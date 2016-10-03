عالم ياباني كشف أسرار آليات تجدد الخلية يفوز بنوبل للطب
ستوكهولم- (رويترز) - أعلنت جمعية نوبل في معهد كارولينسكا بالسويد اليوم الاثنين فوز العالم الياباني يوشينوري أوهسومي بجائزة نوبل للطب لعام 2016 لاكتشافه آليات تخلص الخلايا من مكوناتها المعطوبة وتجديد نفسها للمحافظة على وظائفها الحيوية بما قد يؤدي لفهم أفضل لأمراض مثل السرطان وباركينسونز والنوع الثاني من مرض السكري.وقالت الجمعية في بيان بشأن منح الجائزة التي تقدر قيمتها بثمانية ملايين كرونة سويدية (933 ألف دولار) «قادت اكتشافات أوهسومي إلى نموذج جديد في فهمنا لكيف تعيد الخلية تدوير محتواها. «فتحت اكتشافاته الطريق أمام فهم… الكثير من العمليات الفسيولوجية مثل التكيف مع الحرمان من الماء والغذاء أو مواجهة العدوى.»وتكمن أهمية عمل أوهسومي على انحلال الخلايا وهو مجال علمي معروف باسم (أوتوفجي) أو الالتهام الذاتي في أنه يمكن أن يساعد في شرح ما الذي يحدث في عدد كبير من الأمراض .
وأوتوفجي أو الالتهام الذاتي هي آلية تدمير طبيعية تفكك بصورة منظمة المكونات غير الضرورية أو المعطوبة داخل الخلية وتسمح بعملية تقويض منظم وإعادة تدوير مكونات الخلية.وقال بيان الجمعية «التغيرات في الجينات المسؤولة عن عملية الالتهام الذاتي يمكن أن تتسبب في الإصابة بالأمراض وتلك العملية ضالعة في حالات عديدة تشمل السرطان والأمراض العصبية.»
وأوهسومي الذي ولد في عام 1945 في فوكوكا باليابان هو أستاذ في معهد طوكيو للتكنولوجيا منذ عام 2009.وقال لوكالة كيودو للأنباء «أشعر بأن ذلك شرف كبير».وجائزة نوبل للطب أول جوائز نوبل التي يتم الإعلان عنها سنويا. وتمنح الجوائز في مجالات العلوم والأدب والسلام منذ عام 1901 بناء على وصية مخترع الديناميت ألفريد نوبل . (الدولار= 8.5776 كرونة سويدية) .