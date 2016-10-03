تمديد حالة الطوارىء في تركيا ثلاثة أشهر

– October 3, 2016

اسطنبول‭ – ‬توركان‭ ‬اسماعيل‭ ‬

اعلن‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬التركية‭ ‬نعمان‭ ‬كورتولموش‭ ‬الاثنين‭ ‬ان‭ ‬الحكومة‭ ‬قررت‭ ‬تمديد‭ ‬حالة‭ ‬الطوارىء‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬لثلاثة‭ ‬اشهر‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭.‬وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬التركي‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬صحافي‭ ‬‮«‬قررنا‭ ‬تمديد‭ ‬العمل‭ ‬بحالة‭ ‬الطوارىء‭ ‬تسعين‭ ‬يوما‭ ‬لمواصلة‭ ‬المعركة‭ ‬ضد‭ ‬المنظمات‭ ‬الارهابية‮»‬‭.‬وكانت‭ ‬حالة‭ ‬الطوارىء‭ ‬فرضت‭ ‬في‭ ‬العشرين‭ ‬من‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬اشهر،‭ ‬بعد‭ ‬الانقلاب‭ ‬الفاشل‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬نفسه‭.‬وشنت‭ ‬الحكومة‭ ‬حملة‭ ‬قمع‭ ‬واسعة‭ ‬ضد‭ ‬من‭ ‬يشتبه‭ ‬بانهم‭ ‬من‭ ‬انصار‭ ‬الداعية‭ ‬الاسلامي‭ ‬فتح‭ ‬الله‭ ‬غولن‭ ‬المقيم‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بعد‭ ‬اتهامه‭ ‬بانه‭ ‬وراء‭ ‬المحاولة‭ ‬الانقلابية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬نفاه‭ ‬غولن‭.‬والاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬صرح‭ ‬الرئيس‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬انه‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬الابقاء‭ ‬على‭ ‬حالة‭ ‬الطوارئ‭ ‬لمدة‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬الاقل‭.‬ودافع‭ ‬اردوغان‭ ‬عن‭ ‬قرارات‭ ‬تركيا‭ ‬بهذا‭ ‬الصدد‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬فرنسا‭ ‬مددت‭ ‬اعلان‭ ‬الطوارئ‭ ‬بعد‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬شنها‭ ‬جهاديون‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬باريس‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭.‬واعتقل‭ ‬في‭ ‬حملة‭ ‬القمع‭ ‬نحو‭ ‬32‭ ‬الف‭ ‬شخص‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬للاشتباه‭ ‬بعلاقتهم‭ ‬بغولن،‭ ‬بحسب‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭.‬و‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬التركية‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬على‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬تفي‭ ‬بوعدها‭ ‬بضمان‭ ‬أن‭ ‬تسحب‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬مقاتليها‭ ‬إلى‭ ‬شرقي‭ ‬نهر‭ ‬الفرات‭ ‬ليضغط‭ ‬على‭ ‬واشنطن‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬فرض‭ ‬خط‭ ‬أحمر‭ ‬تركي‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬نعمان‭ ‬قورتولموش‭ ‬بعد‭ ‬اجتماع‭ ‬للحكومة‭ ‬‮«‬نعرف‭ ‬أن‭ ‬عناصر‭ ‬حزب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الديمقراطي‭/‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬موجودة‭. ‬نطلب‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الوفاء‭ ‬بوعدها‭ ‬بحمل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الديمقراطي‭/‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬على‭ ‬الانسحاب‭ ‬إلى‭ ‬شرقي‭ ‬نهر‭ ‬الفرات‭.‬‮»‬وأرسلت‭ ‬تركيا‭ ‬قوات‭ ‬إلى‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬لطرد‭ ‬مقاتلي‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬المتشدد‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬وأيضا‭ ‬لضمان‭ ‬ألا‭ ‬يتعدى‭ ‬مقاتلو‭ ‬الفصيل‭ ‬الكردي‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭. ‬

وقالت‭ ‬إنها‭ ‬تريد‭ ‬انسحاب‭ ‬الفصيل‭ ‬الكردي‭ ‬الذي‭ ‬تدعمه‭ ‬واشنطن‭ ‬إلى‭ ‬شرقي‭ ‬نهر‭ ‬الفرات‭.‬وكرر‭ ‬قورتولموش‭ ‬رفض‭ ‬أنقرة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬عمليات‭ ‬ضد‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬الرقة‭ ‬معقل‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬أو‭ ‬الموصل‭ ‬أكبر‭ ‬مدينة‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق