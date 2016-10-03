عالم ياباني كشف أسرار آليات تجدد الخلية يفوز بنوبل للطب

– October 3, 2016

ستوكهولم‭-‬‭ ‬‭(‬رويترز‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬أعلنت‭ ‬جمعية‭ ‬نوبل‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬كارولينسكا‭ ‬بالسويد‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬فوز‭ ‬العالم‭ ‬الياباني‭ ‬يوشينوري‭ ‬أوهسومي‭ ‬بجائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للطب‭ ‬لعام‭ ‬2016‭ ‬لاكتشافه‭ ‬آليات‭ ‬تخلص‭ ‬الخلايا‭ ‬من‭ ‬مكوناتها‭ ‬المعطوبة‭ ‬وتجديد‭ ‬نفسها‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬وظائفها‭ ‬الحيوية‭ ‬بما‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬لفهم‭ ‬أفضل‭ ‬لأمراض‭ ‬مثل‭ ‬السرطان‭ ‬وباركينسونز‭ ‬والنوع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭.‬وقالت‭ ‬الجمعية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بشأن‭ ‬منح‭ ‬الجائزة‭ ‬التي‭ ‬تقدر‭ ‬قيمتها‭ ‬بثمانية‭ ‬ملايين‭ ‬كرونة‭ ‬سويدية‭ ‬‭(‬933‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭)‬‭ ‬‮«‬قادت‭ ‬اكتشافات‭ ‬أوهسومي‭ ‬إلى‭ ‬نموذج‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬فهمنا‭ ‬لكيف‭ ‬تعيد‭ ‬الخلية‭ ‬تدوير‭ ‬محتواها‭. ‬‮«‬فتحت‭ ‬اكتشافاته‭ ‬الطريق‭ ‬أمام‭ ‬فهم‭… ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬العمليات‭ ‬الفسيولوجية‭ ‬مثل‭ ‬التكيف‭ ‬مع‭ ‬الحرمان‭ ‬من‭ ‬الماء‭ ‬والغذاء‭ ‬أو‭ ‬مواجهة‭ ‬العدوى‭.‬‮»‬وتكمن‭ ‬أهمية‭ ‬عمل‭ ‬أوهسومي‭ ‬على‭ ‬انحلال‭ ‬الخلايا‭ ‬وهو‭ ‬مجال‭ ‬علمي‭ ‬معروف‭ ‬باسم‭ ‬‭(‬أوتوفجي‭)‬‭ ‬أو‭ ‬الالتهام‭ ‬الذاتي‭ ‬في‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬شرح‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ .‬

وأوتوفجي‭ ‬أو‭ ‬الالتهام‭ ‬الذاتي‭ ‬هي‭ ‬آلية‭ ‬تدمير‭ ‬طبيعية‭ ‬تفكك‭ ‬بصورة‭ ‬منظمة‭ ‬المكونات‭ ‬غير‭ ‬الضرورية‭ ‬أو‭ ‬المعطوبة‭ ‬داخل‭ ‬الخلية‭ ‬وتسمح‭ ‬بعملية‭ ‬تقويض‭ ‬منظم‭ ‬وإعادة‭ ‬تدوير‭ ‬مكونات‭ ‬الخلية‭.‬وقال‭ ‬بيان‭ ‬الجمعية‭ ‬‮«‬التغيرات‭ ‬في‭ ‬الجينات‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬عملية‭ ‬الالتهام‭ ‬الذاتي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬الإصابة‭ ‬بالأمراض‭ ‬وتلك‭ ‬العملية‭ ‬ضالعة‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬عديدة‭ ‬تشمل‭ ‬السرطان‭ ‬والأمراض‭ ‬العصبية‭.‬‮»‬

وأوهسومي‭ ‬الذي‭ ‬ولد‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1945‭ ‬في‭ ‬فوكوكا‭ ‬باليابان‭ ‬هو‭ ‬أستاذ‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬طوكيو‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2009‭.‬وقال‭ ‬لوكالة‭ ‬كيودو‭ ‬للأنباء‭ ‬‮«‬أشعر‭ ‬بأن‭ ‬ذلك‭ ‬شرف‭ ‬كبير‮»‬‭.‬وجائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للطب‭ ‬أول‭ ‬جوائز‭ ‬نوبل‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬الإعلان‭ ‬عنها‭ ‬سنويا‭. ‬وتمنح‭ ‬الجوائز‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬العلوم‭ ‬والأدب‭ ‬والسلام‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1901‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬وصية‭ ‬مخترع‭ ‬الديناميت‭ ‬ألفريد‭ ‬نوبل‭ . ‬‭(‬الدولار‭=‬‭ ‬8‭.‬5776‭ ‬كرونة‭ ‬سويدية‭) .‬