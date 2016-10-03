– October 3, 2016

الراحلة زها حديد تفوز بجائزة آغا خان للعمارة

إبنة العراق تتفوّق على مهندسين من إيران والدنمارك والصين

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

منحت لجنة جائزة آغا خان للعمارة جائزتها الاولى امس الاثنين الى المهندسة العراقية الراحلة زها حديد خلال حفل اقيم في قلعة الجاهلي، المدرجة على لائحة التراث العالمي في مدينة العين التابعة لإمارة أبو ظبي. وحلت بالمراكز الخمسة التالية تصاميم من ايران وبنغلادش – بواقع تصميمين – والصين والدنمارك. وكانت حديد قد فازت بالعديد من الجوائز العالمية من اهمها جائزتا بريتزكر وستيرلينغ غير انه لم يكتب لها ان تحظى بسعادة الفوز بهذه الجائزة التي كانت مرشحة لها بقوة حيث توفاها الله في 31 آذار الماضي في ميامي بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية. وفازت حديد قبل وفاتها بأسابيع بالميدالية الذهبية للعمارة لعام 2016 التي يمنحها المعهد الملكي البريطاني للهندسة المعمارية لتكون أول إمرأة تحصل على هذه الجائزة التي هي أعلى تكريم يقدمه المعهد الملكي البريطاني والتي لاتمنح الا بعد مصادقة الملكة اليزابيث الثانية عليها.ونالت حديد جائزة اغا خان عن تصميمها مبنى معهد عصام فارس في بيروت، الذي كان ايضاً من تنفيذ شركة زها حد?د لل?هندسة المعمارية. وهو مبنى جديد في حرم الجامعة الأمريكية في بيروت، مختلف جذريا من حيث التكوين لكنه محترم لمحيطه التقليدي. وي?قول رئ?س الجامعة الامريكية في ب?روت ب?تر دورمان عن المبنى الذي يعد إضافة حد?ثة للجامعة الامريكية في بيروت ان(هذا المبنى ي?ؤكد بكل ثقة أننا لسنا الجامعة التي تبقى متجذرة في الزمان والمكان؛ وبدلا من ذلك نحن نتحدى التفكير التقل?يدي وندعم بنشاط التغيير والأفكار الجدي?دة). ويتميز المبنى من ح?ث الشكل بالجرأة كما يعرض ايضا حساس?ة تجاه الزمن والمكان – نحو السياق ، المبني والطوبوغرافي على حد سواء، والسياق في هذه الحالة ه?و الجزء العلوي من الحرم الجامعي للجامعة الامريكية في بيروت ، الواقع على قمة تلة مطلة على البحر الابيض المتوسط. في محي?ط قريب توجد أربعة مبان تاريخية وبعض أشجار السرو التي عمره?ا 150 عاما. بالإضافة لواحدة من أكثر المناطق المفتوحة اهمية في الحرم الجامعي، البيضاوي الأخضر. وبالإستجابة لمعط?ات الموقع، قام المعماريون بتقليل الأرض المبني عليها من خلال مد بروز طائر يمثل جزءا كبيرا من المبنى فوق فناء المدخل –وهي طريقة ايضا تعمل على توج?يه فراغ البيضاوي الأخضر المجاور نحو قاعدة المبنى الجديد . وتبلغ مساحته الطابقية الاجمالية3000 متر مربع، مقسمة الى ست طبقات. وتنفصل الفراغات الداخلية بواسطة جدران زجاج مصطبغة جزئي?ا. وهو مبني من الخرسانة المسلحة من نوعية عالية مصنعة في الموقع، في بما يتناغم مع ثقافة البناء المحلية بإستعمال الخرسانة، وبخاصة الخرسانة طبيعة الملمس من الخارج. وجاء في المركز الثاني جسر الطبيعة للمشاة، في طهران بتنفيذ ديبا تينيسل أركيتكتشر و ليلى عراقيان وعلي رضا بهزادي.وهو عبارة عن جسر متعدد المستويات يمتد فوق طريق سريع مزدحم ما ساهم بخلق فضاء حضري جديد مفعم بالحيوية.ويمثل الجسر مكان تجمع شعبي لأه?الي طهران حيث يقدم العديد من مناطق الجلوس على مستوياته الثلاثة ومطاعم في طرف?ه. وتم ربط مستويات الأسطح المختلفة من خلال منحدرات مستمرة في الطرف الجنوبي للجسر والأسطح نفس?ها مغطاة برسياتا ، وهي مواد مستوردة مسلحة بالفايبر مصنوعة من قشور الأرز والملح والزيوت المعدنية . نفس المواد ، والتي هي قابلة لإعادة التدوير ومقاومة للطقس في الوقت نفسه ، استخدمت لمقاعد الجلوس.وجاء تصميم مسجد بيت الرؤوف في العاصمة البنغلاديشية دكا بالمركز الثالث وهو من تنفيذ المهندسة المعمارية: مارينا تبسُّوم.ويعد ملاذاً للروحانيات في دكا الحضرية، وجرى اختياره لاستعماله الرائع للضوء الطبيعي. وحلَ رابعاً مركز الصداقة في غايباندا ببنغلادش ايضاً بتنفيذ المهندس المعماري كاشف محبوب تشودوري وهو مركز لخدمة المجتمع المحلي يحسّن منطقة معرضة للفيضانات في ريف بنغلاديش. ومن الصين جاء تصميم مبنى مكتبة هوتونغ للأطفال في بكين بالمركز الخامس بتنفيذ من المهندس المعماري: زاو زانغ كي. وهي مكتبة للأطفال، تم اختيارها لتجسيدها الحياة المعاصرة في مساكن الأفنية التقليدية في مناطق هوتونع. وحل سادساً متنزه سوبركيلين في كوبنهاغن بالدنمارك وهو من تنفيذ من المهندس المعماري بيغ.وهو مكان للعامة يعزز مفهوم الاندماج والتكامل بين خطوط العرق والدين والثقافة.وتهدف جائزة الآغا خان الى تحديد وتشجيع الأفكار الرائدة في مجالات العمارة والبناء التي تعالج بنجاح احتياجات وتطلعات المجتمعات التي يكون للمسلمين وجود مهم فيها. وقد جرى توثيق أكثر من 9000 مشروع لمباني في عملية الترشيح للجائزة خلال السنوات التسع والثلاثين الأخيرة.وكان معظم المعماريين الكبار من بين الذين توّجوا بالجائزة أو كانوا ضمن لجنة التحكيم العليا أو اللجنة التوجيهية، ابتداءً من زها حديد ونورمان فوستر، وتشارلز كوريا إلى فرانك جيري، وجين نوفيل إلى حسن فتحي. وتختار جائزة الآغا خان للعمارة مشاريع تبدأ من تطوير العشوائيات إلى المباني الخضر الشاهقة التي لا تحوي تميزا معماريا فحسب وانما تعمل أيضا على تطوير نوعية الحياة ككل.