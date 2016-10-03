تفكيك خلية ارهابية نسائية في المغرب

– October 3, 2016

الرباط‭ – ‬الزمان‭ ‬

اوقفت‭ ‬الشرطة‭ ‬المغربية‭ ‬الاثنين‭ ‬عشر‭ ‬جهاديات‭ ‬كن‭ ‬يسعين‭ ‬لارتكاب‭ ‬اعتداءات‭ ‬انتحارية‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬عدة‭ ‬بالمملكة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬علم‭ ‬من‭ ‬مصدر‭ ‬رسمي‭.‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬المغربية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ان‭ ‬‮«‬المشتبه‭ ‬فيهن‭ ‬‭(‬العشر‭)‬‭ ‬اللواتي‭ ‬بايعن‭ ‬الأمير‭ ‬المزعوم‭ ‬لما‭ ‬يسمى‭ ‬بـ‭+‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭+‬،‭ ‬انخرطن‭ ‬في‭ ‬الأجندة‭ ‬الدموية‭ ‬لهذا‭ ‬التنظيم،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سعيهن‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬مواد‭ ‬تدخل‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬العبوات‭ ‬الناسفة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تنفيذ‭ ‬عملياتهن‮»‬‭.‬وأفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬أن‭ ‬النساء‭ ‬العشر‭ ‬المواليات‭ ‬لهذا‭ ‬التنظيم،‭ ‬ينشطن‭ ‬بمدن‭ ‬القنيطرة‭ ‬وطانطان‭ ‬وسيدي‭ ‬سليمان‭ ‬وسلا‭ ‬وطنجة‭ ‬وأولاد‭ ‬تايمة‭ ‬وزاكورة‭ ‬وسيدى‭ ‬الطيبي‭ ‬‭(‬نواحي‭ ‬القنيطرة‭)‬‭.‬واضاف‭ ‬بيان‭ ‬الوزارة‭ ‬ان‭ ‬هؤلاء‭ ‬النسوة‭ ‬‮«‬اللواتي‭ ‬تربط‭ ‬بعضهن‭ ‬علاقة‭ ‬قرابة‭ ‬بمقاتلين‭ ‬مغاربة‭ ‬بصفوف‭ ‬‭+‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭+‬‭ ‬وبعض‭ ‬المناصرين‭ ‬لجماعات‭ ‬إسلامية‭ ‬متطرفة،‭ ‬كن‭ ‬ينسقن،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬التخريبي،‭ ‬مع‭ ‬عناصر‭ ‬ميدانية‭ ‬بوحدة‭ ‬العمليات‭ ‬الخارجية‭ ‬لـ‭+‬داعش‭+‬‭ ‬بالساحة‭ ‬السورية‭ ‬العراقية،‭ ‬وكذا‭ ‬مع‭ ‬عناصر‭ ‬موالية‭ ‬لنفس‭ ‬التنظيم‭ ‬تنشط‭ ‬خارج‭ ‬منطقةتمركز‭ ‬هذا‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬‮«‬تم‭ ‬تكليف‭ ‬بعض‭ ‬عناصر‭ ‬هذه‭ ‬الخلية‭ ‬بمهمة‭ ‬تجنيد‭ ‬نساء‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬صفوف‭ ‬‭+‬داعش‭+‬‭ ‬بالساحة‭ ‬السورية‭ ‬العراقية‮»‬‭ ‬موضحة‭ ‬ان‭ ‬الموقوفات‭ ‬كن‭ ‬ينشطن‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬مغربية‭ ‬عدة‭ ‬وخصوصا‭ ‬القنيطرة‭ ‬وسيدي‭ ‬سليمان‭ ‬وسلا‭ ‬وطنجة‭.‬

واعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬المغربية‭ ‬في‭ ‬الاشهر‭ ‬الاخيرة‭ ‬تفكيك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخلايا‭ ‬المرتبطة‭ ‬بتنظيمات‭ ‬جهادية‭ ‬وتوقيف‭ ‬اشخاص‭ ‬يجندون‭ ‬لحسابها‭.‬