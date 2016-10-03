الزعفران الإيراني يساعد في نمو مشروع غذائي بألمانيا

– October 3, 2016

برلين‭ ‬‭-‬‭ ‬رويترز‭ ‬‭:‬‭ ‬كان‭ ‬ملوك‭ ‬الفرس‭ ‬يزرعون‭ ‬الزعفران‭ ‬وكان‭ ‬يُعتقد‭ ‬أن‭ ‬له‭ ‬قدرات‭ ‬على‭ ‬علاج‭ ‬الأمراض‭.‬ويساعد‭ ‬الزعفران‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬مشروع‭ ‬ألماني‭ ‬صغير‭ ‬يستورد‭ ‬أطناناً‭ ‬منه‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاستخدام‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬منتجات‭ ‬الأطعمة‭ ‬الفاخرة‭ ‬لبيعها‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬والخليج‭. ‬وتوفر‭ ‬إيران‭ ‬نحو‭ ‬90‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الإنتاج‭ ‬العالمي‭ ‬من‭ ‬الزعفران‭ ‬لكن‭ ‬قبل‭ ‬مئات‭ ‬السنين‭ ‬كانت‭ ‬ألمانيا‭ ‬والنمسا‭ ‬وسويسرا‭ ‬وإيطاليا‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬المنتجين‭ ‬المهمين‭ ‬خلال‭ ‬العصور‭ ‬الوسطى‭. ‬ومايكل‭ ‬ثابت‭ ‬هو‭ ‬مدير‭ ‬أعمال‭ ‬تنفيذي‭ ‬يحمل‭ ‬الجنسيتين‭ ‬الإيرانية‭ ‬والألمانية‭ ‬وكان‭ ‬قد‭ ‬ترك‭ ‬وظيفته‭ ‬البنكية‭ ‬قبل‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭ ‬لتأسيس‭ ‬مياسا‭ ‬المحدودة‭ ‬التي‭ ‬تضاعف‭ ‬الآن‭ ‬عائداتها‭ ‬كل‭ ‬عام‭.‬ويقول‭ ‬ثابت‭ ‬إن‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬بين‭ ‬ألمانيا‭ ‬وإيران‭ ‬كانت‭ ‬طيبة‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬وإنه‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬تتوسع‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ . ‬

وأوضح‭ ‬‮«‬يحدوني‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يسمح‭ ‬إنهاء‭ ‬العقوبات‭ ‬بزيادة‭ ‬الصادرات‭ ‬ويكون‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬الاستيراد‭ ‬أيضا‭.‬‮»‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتوجه‭ ‬وزير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الألماني‭ ‬سيجمار‭ ‬جابرييل‭ ‬إلى‭ ‬إيران‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المديرين‭ ‬التنفيذيين‭ ‬الحريصين‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬بناء‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭.‬وولدت‭ ‬فكرة‭ ‬مياسا‭ ‬عندما‭ ‬أحضر‭ ‬والد‭ ‬ثابت‭ ‬الإيراني‭ ‬وأمه‭ ‬الألمانية‭ ‬علبة‭ ‬من‭ ‬الزعفران‭ ‬من‭ ‬رحلة‭ ‬إلى‭ ‬إيران‭.‬وقد‭ ‬توفي‭ ‬والده‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ . ‬

لكن‭ ‬ثابت‭ ‬طور‭ ‬معرفته‭ ‬بشكل‭ ‬كلي‭ ‬بالثقافة‭ ‬الإيرانية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عمله‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬القيام‭ ‬بزيارات‭ ‬سنوية‭ ‬لحصاد‭ ‬الزعفران‭.‬وثابت‭ ‬هو‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬الألمان‭ ‬الذين‭ ‬يرون‭ ‬فرصا‭ ‬تجارية‭ ‬كبيرة‭ ‬تتكشف‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬بعد‭ ‬رفع‭ ‬العقوبات‭ ‬المتعلقة‭ ‬ببرنامجها‭ ‬للأسلحة‭ ‬النووية‭.‬

وقال‭ ‬ثابت‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬رفع‭ ‬العقوبات‭ ‬أصبح‭ ‬أمام‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المستوردين‭ ‬‭-‬شركات‭ ‬مثلنا‭-‬‭ ‬فرصة‭ ‬لفتح‭ ‬إخطارات‭ ‬ائتمانية‭ ‬مع‭ ‬البنوك‭.. ‬وهذا‭ ‬فتح‭ ‬مجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الجديدة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‭.. ‬ويمكننا‭ ‬الآن‭ ‬المضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬أعمالنا‭ ‬بصورة‭ ‬صحيحة‭ ‬وبدء‭ ‬مفاوضات‭ ‬مع‭ ‬المصدرين‭. ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬أمرا‭ ‬إيجابيا‭ ‬لرجال‭ ‬الأعمال‭.‬‮»‬

وتقدم‭ ‬مياسا‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الزعفران‭ ‬عالي‭ ‬الجودة‭ ‬للمستخدمين‭ ‬لأغراض‭ ‬صناعية‭ ‬لكنها‭ ‬تنتج‭ ‬أيضا‭ ‬20‭ ‬منتجا‭ ‬مختلفا‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬ملح‭ ‬البحر‭ ‬والعسل‭ ‬والأرز‭ ‬وحتى‭ ‬القهوة‭ ‬بالزعفران‭ ‬وهي‭ ‬منتجات‭ ‬تباع‭ ‬عبر‭ ‬موقع‭ ‬الشبكة‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬متاجر‭ ‬بيع‭ ‬المنتجات‭ ‬الفاخرة‭ ‬مثل‭ ‬كوفهاوس‭ ‬دي‭ ‬وسترنز‭ ‬أو‭ ‬كاديوي‭ ‬الشهيرين‭ ‬في‭ ‬برلين‭.‬