– October 3, 2016

رئيس الجمهورية يتلقى تهاني الرياض بالعيد الوطني

معصوم يزور المقبرة الملكية بمناسبة يوم الإستقلال

بغداد – الزمان

زار رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ضريح مؤسس الدولة العراقية الحديثة الملك فيصل الأول بالمقبرة الملكية في الأعظمية بمناسبة ذكرى نيل العراق لاستقلاله الوطني عام 1932 بانتهاء الانتداب البريطاني وقبول العراق دولة مستقلة في عصبة الأمم. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (معصوم قرأ سورة الفاتحة على روح الملك فيصل الأول والملك غازي والملك فيصل الثاني وتجول في أروقة المقبرة الملكية المحتوية على عشرة قبور ثمانية منها للعائلة المالكة السابقة) وهنأ معصوم الشعب العراقي بالمناسبة. مجددا تأكيده ضرورة التقدم بعزيمة لا تقهر نحو بناء دولة ديمقراطية اتحادية حديثة ومتطورة تضمن حقوق المواطنة وحماية المكونات كافة وتحقق العدالة الاجتماعية والحياة الكريمة لكل العراقيين وتحرر كل شبر من ارض الوطن من براثن الارهاب.وتلقى معصوم برقيات تهنئة من القيادة السعودية لمناسبة اليوم الوطني ، فيما دعا الى توسيع التعاون مع الجزائر وتوحيد الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب. وذكر بيان رئاسي تلقته(الزمان) امس ان معصوم تلقى بمناسبة العيد الوطني العراقي برقيات تهنئةٍ من ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية محمد بن نايف، وولي ولي العهد النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع محمد بن سلمان.

واوضح ان القادة السعوديين اعربوا عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لمعصوم ولحكومة وشعب العراق المزيد من التقدم والازدهار. وافاد بيان رئاسي آخر تلقته(الزمان) امس بإستقبال معصوم لسفير الجزائر لدى بغداد عبد القادر بن شاعة وتأكيده ( أهمية تطوير العلاقات الثنائية التاريخية المتينة بين العراق والجزائر والارتقاء بها وبما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والازدهار).ونقل البيان عن معصوم قوله إن (للجزائر مكانة خاصة في قلوب العراقيين)، مؤكداً (اهتمامه البالغ بملف السجناء الجزائريين لدى العراق). من جانبه، نقل بن شاعة تحيات الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى معصوم، مجدداً حرص بلاده على تفعيل التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.