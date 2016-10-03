برلماني لـ (الزمان):تحديد العطل السنوية بسبعة عشر يوماً

– October 3, 2016

10 سنوات إجازة للموظف نصفها بدون راتب

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اكد التحالف الوطني ان اجازة الخمس سنوات للموظفين براتب اسمي ادرجت ضمن موازنة العام المقبل وتتطلب قانونا لتشريعها اضافة الى خمس سنوات أخرى بدون راتب. وقال عضو التحالف عبد الهادي موحان لـ(الزمان) امس ان (اجازة الخمس سنوات ادرجت ضمن موازنة العام المقبل وقبل التصويت عليها يجب ان يكون هناك قانون يشرعن اموال تلك الاجازة). واضاف ان (التصويت على القانون سيكون خلال الجلسات المقبلة). موضحا ان (الخمس سنوات الاولى تكون براتب اسمي فقط وعند انتهاء تلك المدة يتيح هذا القانون للموظف اخذ خمس سنوات اخرى وتكون بدون راتب). مشيرا الى ان (تحديد العطل الرسمية على مدار السنة سيكون من 15 الى 17 يوما ).

ويستأنف مجلس النواب اليوم جلسته الاعتيادية بالتصويت على قانون العطل الرسمية ومناقشة قوانين اخرى من ضمنها قانون اجازة الخمس سنوات. وقال بيان امس ان (المجلس يستأنف جلسته بالتصويت على مشاريع عدة منها قانون العطلات الرسمية وقانون واردات البلديات واعفاء الشركات الاجنبية والمقاولين الثانويين الاجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم). واضاف موحان ان (الجلسة ستشهد القراءة الاولى لمشروع قانون منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة ومعالجة أوضاع المتعاقدين والقراءة الاولى لمقترح قانون حماية التنوع ومنع التمييز فضلا عن مناقشة قانون المصارف الحكومية ومشروع اللجنة البارالمبية الوطنية).وكانت لجنة الخدمات والاعمار النيابية قد اعلنت رفضها جعل مشروع قانون تحويل وفرز جنس الاراضي لاغراض انتخابية. وقال عضو اللجنة توفيق الكعبي في تصريح امس ان (هذا القانون طالبنا باقراره وتنفيذه سريعا الا ان لجنة الزراعة والمياه النيابية أعترضت عليه بانه من اختصاصها رغم انه وصل الى مرحلة التصويت). واضاف ان (من يحاول جعله ورقة انتخابية فنحن نرفضه ونشجب كل من يريد تأخير هذا الامر لاغراض إنتخابية وتأخير مصلحة الناس لمصالح شخصية).

من جهة اخرى عقد مجلس الوزراء اجتماعا لمناقشة ملفات اقتصادية مؤجلة لم تحسم في الجلسات السابقة.وقال المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي لـ(الزمان) امس ان (الاجتماع عقد لمناقشة ملفات اقتصادية عدة مؤجلة لم تحسم في الجلسات السابقة). مبينا ان (الملفات التي تمت مناقشتها مهمة لما لها من تأثير مباشر بالاداء الحكومي وسير العمل في الوزارات ومؤسسات الدولة وقسم منها يتعلق بخدمات تقدم للمواطنين) مؤكدا ان (اجتماع امس عقد من اجل انهاء المناقشات بالملفات السابقة المؤجلة من الجلسات الماضية وهذه الجلسة سوف لن تكون بديلة لجلسة اليوم الثلاثاء). واضاف الحديثي ان (المجلس ناقش جوانب اقتصادية تهم شرائح واسعة من المجتمع). وكانت تقارير قد تحدثت عن عزم الحكومة عقد جلستين عاجلتين خلال الاسبوع الجاري لوضع اللمسات الاخيرة على مسودة مشروع موازنة العام المقبل تمهيدا لارسالها الى البرلمان لمناقشتها واقرارها بعد ان اعيدت الى الحكومة لمراجعة بعض بنودها ولاسيما تحديد مستحقات الفلاحين والمقاولين.