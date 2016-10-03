– October 3, 2016

الإهتمام بالطلبة النازحين وتذليل الصعوبات

التعليم يرفض التدخل السياسي في الجامعات

بغداد – داليا احمد

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أهمية رصانة الجامعات ومنع التدخل السياسي في شؤونها، مباركة بدء العام الدراسي الجديد.وقال الوزير عبد الرزاق العيسى في بيان تلقته (الزمان) أمس خلال كلمة وجهها للملاكات التدريسية والطلبة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد ان (الجامعات صرح علمي مفتوح للجميع ولا معيار فيها سوى العلم والتفوق وان الوزارة حريصة على رصانة الجامعات ومنع أي تدخل سياسي في شؤونها).واضاف ان (العراق يستقبل عاما دراسيا جديدا، وحين نقول العراق لا نبالغ في الأمر، ذلك أن العلم والتعليم العالي على وجه الخصوص، يعني ويخص جميع شرائح المجتمع فالجندي الذي يقاتل انما يقاتل دفاعا عن مدرسة أو كلية أو جامعة، وهو بذلك يدافع عن المستقبل قبل دفاعه عن الحاضر، وكذلك الأمر في كل مفاصل الدولة، إذ إن كل الشرائح الاجتماعية تستند إلى طالب أو معلم أو أستاذ جامعي).واوضح العيسى (أتقدم بالتهنئة إلى ملاكات التعليم العالي كافة من أساتذة وموظفين واخص بالتهنئة أبناءنا الطلبة، فالعيد عيدهم يحتفلون في بدايته ويقطفون ثماره في نهاية العام الدراسي؛ لذلك أريد أن اذكر أبناءنا الطلبة بأن الطالب في الجامعة عليه أن يترجم المعنى الحقيقي لكلمة طالب، وعليه أن يطلب ويسأل ويبحث، لكي يحصل على ما يريد فتكتمل حلقة التعليم والبحث العلمي وفي الوقت الذي أهنئ فيه زملائي أساتذة الجامعات، وأبارك لهم عامهم الجديد وهو عام مميز بعد الانتصارات التي تحققت على قوى الظلام والجهل).وتابع البيان ان (العيسى دعا الى الاهتمام بالنازحين من التدريسيين وطلبة، وتذليل كل الصعوبات التي تقف عائقا بينهم وبين حياتهم العلمية والعملية). مؤكدا (ضرورة استئناف الدوام في جامعة الأنبار التي كانت اسيرة بيد داعش ، وهي جامعة عريقة، وعلى الرغم مما مرت به من ظروف فإنها حصلت على موقع ضمن تصنيف QS العالمي ولا شك أن الحياة الجامعية ترسل رسائل اطمئنان لكل العالم بأن الحياة آمنة والمجتمع ينبض بالحياة، ولقد أسهمت عودة الدوام في جامعة تكريت أيما إسهام في عودة النازحين إلى محافظة صلاح الدين واستقرار الوضع الأمني فيها، لذلك وبعد ان يعود الدوام في جامعة الانبار لا يبقى أمامنا سوى جامعة الموصل التي نضج الطريق إلى استعادتها وأينعت سبل عودتها إلى الإشعاع العلمي). واضاف العيسى ان (الجامعة صرح علمي، وهي أشبه بمحطة تنقل المسافرين إلى منطقة أكثر إشعاعا وحياة أكثر جمالية ومستقبل أكثر ازدهارا، لذلك يجب أن تبتعد عن الشخصنة فالجامعة للجميع وليس لأحد دون سواه، ولا معيار فيها سوى العلم والتفوق، ولامجال لتسييسها ، لذلك نحرص على رصانتها ونمنع أي تدخل سياسي بشؤونها).