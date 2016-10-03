تمديد حالة الطوارىء في تركيا ثلاثة أشهر
اسطنبول – توركان اسماعيل
اعلن نائب رئيس الحكومة التركية نعمان كورتولموش الاثنين ان الحكومة قررت تمديد حالة الطوارىء في البلاد لثلاثة اشهر ابتداء من التاسع عشر من تشرين الاول/اكتوبر.وقال المسؤول التركي في تصريح صحافي «قررنا تمديد العمل بحالة الطوارىء تسعين يوما لمواصلة المعركة ضد المنظمات الارهابية».وكانت حالة الطوارىء فرضت في العشرين من تموز/يوليو لمدة ثلاثة اشهر، بعد الانقلاب الفاشل الذي وقع في الخامس عشر من الشهر نفسه.وشنت الحكومة حملة قمع واسعة ضد من يشتبه بانهم من انصار الداعية الاسلامي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة بعد اتهامه بانه وراء المحاولة الانقلابية، وهو ما نفاه غولن.والاسبوع الماضي صرح الرئيس رجب طيب اردوغان انه قد يكون من الضروري الابقاء على حالة الطوارئ لمدة عام على الاقل.ودافع اردوغان عن قرارات تركيا بهذا الصدد مشيرا الى ان فرنسا مددت اعلان الطوارئ بعد الهجمات التي شنها جهاديون في العاصمة باريس في تشرين الثاني/نوفمبر.واعتقل في حملة القمع نحو 32 الف شخص حتى الان للاشتباه بعلاقتهم بغولن، بحسب وزارة العدل.و قال المتحدث باسم الحكومة التركية الاثنين إن على الولايات المتحدة أن تفي بوعدها بضمان أن تسحب وحدات حماية الشعب الكردية مقاتليها إلى شرقي نهر الفرات ليضغط على واشنطن من أجل فرض خط أحمر تركي.
وقال المتحدث نعمان قورتولموش بعد اجتماع للحكومة «نعرف أن عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي/وحدات حماية الشعب موجودة. نطلب مرة أخرى من الولايات المتحدة الوفاء بوعدها بحمل الاتحاد الديمقراطي/وحدات حماية الشعب على الانسحاب إلى شرقي نهر الفرات.»وأرسلت تركيا قوات إلى شمال سوريا لطرد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد من المنطقة الحدودية وأيضا لضمان ألا يتعدى مقاتلو الفصيل الكردي على أراضيها.
وقالت إنها تريد انسحاب الفصيل الكردي الذي تدعمه واشنطن إلى شرقي نهر الفرات.وكرر قورتولموش رفض أنقرة المشاركة في أي عمليات ضد الدولة الإسلامية في الرقة معقل التنظيم في سوريا أو الموصل أكبر مدينة يسيطر عليها التنظيم في شمال العراق