– October 3, 2016

تلكؤ شركة الإنتاج وراء أزمة التسجيل

المرور لـ (الزمان): إستنفار الملاكات لإكمال أرقام السيارات

بغداد ـ محمد الصالحي

استنفرت مديرية المرور العامة ملاكاتها لانهاء ملف التاخير الحاصل في اصدار الارقام الخاصة بالعجلات ، واشارت الى ان تاخير التعاقد لجلب معمل خاص بالارقام تسبب بالتاخير.

وقال العميد عمار وليد من قسم العلاقات والاعلام لـ(الزمان) امس ان (المديرية استنفرت جميع ملاكاتها لاصدار اكبر عدد ممكن من الارقام وتم جلب ارقام من المحافظات لسد النقص الحاصل في بغداد). واضاف ان (مدير عام المرور اللواء عامر العزاوي خصص ثلاثة ايام من الاسبوع للقاء المواطنين والتجول في مراكز اصدار الارقام بالتاجيات والحسينية لتعجيل تسليمهم الارقام).مشيرا الى ان (سبب تاخير الارقام يعود لعدم امتلاك المديرية مصنعا خاصا بها للارقام).

وكان النائب عن التحالف الوطني عقيل الزبيدي قد دعا أمانة مجلس الوزراء إلى التدخل لإنهاء معاناة أصحاب السيارات الذين ينتظرون منذ أكثر من سنة للحصول على لوحات تسجيل لسياراتهم على الرغم من دفعهم الرسوم المالية المطلوبة كاملة.وقال الزبيدي في بيان امس ان (إجراءات روتينية تحول دون مباشرة الشركة المسؤولة عن إنتاج لوحات السيارات التي تسببت في تعرض الكثير من أصحاب السيارات إلى المساءلة القانونية من المفارز الأمنية من دون أن يكون لهم سبب في تأخر تثبيت لوحات سياراتهم). واضاف أن (هناك عشرات الآلاف من اصحاب السيارات في المحافظات ينتظرون منذ أكثر من سنة للحصول على لوحات التسجـيل من دون جدوى).