ ‬سكان‭ ‬والمرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭.‬واحصى‭ ‬مراسل‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬دوما‭ ‬عشر‭ ‬غارات‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬استهدفت‭ ‬المدينة‭ ‬الاثنين،‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الشوارع‭ ‬خلت‭ ‬من‭ ‬المارة‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬تعليق‭ ‬الدروس‭ ‬لليوم‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بعد‭ ‬اقل‭ ‬من‭ ‬اسبوع‭ ‬على‭ ‬استئناف‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الحالي‭.‬وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الاثنين‭ ‬‮«‬تشن‭ ‬طائرات‭ ‬سورية‭ ‬وروسية‭ ‬عشرات‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬دوما‭ ‬ومحيطها‭ ‬في‭ ‬الاسابيع‭ ‬الاخيرة‭ ‬وتتزامن‭ ‬مع‭ ‬تقدم‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬الى‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬كيلومترات‭ ‬عنها‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬الشرق‮»‬‭.‬وتنفذ‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬وحلفاؤها‭ ‬منذ‭ ‬ايار‭/‬مايو‭ ‬هجوما‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬لدمشق،‭ ‬مكنها‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬عشرات‭ ‬البلدات‭ ‬والقرى‭ ‬والمزارع‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬وابرزها‭ ‬بلدة‭ ‬دير‭ ‬العصافير‭.‬وبحسب‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن،‭ ‬‮«‬تجري‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬عملية‭ ‬قضم‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬مكنتها‭ ‬من‭ ‬تضييق‭ ‬الخناق‭ ‬على‭ ‬معاقل‭ ‬الفصائل،‭ ‬والتي‭ ‬تحاول‭ ‬التقدم‭ ‬اليها‭ ‬من‭ ‬جهتي‭ ‬الشمال‭ ‬والشرق‮»‬‭.‬وتحاصر‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2013‭ ‬منطقة‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬دوما‭ ‬ابرز‭ ‬معقل‭ ‬للفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬والاسلامية،‭ ‬على‭ ‬راسها‭ ‬فصيل‭ ‬‮«‬جيش‭ ‬الاسلام‮»‬‭.‬وبعدما‭ ‬كانت‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬تحاصر‭ ‬منطقة‭ ‬الغوطة‭ ‬باكملها،‭ ‬يخشى‭ ‬سكان‭ ‬دوما‭ ‬مع‭ ‬ازدياد‭ ‬وتيرة‭ ‬الغارات‭ ‬والمعارك‭ ‬ان‭ ‬يجدوا‭ ‬انفسهم‭ ‬محاصرين‭ ‬بالكامل‭ ‬داخل‭ ‬المدينة‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬سكان‭ ‬الاحياء‭ ‬الشرقية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حلب‭ ‬‭(‬شمال‭)‬‭.‬

ويقول‭ ‬احد‭ ‬الناشطين‭ ‬في‭ ‬دوما‭ ‬ويدعى‭ ‬محمد‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬الناس‭ ‬ما‭ ‬سيكون‭ ‬عليه‭ ‬مصيرهم‭. ‬كل‭ ‬الإحتمالات‭ ‬واردة‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يستبعد‭ ‬‮«‬احتمال‭ ‬ان‭ ‬نصبح‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬حلب‮»‬‭.‬

ويوضح‭ ‬انه‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬بمقدور‭ ‬الناس‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬اعداد‭ ‬خطة‭ ‬طوارئ‭ ‬تتضمن‭ ‬تجهيز‭ ‬ملاجئ‭ ‬ومستودعات‭ ‬طبية‭ ‬للكادر‭ ‬الطبي‮»‬‭.‬

ويعيش‭ ‬نحو‭ ‬250‭ ‬الف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬الاحياء‭ ‬الشرقية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حلب‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬نقص‭ ‬فادح‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والادوية‭ ‬جراء‭ ‬حصار‭ ‬مطبق‭ ‬تفرضه‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬منذ‭ ‬شهرين،‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬غارات‭ ‬روسية‭ ‬كثيفة‭ ‬منذ‭ ‬اقل‭ ‬من‭ ‬اسبوعين‭ ‬تستهدف‭ ‬المباني‭ ‬والمرافق‭ ‬الطبية‭.‬

ويبدي‭ ‬ابو‭ ‬انس،‭ ‬في‭ ‬الاربعينات‭ ‬من‭ ‬عمره‭ ‬ويعمل‭ ‬في‭ ‬محل‭ ‬سمانة،‭ ‬خشيته‭ ‬من‭ ‬تداعيات‭ ‬تضييق‭ ‬الحصار‭ ‬على‭ ‬المدينة‭. ‬ويقول‭ ‬‮«‬مع‭ ‬تقدم‭ ‬النظام‭ ‬‭(‬جنوب‭ ‬الغوطة‭)‬‭ ‬وتضييق‭ ‬الخناق،‭ ‬انخفضت‭ ‬كمية‭ ‬المحاصيل‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬جراء‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬بإمكان‭ ‬الاهالي‭ ‬استخدامها‭ ‬في‭ ‬الزراعة‭ ‬ومقاومة‭ ‬الحصار‮»‬‭.‬

وتعد‭ ‬منطقة‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬منطقة‭ ‬زراعية‭ ‬بامتياز‭. ‬وبحسب‭ ‬مراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬فإن‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬دوما‭ ‬يعتمدون‭ ‬على‭ ‬المحاصيل‭ ‬الزراعية‭ ‬من‭ ‬حبوب‭ ‬وخضار‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬الاشجار‭ ‬المثمرة‭ ‬التي‭ ‬يوجد‭ ‬قسم‭ ‬كبير‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرت‭ ‬عليها‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭.‬

ويحذر‭ ‬الطبيب‭ ‬محمد‭ ‬ابو‭ ‬سالم‭ ‬من‭ ‬النقص‭ ‬الفادح‭ ‬في‭ ‬الطاقم‭ ‬الطبي‭ ‬والادوية‭ ‬والمشافي‭ ‬الميدانية‭ ‬على‭ ‬استقبال‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الجرحى‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬النقص‭ ‬في‭ ‬الطاقم‭ ‬الطبي‭ ‬والمستودعات‭ ‬شبه‭ ‬الفارغة‭.‬

وتشهد‭ ‬سوريا‭ ‬نزاعا‭ ‬داميا‭ ‬تسبب‭ ‬منذ‭ ‬اذار‭/‬مارس‭ ‬2011‭ ‬بمقتل‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬الف‭ ‬شخص‭ ‬وبدمار‭ ‬هائل‭ ‬في‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬وتشريد‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬السكان‭ ‬داخل‭ ‬البلاد‭ ‬وخارجها‭.‬