التعرض للديوكسين يقلل احتمالات إنجاب الذكور

– October 3, 2016

لندن‭ ‬‭-‬‭ ‬‭(‬رويترز‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬خلصت‭ ‬دراسة‭ ‬أجريت‭ ‬مؤخرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرجال‭ ‬الذين‭ ‬تعرضوا‭ ‬لمادة‭ ‬الديوكسين‭ ‬‭-‬‭ ‬وهي‭ ‬مادة‭ ‬كيميائية‭ ‬سامة‭ ‬كانت‭ ‬شائعة‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬الفترات‭ ‬في‭ ‬المبيدات‭ ‬الزراعية‭ ‬‭-‬‭ ‬تقل‭ ‬نسب‭ ‬إنجابهم‭ ‬للذكور‭ ‬عن‭ ‬أقرانهم‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يتعرضوا‭ ‬لتلك‭ ‬المادة‭.‬وأجرى‭ ‬الباحثون‭ ‬فحوصات‭ ‬لرجال‭ ‬ونساء‭ ‬كانوا‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬1969‭ ‬و‭ ‬1984‭ ‬في‭ ‬مصنع‭ ‬في‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬كان‭ ‬ينتج‭ ‬ما‭ ‬عرف‭ ‬باسم‭ ‬مبيدات‭ ‬فينوكسي‭ ‬الزراعية‭ ‬وهي‭ ‬كيماويات‭ ‬تستخدم‭ ‬لمنع‭ ‬نمو‭ ‬الأعشاب‭ ‬الضارة‭.‬وكان‭ ‬ذاك‭ ‬المزيج‭ ‬الكيماوي‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬أنواع‭ ‬من‭ ‬مادة‭ ‬تيتراكلوروديبنزو‭-‬بي‭-‬ديوكسين‭ ‬‭(‬تي‭.‬سي‭.‬دي‭.‬دي‭)‬‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬ربطها‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬المشكلات‭ ‬الصحية‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬انخفاض‭ ‬احتمال‭ ‬إنجاب‭ ‬الذكور‭.‬وقالت‭ ‬أندريا‭ ‬مانتجيو‭ ‬كبيرة‭ ‬الباحثين‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬وباحثة‭ ‬في‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬ماسي‭ ‬في‭ ‬ولنجتون‭ ‬بنيوزيلندا‭ ‬‮«‬قبل‭ ‬عشرين‭ ‬عاما‭ ‬تم‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬تسجيل‭ ‬أن‭ ‬احتمال‭ ‬إنجاب‭ ‬الذكور‭ ‬لدى‭ ‬الرجال‭ ‬الذين‭ ‬تعرضوا‭ ‬لمعدلات‭ ‬مرتفعة‭ ‬من‭ ‬الديوكسين‭ ‬نتيجة‭ ‬لحادثة‭ ‬صناعية‭ ‬في‭ ‬سيفيزو‭ ‬بإيطاليا‭ ‬قل‭ ‬عن‭ ‬احتمال‭ ‬إنجابهم‭ ‬للفتيات‭ ‬مقارنة‭ ‬برجال‭ ‬تعرضوا‭ ‬لنسب‭ ‬قليلة‭ ‬منالمادة‭.‬‮»‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬أجريت‭ ‬بضع‭ ‬دراسات‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬تعرضوا‭ ‬للديوكسين‭ ‬وخلص‭ ‬بعضها‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬مشابهة‭ ‬بشأن‭ ‬جنس‭ ‬المواليد‭ ‬ولم‭ ‬يتوصل‭ ‬البعض‭ ‬الآخر‭ ‬لذات‭ ‬النتيجة‭.‬وأضافت‭ ‬مانتجيو‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المنتجين‭ ‬السابقين‭ ‬لمبيدات‭ ‬زراعية‭ ‬ملوثة‭ ‬بالديوكسين‭ ‬تعزز‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الدراسات‭ ‬التي‭ ‬رصدت‭ ‬هذا‭ ‬التأثير‭.‬‮»‬وقالت‭ ‬‮«‬وجدت‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬أيضا‭ ‬أدلة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬التأثير‭ ‬مرتبط‭ ‬بالكمية‭ ‬‭(‬كلما‭ ‬زاد‭ ‬التعرض‭ ‬للديوكسين‭ ‬زاد‭ ‬التأثير‭)‬‭ ‬وأيضا‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬مرتبط‭ ‬بالرجال‭ ‬‭(‬التأثير‭ ‬تم‭ ‬رصده‭ ‬في‭ ‬الرجال‭ ‬الذين‭ ‬تعرضوا‭ ‬لمعدلات‭ ‬مرتفعة‭ ‬من‭ ‬المادة‭ ‬وليس‭ ‬النساء‭)‬‭.‬‮»‬وبالأساس‭ ‬ينتج‭ ‬الديوكسين‭ ‬عرضا‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬الصناعية‭ ‬لكنه‭ ‬قد‭ ‬ينتج‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬أحداث‭ ‬طبيعية‭ ‬مثل‭ ‬ثورات‭ ‬البراكين‭ ‬وحرائق‭ ‬الغابات‭. ‬وعادة‭ ‬ما‭ ‬تتراكم‭ ‬مثل‭ ‬تلك‭ ‬الكيماويات‭ ‬في‭ ‬السلسلة‭ ‬الغذائية‭ ‬وفي‭ ‬الأغلب‭ ‬في‭ ‬الأنسجة‭ ‬الدهنية‭ ‬للحيوانات‭.‬وحلل‭ ‬الباحثون‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الدراسة‭ ‬بيانات‭ ‬127‭ ‬رجلا‭ ‬و‭ ‬21‭ ‬امرأة‭ ‬أنجبوا‭ ‬في‭ ‬الإجمال‭ ‬355‭ ‬طفلا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬بدأوا‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المصنع‭.‬وقالت‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬في‭ ‬دورية‭ ‬‭(‬أكيوبيشينال‭ ‬آند‭ ‬إنفيرومنتال‭ ‬ميدسن‭)‬‭ ‬إن‭ ‬مجموعة‭ ‬الأطفال‭ ‬شملت‭ ‬197‭ ‬ذكرا‭ ‬و‭ ‬158‭ ‬أنثى‭ ‬بما‭ ‬يمثل‭ ‬معدلا‭ ‬يبلغ‭ ‬0‭.‬55‭ ‬أو‭ ‬55‭ ‬ذكرا‭ ‬و45‭ ‬أنثى‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬100‭ ‬مولود‭.‬وكل‭ ‬الذين‭ ‬شملتهم‭ ‬الدراسة‭ ‬قدموا‭ ‬عينات‭ ‬دم‭ ‬في‭ ‬2007‭ ‬و2008‭ ‬للباحثين‭ ‬لاختبار‭ ‬تركيز‭ ‬مادة‭ ‬‭(‬تي‭.‬سي‭.‬دي‭.‬دي‭)‬‭ ‬واستخدم‭ ‬الباحثون‭ ‬النتائج‭ ‬في‭ ‬تقدير‭ ‬معدلات‭ ‬المادة‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬لدى‭ ‬الآباء‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬ولادة‭ ‬أطفالهم‭. ‬وبالنسبة‭ ‬للآباء‭ ‬الذين‭ ‬حوت‭ ‬دماؤهم‭ ‬نسبة‭ ‬تركيز‭ ‬تفوق‭ ‬20‭ ‬بيكوجراما‭ ‬في‭ ‬الجرام‭ ‬وقت‭ ‬الولادة‭ ‬كان‭ ‬معدل‭ ‬جنس‭ ‬المواليد‭ ‬0‭.‬47‭ ‬بما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬احتمال‭ ‬إنجاب‭ ‬هؤلاء‭ ‬الرجال‭ ‬للإناث‭ ‬يفوق‭ ‬احتمال‭ ‬إنجابهم‭ ‬للذكور‭. ‬وعندما‭ ‬كان‭ ‬التركيز‭ ‬100‭ ‬بيكوجرام‭ ‬في‭ ‬الجرام‭ ‬في‭ ‬دم‭ ‬الآباء‭ ‬وقت‭ ‬الولادة‭ ‬وصل‭ ‬معدل‭ ‬جنس‭ ‬الواليد‭ ‬إلى‭ ‬0‭.‬45‭ ‬بما‭ ‬يعني‭ ‬تراجع‭ ‬احتمال‭ ‬إنجاب‭ ‬الذكور‭.‬ولم‭ ‬يجد‭ ‬الباحثون‭ ‬تأثيرا‭ ‬على‭ ‬النساء‭.‬