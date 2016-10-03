كريستيانو رونالدو يدشن فندقاً جديداً يحمل اسمه
لشبونة-(أ ف ب) - دشن نجم ريال مدريد الاسباني والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو مساء الاحد في لشبونة الفندق الثاني ضمن سلسلة «بيستانا سي ار 7» التي استثمر فيها اكثر من 37 مليون يورو. ومن المقرر فتح فنادق ضمن هذه السلسلة العام المقبل في مدريد ونيويورك.وقال رونالدو الحائز جائزة الكرة الذهبية لافضل لاعب ثلاث مرات «لطالما حلمت بفتح فنادق منذ صغري لان الحياة لا تقتصر على كرة القدم مع انها تبقى شغفي الاكبر». واضاف مازحا «لم يتبق لي الكثير من الوقت قبل نهاية مسيرتي…نحو عقد من الزمن». واوضح «مسيرتي كلاعب مرت بلشبونة (سبورتينغ لشبونة) حيث امضيت سبع سنوات وكان ينبغي لهذا المشروع الفريد في حياتي ان يمر عبرها». ويقع هذا الفندق الذي يضم 82 غرفة في قلب حي بايشا القديم وقد فتح ابوابه امام النزلاء في مطلع ايلول/سبتمبر. ودشن رونالدو اول فندق في اطار هذه السلسلة في تموز/يوليو في فونشال عاصمة ارخبيل ماديرا من حيث يتحدر نجم ريال مدريد وحيث مقر مجموعة الفنادق «بيستانا». وسبق للنجم البالغ 31 عاما والذي توج بطلا لاوروبا مع منتخب بلاده هذا الصيف، ان خاض عالم الاعمال باستثماره في اوساط الموضة مع ماركة خاصة به للاحذية والملابس الداخلية والقمصان.وتسجل السياحة في البرتغال مستويات قياسية منذ سنوات عدة. وقد اتى الى لشبونة 3,6 ملايين زائر العام الماضي اي بارتفاع نسبته 7,5 %.