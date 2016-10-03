الموصل وكلام الاقليم والمحافظات

– October 3, 2016

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فاتح عبد السلام

الكلام‭ ‬عن‭ ‬تقسيم‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى‭ ‬على‭ ‬محافظات‭ ‬يتشعب‭ ‬ويدخل‭ ‬في‭ ‬عامل‭ ‬التخوين‭ ‬مرة‭ ‬والجهل‭ ‬ببواطن‭ ‬الاوضاع‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬استباقاً‭ ‬غير‭ ‬مبرر‭ ‬للأحداث‭ ‬المهمة‭ ‬المنتظرة‭ ‬والمجهولة‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ .‬

هناك‭ ‬من‭ ‬يدعو‭ ‬الى‭ ‬قيام‭ ‬اقليم‭ ‬نينوى‭ ‬لكي‭ ‬يضم‭ ‬محافظات‭ ‬تنشأ‭ ‬من‭ ‬التوزيع‭ ‬الأثني‭ ‬على‭ ‬المناطق‭ ‬كالبلدات‭ ‬المسيحية‭ ‬في‭ ‬سهل‭ ‬نينوى‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬نسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬شبك‭ ‬الموصل‭ ‬،‭ ‬ومنطقة‭ ‬تلعفر‭ ‬هذا‭ ‬القضاء‭ ‬القديم‭ ‬والكبير‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬غالبية‭ ‬تركمانية‭ ‬من‭ ‬المذهبين‭. ‬وكذلك‭ ‬يتردد‭ ‬اسم‭ ‬سنجار‭ ‬القضاء‭ ‬العريق‭ ‬الذي‭ ‬تشكل‭ ‬الطائفة‭ ‬الايزيدية‭ ‬غالبية‭ ‬فيه‭ .‬

لكن‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬هناك‭ ‬مَن‭ ‬يدفع‭ ‬باتجاه‭ ‬تقسيم‭ ‬نينوى‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يدري‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مَن‭ ‬يفكر‭ ‬بقيام‭ ‬محافظات‭ ‬جديدة‭ ‬لتبقى‭ ‬منفصلة‭ ‬بذاتها‭ ‬وغير‭ ‬خاضعة‭ ‬لإقليم‭ ‬نينوى‭ ‬المثار‭ ‬في‭ ‬الاعلام‭ ‬،‭ ‬وليضاف‭ ‬اليها‭ ‬محافظة‭ ‬الموصل‭ ‬وهو‭ ‬مركز‭ ‬المدينة‭ ‬بساحليه‭ ‬الأيسر‭ ‬والأيمن‭ ‬وبعض‭ ‬القرى‭ ‬والنواحي‭ ‬المحيطة‭ ‬به‭. ‬وهنا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬التحرك‭ ‬على‭ ‬حسب‭ ‬أجندات‭ ‬سياسية‭ ‬أو‭ ‬قومية‭ ‬،‭ ‬فيدخل‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬نفق‭ ‬جديد‭ ‬يحدث‭ ‬فيه‭ ‬التنافس‭ ‬على‭ ‬جذب‭ ‬المحافظات‭ ‬الناشئة‭ ‬للإقليمين‭ ‬،‭ ‬الإقليم‭ ‬الأول‭ ‬،كردستان‭ ‬العراق،‭ ‬المتكون‭ ‬منذ‭ ‬ربع‭ ‬قرن‭ ‬،والثاني‭ ‬الاقليم‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬مزمع‭ ‬التشكيل‭ . ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬قواعد‭ ‬ضابطة‭ ‬تمنع‭ ‬طلب‭ ‬محافظة‭ ‬جديدة‭ ‬ناشئة‭ ‬منبثقة‭ ‬من‭ ‬أقضية‭ ‬الموصل‭ ‬أن‭ ‬تختار‭ ‬الالتحاق‭ ‬بالاقليم‭ ‬الكردي‭ ‬وعاصمته‭ ‬أربيل‭ .‬

ليس‭ ‬بالضرورة‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المحافظة‭ ‬أقوى‭ ‬من‭ ‬القضاء‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الأمن‭ ‬والعمل‭ ‬والغذاء‭ ‬والبناء‭. ‬وكذلك‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تضيف‭ ‬كلمة‭ ‬اقليم‭ ‬للموصل‭ ‬سوى‭ ‬الوزن‭ ‬السياسي‭ ‬الاعتباري‭ ‬من‭ ‬دوم‭ ‬زيادة‭ ‬ممكنة‭ ‬في‭ ‬الأمن‭ ‬والخدمات‭. ‬عندما‭ ‬تثار‭ ‬العواصف‭ ‬الهوجاء‭ ‬تحت‭ ‬ستار‭ ‬الارهاب‭ ‬أو‭ ‬الشحن‭ ‬الطائفي‭ ‬الداخلي‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬يحمل‭ ‬صفة‭ ‬اقليم‭ ‬أمنع‭ ‬أمناً‭ ‬من‭ ‬المنضوين‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬محافظة‭ ‬،‭ ‬وقد‭ ‬رأينا‭ ‬كيف‭ ‬اقترب‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬من‭ ‬الاقليم‭ ‬الكردي‭ ‬والى‭ ‬أين‭ ‬وصل‭ ‬في‭ ‬ساعات‭.‬

هل‭ ‬نستطيع‭ ‬أن‭ ‬نرتقي‭ ‬بأقضية‭ ‬الموصل‭ ‬الى‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬الانتاجية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بما‭ ‬يجعلها‭ ‬مراكز‭ ‬مدينية‭ ‬متطورة‭ ‬فتكتفي‭ ‬بذاتها‭ ‬ولا‭ ‬يعود‭ ‬لها‭ ‬احلام‭ ‬سياسية‭ ‬طائرة‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬بناء‭ ‬وخدمات‭ ‬وانتاج‭ ‬وأمن‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ .‬؟‭ ‬

هناك‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الاشكالات‭ ‬لابدّ‭ ‬من‭ ‬التصدي‭ ‬لها‭ ‬قبل‭ ‬الشروع‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬كبيرة،‭ ‬ربما‭ ‬نكتشف‭ ‬لاحقاً‭ ‬برغم‭ ‬كل‭ ‬النيات‭ ‬الطيبة‭ ‬في‭ ‬انتاجها‭ ‬،‭ ‬إنها‭ ‬تعود‭ ‬بنا‭ ‬الى‭ ‬المربع‭ ‬الأول‭.‬‭(‬للحديث‭ ‬صلة‭)‬

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لندن