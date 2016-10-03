– October 3, 2016

الإتحادية: عودة 20 عائلة نازحة لتكريت

بغداد ـ الزمان

كشفت الشرطة الاتحادية عن عودة 20 عائلة نازحة الى مناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين بعد تطهيرها.قال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان تلقته (الزمان) امس ان (اللواء 19 تمكن من نقل 20 عائلة نازحة واعادتهم الى مناطق سكناهم في مكيشيفة والبو جرن بعد تحريرها من سيطرة الدواعش).واضاف ان (للواء التاسع فرقة الثالثة فكك 19 عبوة ناسفة متمثلة بصفائح معدنية محشوة بمادة السيفور شديدة الانفجار شرقي مدينة الصينية ، فيما نجح اللواء12 من استمكان رتل لعجلات الدواعش شمال الثرثار واحرق ثلاثا منها قبل هروبهم باتجاه جزيرة تكريت).