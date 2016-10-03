أمريكا ساعدت في إبرام صفقة نفط عراقية للحفاظ على خطة معركة الموصل

– October 3, 2016

بغداد‭/‬‭ ‬لندن‭-‬‭ ‬‭(‬رويترز‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬قال‭ ‬دبلوماسيون‭ ‬ومسؤولون‭ ‬وخبراء‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬النفط‭ ‬إن‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬المكوكية‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬مبعوث‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬التحالف‭ ‬المناهض‭ ‬لتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬إبرام‭ ‬اتفاق‭ ‬نفطي‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬وإقليم‭ ‬كردستان‭ ‬له‭ ‬أهمية‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬حاسمة‭ ‬منتظرة‭ ‬مع‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭.‬وقالت‭ ‬المصادر‭ ‬إن‭ ‬الاتفاق‭ ‬الخاص‭ ‬بتقسيم‭ ‬إيرادات‭ ‬النفط‭ ‬المبرم‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬آب‭ ‬له‭ ‬أهمية‭ ‬حيوية‭ ‬لحمل‭ ‬الحكومة‭ ‬المركزية‭ ‬وحكومة‭ ‬الإقليم‭ ‬على‭ ‬تنسيق‭ ‬التخطيط‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الهجوم‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬على‭ ‬معقل‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬التي‭ ‬تحاصرها‭ ‬قوات‭ ‬البشمركة‭ ‬الكردية‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬جهات‭.‬وتنقل‭ ‬بريت‭ ‬مكجورك‭ ‬جيئة‭ ‬وذهابا‭ ‬بين‭ ‬اربيل‭ ‬عاصمة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراقي‭ ‬والعاصمة‭ ‬العراقية‭ ‬بغداد‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ابريل‭ ‬نيسان‭ ‬وبلغت‭ ‬جولاته‭ ‬ذروتها‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬اربيل‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬يونيو‭ ‬حزيران‭ ‬مع‭ ‬مسعود‭ ‬البرزاني‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬وفلاح‭ ‬فياض‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬العراقي‭.‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬رفيع‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬وثيقة‭ ‬بالأكراد‭ ‬إن‭ ‬البرزاني‭ ‬‮«‬التقى‭ ‬مكجورك‭ ‬وقال‭ ‬‘لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نقدر‭ ‬على‭ ‬الموصل‭. ‬فنحن‭ ‬نحتاج‭ ‬النفط‭ ‬والايرادات‭. ‬ولولا‭ ‬مكجورك‭ ‬لما‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭.‬‮»‬ويقع‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬حقول‭ ‬النفط‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬خلافا‭ ‬على‭ ‬ايرادات‭ ‬الصادرات‭ ‬طال‭ ‬أمده‭ ‬وأصبح‭ ‬نزاعا‭ ‬متشابكا‭.‬

وفي‭ ‬أوائل‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬خفضت‭ ‬بغداد‭ ‬الأموال‭ ‬المخصصة‭ ‬لإقليم‭ ‬كردستان‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬آنذاك‭ ‬تصدير‭ ‬النفط‭ ‬بشكل‭ ‬مستقل‭ ‬عبر‭ ‬خط‭ ‬أنابيب‭ ‬إلى‭ ‬ميناء‭ ‬جيهان‭ ‬التركي‭.‬وفي‭ ‬مارس‭ ‬آذار‭ ‬توقفت‭ ‬شركة‭ ‬نفط‭ ‬الشمال‭ ‬التابعة‭ ‬للدولة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬عن‭ ‬ضخ‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬عبر‭ ‬الخط‭ ‬من‭ ‬الحقول‭ ‬التي‭ ‬تديرها‭ ‬في‭ ‬كركوك‭ ‬وكانت‭ ‬خاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬منذ‭ ‬انهيار‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العراقية‭ ‬قبل‭ ‬عامين‭ ‬عندما‭ ‬اجتاح‭ ‬مقاتلو‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولية‭ ‬الإسلامية‭ ‬ثلث‭ ‬مساحة‭ ‬العراق‭ . ‬وخفضت‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬إيرادات‭ ‬النفط‭ ‬للإقليم‭ ‬الكردي‭ ‬بنحو‭ ‬الربع‭ ‬مما‭ ‬زاد‭ ‬أزمة‭ ‬الميزانية‭ ‬سوءا‭ ‬في‭ ‬أربيل‭ ‬وسط‭ ‬انخفاض‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬والاشتباكات‭ ‬مع‭ ‬الجهاديين‭. ‬ويعتمد‭ ‬العراق‭ ‬والتحالف‭ ‬العسكري‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬تعاون‭ ‬الأكراد‭ ‬في‭ ‬استرداد‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬الجهاديين‭ ‬والقضاء‭ ‬على‭ ‬دولة‭ ‬الخلافة‭ ‬التي‭ ‬أعلنوها‭.‬وبالنسبة‭ ‬لواشنطن‭ ‬فإن‭ ‬هزيمة‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬الرئيسية‭ ‬لسياستها‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬حكم‭ ‬الرئيس‭ ‬باراك‭ ‬أوباما‭ ‬الذي‭ ‬سيترك‭ ‬منصب‭ ‬الرئيس‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭ ‬المقبل‭.‬وتحقق‭ ‬تقدم‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬آب‭ ‬صوب‭ ‬الاتفاق‭ ‬الرامي‭ ‬لإعادة‭ ‬تدفق‭ ‬النفط‭ ‬من‭ ‬حقول‭ ‬كركوك‭ ‬حيث‭ ‬تظهر‭ ‬تصريحات‭ ‬علنية‭ ‬أن‭ ‬مكجورك‭ ‬زار‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬أغسطس‭ ‬آب‭ ‬وبعد‭ ‬يومين‭ ‬اجتمع‭ ‬مع‭ ‬نيجيرفان‭ ‬البرزاني‭ ‬وفياض‭ ‬في‭ ‬أربيل‭.‬وتقول‭ ‬مصادر‭ ‬في‭ ‬أربيل‭ ‬إن‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬أبلغت‭ ‬مكجورك‭ ‬وبغداد‭ ‬أنها‭ ‬خسرت‭ ‬إيرادات‭ ‬قيمتها‭ ‬نحو‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬منذ‭ ‬مارس‭ ‬آذار‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬حقل‭ ‬كركوك‭ ‬كان‭ ‬يعيد‭ ‬ضخ‭ ‬حوالي‭ ‬150‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬يوميا‭ ‬في‭ ‬باطن‭ ‬الأرض‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬تصديرها‭ ‬مع‭ ‬بقية‭ ‬إنتاج‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬البالغ‭ ‬نحو‭ ‬450‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬يوميا‭ ‬إلى‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تركيا‭.‬ودفع‭ ‬ذلك‭ ‬كل‭ ‬الأطراف‭ ‬إلى‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬نهائي‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬اجتماع‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬أغسطس‭ ‬اب‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬بين‭ ‬العبادي‭ ‬ومكجورك‭ ‬والبرزاني‭.‬

وبمقتضى‭ ‬الاتفاق‭ ‬يتم‭ ‬تصدير‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬150‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬يوميا‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬عبر‭ ‬ميناء‭ ‬جيهان‭ ‬التركي‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقتسم‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬وبغداد‭ ‬الإيرادات‭ ‬مناصفة‭.‬وأدى‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬تحاشي‭ ‬انقسام‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬نفسه‭. ‬فقد‭ ‬كانت‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬التي‭ ‬تحكم‭ ‬كركوك‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬السليمانية‭ ‬تطلب‭ ‬شحن‭ ‬النفط‭ ‬إلى‭ ‬إيران‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬شحنه‭ ‬إلى‭ ‬تركيا‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬رفضته‭ ‬حكومتي‭ ‬أربيل‭ ‬وبغداد‭ ‬وكذلك‭ ‬واشنطن‭.‬وقال‭ ‬دبلوماسي‭ ‬غربي‭ ‬رفيع‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬إن‭ ‬انفراج‭ ‬الموقف‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬بدء‭ ‬حوار‭ ‬منفصل‭ ‬حول‭ ‬ترتيبات‭ ‬القوات‭ ‬لمعركة‭ ‬الموصل‭ ‬والحدود‭ ‬الداخلية‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬المركزية‭ ‬وإقليم‭ ‬كردستان‭.‬وقال‭ ‬دبلوماسي‭ ‬غربي‭ ‬كبير‭ ‬لرويترز‭ ‬إنه‭ ‬منذ‭ ‬إبرام‭ ‬اتفاق‭ ‬كركوك‭ ‬تعهد‭ ‬الأكراد‭ ‬بصفة‭ ‬غير‭ ‬رسمية‭ ‬بإبقاء‭ ‬قوات‭ ‬البشمركة‭ ‬خارج‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬نفسها‭ ‬مع‭ ‬السماح‭ ‬للعراقيين‭ ‬باستخدام‭ ‬الأراضي‭ ‬التي‭ ‬يسيطرون‭ ‬هم‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬حول‭ ‬المدينة‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬القوات‭ ‬للهجوم‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سمح‭ ‬بالتعجيل‭ ‬بالتخطيط‭ ‬للمعركة‭.‬ويبدو‭ ‬الآن‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬سيبدأ‭ ‬الزحف‭ ‬على‭ ‬الموصل‭ ‬بنهاية‭ ‬أكتوبر‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬لم‭ ‬يكون‭ ‬متصورا‭ ‬قبل‭ ‬بضعة‭ ‬أشهر‭. ‬وزار‭ ‬البرزاني‭ ‬بغداد‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬للمرة‭ ‬الأولي‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬على‭ ‬تحسن‭ ‬العلاقات‭.‬ولمكجورك‭ ‬الذي‭ ‬درس‭ ‬القانون‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬من‭ ‬أصعب‭ ‬النزاعات‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬منذ‭ ‬الغزو‭ ‬الذي‭ ‬قادته‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وأطاح‭ ‬بصدام‭ ‬حسين‭ ‬عام‭ ‬2003‭. ‬وقد‭ ‬ساعد‭ ‬بوصفه‭ ‬مستشارا‭ ‬لسلطات‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬صياغة‭ ‬دستور‭ ‬مؤقت‭ ‬والإشراف‭ ‬على‭ ‬انتقال‭ ‬الحكم‭ ‬إلى‭ ‬حكومة‭ ‬عراقية‭ ‬مؤقتة‭. ‬ونادى‭ ‬مكجورك‭ ‬بزيادة‭ ‬أعداد‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬وهي‭ ‬السياسة‭ ‬التي‭ ‬ينسب‭ ‬إليها‭ ‬الفضل‭ ‬جزئيا‭ ‬في‭ ‬وقف‭ ‬العنف‭ ‬الطائفي‭ ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬ذروته‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬عامي‭ ‬2006‭ ‬و2007‭.‬وعندما‭ ‬اجتاح‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬ثلث‭ ‬الأراضي‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬لعب‭ ‬دورا‭ ‬رئيسيا‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬برئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العبادي‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬لمعالجة‭ ‬هذا‭ ‬الخطر‭.‬وفي‭ ‬السنة‭ ‬الأخيرة‭ ‬جاب‭ ‬مكجورك‭ ‬الذي‭ ‬تعذر‭ ‬الاتصال‭ ‬به‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬تعليق‭ ‬منه‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬لتنفيذ‭ ‬سياسة‭ ‬إدارة‭ ‬أوباما‭ ‬الرامية‭ ‬لإنزال‭ ‬الهزيمة‭ ‬بالجهاديين‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬وحدة‭ ‬العراق‭ ‬الذي‭ ‬يقول‭ ‬بعض‭ ‬المراقبين‭ ‬إنه‭ ‬أكثر‭ ‬انقساما‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‭.‬وقالت‭ ‬متحدثة‭ ‬باسم‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬عن‭ ‬الاتفاق‭ ‬النفطي‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬ننسب‭ ‬للحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬الفضل‭ ‬كله‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭.‬‮»‬وسئل‭ ‬توني‭ ‬بلينكن‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬بغداد‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬فقال‭ ‬إنه‭ ‬متفائل‭ ‬بما‭ ‬بذل‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭.‬وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬العبادي‭ ‬إن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬لعبا‭ ‬‮«‬دورا‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إنكاره‮»‬‭ ‬في‭ ‬تشجيع‭ ‬الحوار‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬وابريل‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالصادرات‭ ‬من‭ ‬كركوك‭. ‬التي‭ ‬رفعت‭ ‬مستوى‭ ‬الثقة‭ ‬وساهمت‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬تقدم‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬أخرى‭.‬ولم‭ ‬يرد‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬على‭ ‬طلبات‭ ‬التعليق‭.‬