قرار قضائي:الانتخابات المحلية تقتصر على الضفة الغربية

– October 3, 2016

رام‭ ‬الله‭ – ‬الزمان‭ ‬

امرت‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬العليا‭ ‬الاثنين‭ ‬باجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬المحافظات‭ ‬كافة‭ ‬باستثناء‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬ما‭ ‬يدل‭ ‬مرة‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬تمكن‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬تجاوز‭ ‬خلافاتهم‭. ‬وقضى‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬على‭ ‬الامال‭ ‬باجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬محلية‭ ‬مشتركة‭ ‬كانت‭ ‬لتصبح‭ ‬الاولى‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬منذ‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬وقطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭.‬

واعلن‭ ‬القاضي‭ ‬هشام‭ ‬الحتو‭ ‬امام‭ ‬قاعة‭ ‬المحكمة‭ ‬المكتظة‭ ‬في‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬استكمال‭ ‬اجراءات‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬معتبرا‭ ‬ان‭ ‬الهيئات‭ ‬القضائية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬لم‭ ‬تقدم‭ ‬‮«‬الضمانات‮»‬‭ ‬اللازمة‭ ‬لاجراء‭ ‬الانتخابات‭. ‬وكان‭ ‬يفترض‭ ‬ان‭ ‬تنظم‭ ‬الانتخابات‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭ ‬الحالي‭ ‬لاختيار‭ ‬مجالس‭ ‬بلدية‭ ‬في‭ ‬نحو‭ ‬416‭ ‬مدينة‭ ‬وبلدة‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬وقطاع‭ ‬غزة،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يعلن‭ ‬ارجاؤها‭. ‬وقاطعت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬اخر‭ ‬انتخابات‭ ‬بلدية‭ ‬في‭ ‬2012‭ ‬لكن‭ ‬كان‭ ‬يفترض‭ ‬ان‭ ‬تشارك‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭. ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬اعلان‭ ‬موعد‭ ‬جديد‭ ‬لاجراء‭ ‬الانتخابات‭ . ‬

وافادت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬وفا‮»‬‭ ‬انه‭ ‬سيتم‭ ‬اعلان‭ ‬هذا‭ ‬الموعد‭ ‬بحلول‭ ‬شهر‭.‬

وكانت‭ ‬محكمة‭ ‬تديرها‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الغت‭ ‬قوائم‭ ‬مرشحين‭ ‬تابعة‭ ‬لحركة‭ ‬فتح‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البلديات‭ ‬لـ‮»‬مخالفتها‭ ‬قانون‭ ‬الانتخابات‮»‬،‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬وفي‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬اعلنت‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬العليا‭ ‬الفلسطينية‭ ‬تعليق‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭.‬

‭-‬‭ ‬خطوة‭ ‬سياسية؟‭-‬

وسارعت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬الى‭ ‬التنديد‭ ‬بقرار‭ ‬المحكمة‭ ‬الاثنين‭ ‬معتبرة‭ ‬اياه‭ ‬‮«‬مسيسا‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ان‭ ‬‮«‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬بشان‭ ‬الانتخابات‭ ‬مسيس‭ ‬ويكرس‭ ‬الانقسام‭ ‬ويعكس‭ ‬التمييز‮»‬‭. ‬واضافت‭ ‬‮«‬نرفض‭ ‬اجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬دون‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬تخض‭ ‬حركتا‭ ‬حماس‭ ‬وفتح‭ ‬اي‭ ‬انتخابات‭ ‬منذ‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬2006‭ ‬وفازت‭ ‬فيها‭ ‬حماس‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬بنزاع‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬التالية‭.‬

ويعرقل‭ ‬الخلاف‭ ‬السياسي‭ ‬بين‭ ‬حركتي‭ ‬فتح‭ ‬بزعامة‭ ‬رئيس‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬محمود‭ ‬عباس،‭ ‬وحماس‭ ‬اجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬والرئاسية‭ ‬ايضا‭.‬

ولم‭ ‬يجتمع‭ ‬المجلس‭ ‬التشريعي‭ ‬الفلسطيني‭ ‬منذ‭ ‬2007‭ ‬وهو‭ ‬العام‭ ‬الذي‭ ‬سيطرت‭ ‬فيه‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بالقوة‭ ‬وطردت‭ ‬منه‭ ‬حركة‭ ‬فتح‭.‬

كذلك،‭ ‬لم‭ ‬تجر‭ ‬اي‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسية‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2005‭ ‬وبقي‭ ‬عباس‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬رغم‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬رئاسته‭. ‬ورغم‭ ‬محاولات‭ ‬المصالحة‭ ‬المستمرة،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬حركتي‭ ‬حماس‭ ‬وفتح‭ ‬اخفقتا‭ ‬في‭ ‬تسوية‭ ‬خلافاتهما‭ ‬وتشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬موحدة‭.‬

وجاء‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬حققت‭ ‬حماس‭ ‬نصرا‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬2006‭ ‬التشريعية‭. ‬الا‭ ‬ان‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬رفض‭ ‬قبول‭ ‬حكومة‭ ‬حماس‭ ‬وطالب‭ ‬الحركة‭ ‬اولا‭ ‬بنبذ‭ ‬العنف‭ ‬والاعتراف‭ ‬باسرائيل‭ ‬واحترام‭ ‬الاتفاقات‭ ‬بين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬والقادة‭ ‬الاسرائيليين‭.‬

واظهر‭ ‬استطلاع‭ ‬للرأي‭ ‬في‭ ‬اواخر‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬ان‭ ‬60%‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬يعتقدون‭ ‬ان‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬تعليق‭ ‬الانتخابات‭ ‬تم‭ ‬بدافع‭ ‬سياسي‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لنسف‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬بحسب‭ ‬المركز‭ ‬الفلسطيني‭ ‬للسياسة‭ ‬والابحاث‭.‬

ويعتبر‭ ‬الخلاف‭ ‬بين‭ ‬الحركتين‭ ‬من‭ ‬ابرز‭ ‬العراقيل‭ ‬امام‭ ‬جهود‭ ‬احياء‭ ‬محادثات‭ ‬السلام‭ ‬بين‭ ‬اسرائيل‭ ‬والفلسطينيين‭ ‬المتوقفة‭ ‬منذ‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬عامين‭.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬يدرجان‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬لائحة‭ ‬المنظمات‭ ‬‮«‬الارهابية‮»‬‭.‬

وحصلت‭ ‬ثلاثة‭ ‬حروب‭ ‬بين‭ ‬اسرائيل‭ ‬والفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬2008‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬يخضع‭ ‬لحصار‭ ‬اسرائيلي‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬عقد‭.‬