– October 3, 2016

وقفة مع الهجرة النبوية – مقالات – ناجح صالح

لقي رسول الله من قريش ما لقي من الأذى وهو يدعوهم الى الايمان ، يدعوهم الى نبذ عبادة الأصنام والأوثان وعبادة الله الواحد القهار .

لقد وقف رجالات قريش وساداتها موقف الخصومة الشديدة منه ولم يجدوا وسيلة الا حاربوه بها ، اتهموه بالسحر والجنون والافتراء ،وزادوا على ذلك أنهم أرادوا قتله سيما بعد أن فقد النصير في شخص خديجة وشخص أبي طالب ، غير أن رسول الله ظل صابرا محتسبا حتى أذن الله له بالهجرة بعد أن سبقه أصحابه بالهجرة الى يثرب .

وفي الوقت الذي أعدت قريش خطة محكمة لقتله خرج رسول الله بحراسة ربه ميمما وجهه الى دار صاحبه أبي بكر .

وقصة الهجرة وما رافقها من أحداث معروفة لدى القاريء ولا ريب ، وقد أشار القرآن الى هذا الحدث العظيم بقوله ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا ..الى آخر الآية من سورة التوبة

وما أن استقبل المهاجرون والأنصار رسول الله في يثرب والتي غدا اسمها المدينة المنورة حتى بدأت مرحلة جديدة من مراحل السيرة النبوية في قوتها وثباتها وصمودها .

أجل غدت المدينة مركز الدولة الجديدة الفتية منذ أن هاجر اليها رسول الله وراحت تحقق رسالتها حتى قيض الله نشر الاسلام في ربوع الجزيرة العربية قبل وفاة رسول الله .

واليوم ونحن نسترجع ذكرى الهجرة نتساءل لماذا كان هذا اليوم صفحة ساطعة في التاريخ ؟ ولماذا ابتدأ به التقويم الاسلامي ؟

الحق أننا نستنبط من الهجرة الدروس والعبر .. فهي أولا انتقالة نوعية من الضعف الى القوة ومن الدفاع الى الهجوم ، ثم أنها أرست ثانيا دعائم الأخوة بين المهاجرين والأنصار في المجتمع الاسلامي الجديد ، ثم أنها بعد ذلك أتاحت لرسول الله وهو بعيد عن موطنه أن يرسم ملامح دولة قوامها الايمان بعد أن تصدى لقوى الردة والغدر من المنافقين واليهود ويكبح جماحهم بل ويقوض جمعهم .

وأنه لولا الهجرة لما قيض لقريش أن تنكسر شوكتها وتذل كبرياؤها سيما بعد معركة بدر ، وأنه لولا الهجرة لما كان للمسلمين أن يتنفسوا الصعداء ويقفوا على أقدامهم لمواجهة عدوهم اللدود من طواغيت قريــش .

أما التقويم الهجري فهو الاختيار الأفضل الذي ارتآه المسلمون ليكون بدءا للتاريخ الاسلامي ،وكان الأول من محرم هو نقطة البداية لهذه الرحلة الميمونة ، ولا يخفى أن اليوم العاشر منه يصادف استشهاد الامام الحسين عليه السلام .. اليوم الذي يجله المسلمون ويعظمونه ويستذكرونه .

أترى أوفينا يوم الهجرة حقه بهذه المقالة الموجزة ! لا ثم لا ..ان يــــوم الهجرة تعجز الصفحات عن الايفاء بمكانته وعظمته وعلو شأنه .