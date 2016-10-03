الموصل وكلام الاقليم والمحافظات
توقيع
فاتح عبد السلام
الكلام عن تقسيم محافظة نينوى على محافظات يتشعب ويدخل في عامل التخوين مرة والجهل ببواطن الاوضاع مرة أخرى وقد يكون استباقاً غير مبرر للأحداث المهمة المنتظرة والمجهولة مرات عدة .
هناك من يدعو الى قيام اقليم نينوى لكي يضم محافظات تنشأ من التوزيع الأثني على المناطق كالبلدات المسيحية في سهل نينوى الذي يضم نسبة كبيرة من شبك الموصل ، ومنطقة تلعفر هذا القضاء القديم والكبير الذي يضم غالبية تركمانية من المذهبين. وكذلك يتردد اسم سنجار القضاء العريق الذي تشكل الطائفة الايزيدية غالبية فيه .
لكن في المقابل هناك مَن يدفع باتجاه تقسيم نينوى من دون أن يدري أن هناك مَن يفكر بقيام محافظات جديدة لتبقى منفصلة بذاتها وغير خاضعة لإقليم نينوى المثار في الاعلام ، وليضاف اليها محافظة الموصل وهو مركز المدينة بساحليه الأيسر والأيمن وبعض القرى والنواحي المحيطة به. وهنا يمكن أن يتم التحرك على حسب أجندات سياسية أو قومية ، فيدخل الجميع في نفق جديد يحدث فيه التنافس على جذب المحافظات الناشئة للإقليمين ، الإقليم الأول ،كردستان العراق، المتكون منذ ربع قرن ،والثاني الاقليم العربي في الموصل مزمع التشكيل . ليس هناك قواعد ضابطة تمنع طلب محافظة جديدة ناشئة منبثقة من أقضية الموصل أن تختار الالتحاق بالاقليم الكردي وعاصمته أربيل .
ليس بالضرورة أن تكون المحافظة أقوى من القضاء في توفير الأمن والعمل والغذاء والبناء. وكذلك قد لا تضيف كلمة اقليم للموصل سوى الوزن السياسي الاعتباري من دوم زيادة ممكنة في الأمن والخدمات. عندما تثار العواصف الهوجاء تحت ستار الارهاب أو الشحن الطائفي الداخلي لا يكون من يحمل صفة اقليم أمنع أمناً من المنضوين تحت عنوان محافظة ، وقد رأينا كيف اقترب تنظيم داعش من الاقليم الكردي والى أين وصل في ساعات.
هل نستطيع أن نرتقي بأقضية الموصل الى مستوى من الانتاجية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية بما يجعلها مراكز مدينية متطورة فتكتفي بذاتها ولا يعود لها احلام سياسية طائرة في الهواء من دون أن يكون هناك بناء وخدمات وانتاج وأمن على أرض الواقع .؟
هناك عدد كبير من الاشكالات لابدّ من التصدي لها قبل الشروع في مشاريع كبيرة، ربما نكتشف لاحقاً برغم كل النيات الطيبة في انتاجها ، إنها تعود بنا الى المربع الأول.(للحديث صلة)
رئيس التحرير
fatihabdulsalam@hotmail.com
لندن