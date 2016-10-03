– October 3, 2016

أنباء عن تسمّم البغدادي وتجوله بين الموصل وسوريا

كشف الحقائق وتحريض الأهالي ضد داعش إستعداداً للتحرير

بغداد – محمد الصالحي

شنت القوات المشتركة حربا نفسية لاسناد القوات الامنية وتحريض المواطنين على التحرر من قيود داعش في الموصل حيث تمكنت القوة الجوية من تدمير اذاعة البيان التي تعد اهم وسيلة اعلام لداعش في المحافظة فضلا عن القاء الآلاف من المنشورات الجوية تبشر بقرب معركة التطهير والتعليمات الخاصة بحماية المدنيين.

وقال مصدر امس ان (طيران القوة الجوية قصف ما يسمى بإذاعة البيان التابعة للتنظيم وتدميرها ومقتل من فيها بالكامل).موضحا ان ( عناصر داعش فقدت بهذه الضربة أهم وسيلة إعلامية لنشر أفكارها الإجرامية بين أهالي مدينة الموصل حيث ان تدميرها آثار الرعب والإحباط بـيـن عناصر التنظيم). وتابع ان (هذه الإذاعة تعد الوسيلة الإعلامية لعناصر داعش لنقل التوجيهات والبيانات والأناشيد وغير ذلك من إصـدارات داعش المكتظة بالحقد والكراهية وترهيب أهــالي مدينة الموصل).وقال بيان لوزارة الدفاع امس ان (القوة الجوية بالتعاون مع اعلام الوزارة والخلية الوطنية للعمليات النفسية القت الآلاف من المنشورات الخاصة بمدينة الموصل). واضاف ان (المنشورات بينت تاريخ المدينة وحضارتها العريقة وما فعله بها الإرهابيون داعش حيث عمدوا إلى تدمير آثار هذه المدينة في محاولة منهم لطمس حضارتها وتأريخها العريق وقتلوا العديد من أبنائها). وقال مصدر امس ان (المعلومات الاستخبارية تفيد بأن زعيم تنظيم داعش الارهابي ابو بكر البغدادي وثلاثة من قياديي ما يسمى بمجلس الشورى اصيبوا بتسمم اثر دس السم لهم في وجبة غداء تناولوها في احد مضافات التنظيم على الحدود العراقية السورية من جهة البعاج). واضاف ان ( التنظيم استنفر عناصره على خلفية الحادث وشن عمليات اعتقال واسعة طالت المنطقة التي كان البغدادي يوجد فيها لمعرفة الاسباب التي تقف خلف دس السم لقادة التنظيم).وأضاف أن (التنظيم يفرض رقابة شديدة على تحركات البغدادي خوفاً من استهدافه من طيران التحالف الدولي). مشيراً إلى أن (البغدادي يتحرك بين العراق وسوريا وغالبية تحركاته مجهولة لايعلمها الا المقربون منه وهم اعضاء ما يسمى بمجلس الشورى او مجلس المجاهدين وهم مقربون منه ويحملون جنسيات عربية وأجنبية).وأوضح المصدر أن (البغدادي والمصابين الثلاثة نقلوا تحت مراقبة شديدة الى موقع مجهول).مؤكدا أنــه (يعاني حالة تسمم شديد بعد تناوله وجبة الطعام تلك).وقالت قيادة القوة الجوية في بيان امس انها (نفذت أكثر من 20 ألف طلعة مختلفة على مدينة الموصل منذ سقوطها بيد داعش في حزيران 2014). وذكر مصدر امس ان (عبوة لاصقة مثبتة أسفل عجلة يستقلها قياديون في تنظيم داعش انفجرت في قضاء الحمدانية شرقي الموصل ما أدى إلى مقتلهما في الحال).وأضاف ان (داعش يعاني انكسارات متتالية في الموصل جراء الهجمات التي يتعرض لها من قبل مسلحين مجهولين).وقالت قيادة عمليات نينوى في بيان امس ان ( قوة من اللواء 91 التابع للفرقة الـ15 في الجيش تمكنت من اسقاط طائرة مسيرة تابعة لداعش في قرية الركة بناحية القيارة في الموصل).وتابع أن (الطائرة كانت تحاول تصوير مواقع الجيش العراقي في الخطوط الامامية). وقال مصدر امس ان (مسلحي داعش اختطفوا 75 شخصا من سكان نينوى في المنطقة الواقعة بين البعاج والحدود السورية).وأضاف ن (الاختطاف كان بحجة ترك ارض الخلافة والتعاون مع القوات الامنية).وفي كركوك قال مصدر امس ان (طائرات التحالف الدولي قصفت موقع بورصة النفط الخام التابع لتنظيم داعش في منطقة مصافي داعش في محيط قضاء الحويجة مما اسفر عن تدمير نحو 12 صهريجاً تابعاً للتنظيم).وذكر أن (الموقع هو احد اكبر مخازن النفط الخام الذي يتعامل به التنظيم في نقل النفط الخام).وأضاف أن (الضربة الجوية جاءت ضمن السعي لتجفيف منابع تمويل التنظيم).وفي الانبار قال قائد عمليات المحافظة اللواء الركن إسماعيل المحلاوي في تصريح امس ان (القوات الأمنية حررت المحطة الاروائية الثانية ومركز شرطة الصمود في البوعساف التابعة لجزيرة الرمادي).مبينا أن (القوات تواصل تقدمها نحو أهدافها).وأضاف أن (طيران التحالف الدولي نفذ ضرب جوية في نفس المنطقة أسفرت عن مقتل 8 إرهابيين).وذكر قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي في تصريح امس ان (طيران الجيش قصف تجمعا لداعش في حي البكر بقضاء هيت مما ادى الى مقتل 11 عنصرا من التنظيم وتدمير عجلتين تحملان سلاح رشاش احادي).وأضاف أن (طيران الجيش كثف من قصفه على معاقل التنظيم الارهابي في مناطق القاطع الغربي للمحافظة في خطوة تهدف الى اضعاف داعش وشل حركة عناصره بالتزامن مع اقتحام القوات الامنية والقوات الساندة لها لمناطق جزيرة هيت).وقال مصدر امس ان (فوجاً تابعاً لقيادة حرس حدود الانبار تخرج من قاعدة عين الأسد في ناحية البغدادي).وأضاف أن (الفوج قوامه 600 منتسب دربتهم من قوات التحالف الدولي في قاعدة عين الأسد لمدة 30 يوما).