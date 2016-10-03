كريستيانو رونالدو يدشن فندقاً جديداً يحمل اسمه

– October 3, 2016

لشبونة‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬دشن‭ ‬نجم‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الاسباني‭ ‬والمنتخب‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬مساء‭ ‬الاحد‭ ‬في‭ ‬لشبونة‭ ‬الفندق‭ ‬الثاني‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬‮«‬بيستانا‭ ‬سي‭ ‬ار‭ ‬7‮»‬‭ ‬التي‭ ‬استثمر‭ ‬فيها‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬37‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬فتح‭ ‬فنادق‭ ‬ضمن‭ ‬هذه‭ ‬السلسلة‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬مدريد‭ ‬ونيويورك‭.‬وقال‭ ‬رونالدو‭ ‬الحائز‭ ‬جائزة‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬لافضل‭ ‬لاعب‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬‮«‬لطالما‭ ‬حلمت‭ ‬بفتح‭ ‬فنادق‭ ‬منذ‭ ‬صغري‭ ‬لان‭ ‬الحياة‭ ‬لا‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬مع‭ ‬انها‭ ‬تبقى‭ ‬شغفي‭ ‬الاكبر‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬مازحا‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يتبق‭ ‬لي‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬مسيرتي‭…‬نحو‭ ‬عقد‭ ‬من‭ ‬الزمن‮»‬‭. ‬واوضح‭ ‬‮«‬مسيرتي‭ ‬كلاعب‭ ‬مرت‭ ‬بلشبونة‭ ‬‭(‬سبورتينغ‭ ‬لشبونة‭)‬‭ ‬حيث‭ ‬امضيت‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬وكان‭ ‬ينبغي‭ ‬لهذا‭ ‬المشروع‭ ‬الفريد‭ ‬في‭ ‬حياتي‭ ‬ان‭ ‬يمر‭ ‬عبرها‮»‬‭. ‬ويقع‭ ‬هذا‭ ‬الفندق‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬82‭ ‬غرفة‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬حي‭ ‬بايشا‭ ‬القديم‭ ‬وقد‭ ‬فتح‭ ‬ابوابه‭ ‬امام‭ ‬النزلاء‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭. ‬ودشن‭ ‬رونالدو‭ ‬اول‭ ‬فندق‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬هذه‭ ‬السلسلة‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬في‭ ‬فونشال‭ ‬عاصمة‭ ‬ارخبيل‭ ‬ماديرا‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬يتحدر‭ ‬نجم‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬وحيث‭ ‬مقر‭ ‬مجموعة‭ ‬الفنادق‭ ‬‮«‬بيستانا‮»‬‭. ‬وسبق‭ ‬للنجم‭ ‬البالغ‭ ‬31‭ ‬عاما‭ ‬والذي‭ ‬توج‭ ‬بطلا‭ ‬لاوروبا‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬هذا‭ ‬الصيف،‭ ‬ان‭ ‬خاض‭ ‬عالم‭ ‬الاعمال‭ ‬باستثماره‭ ‬في‭ ‬اوساط‭ ‬الموضة‭ ‬مع‭ ‬ماركة‭ ‬خاصة‭ ‬به‭ ‬للاحذية‭ ‬والملابس‭ ‬الداخلية‭ ‬والقمصان‭.‬وتسجل‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬البرتغال‭ ‬مستويات‭ ‬قياسية‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬عدة‭. ‬وقد‭ ‬اتى‭ ‬الى‭ ‬لشبونة‭ ‬3,6‭ ‬ملايين‭ ‬زائر‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬اي‭ ‬بارتفاع‭ ‬نسبته‭ ‬7,5‭ ‬‭%‬‭.‬