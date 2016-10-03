– October 3, 2016

طهران ترسل 1500 عنصر طبي وتطالب بخفض أجور الإتصالات الهاتفية

عمليات بغداد تنجز الخطة الأمنية الخاصة بمحرّم

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

كربلاء- محمد فاضل طاهر

طهران – رزاق نامقي

أعلن قائد عمليات بغداد اللواء الركن جليل الربيعي عن خطة أمنية خاصة بشهر محرم، يتولى الاشراف عليها بنفسه، فيما أعلنت طهران ارسالها 1500 طبيب وعنصر طبي الى الاماكن المقدسة في العراق خلال زيارة أربعينية الامام الحسين عليه السلام لتقديم الخدمات اللازمة للزائرين، داعية الى خفض كلفة الإتصالات بين البلدين خلال الزيارة ، ومؤكدة إستعدادها لنقل تجاربها الأمنية والاستخباراتية للعراق من اجل تعزيز الامن في العراق ومكافحة الارهاب. وقال الربيعي في تصريح امس الاثنين ان (قيادة العمليات اتخذت جميع الاجراءات الامنية لوضع خطة شهر محرم الحرام وتامين الحماية للمواكب)، مضيفاً أن (الاشراف سيكون مباشرا من قبلي على جميع القطعات المنتشرة لتأمين حماية الزوار وتسهيل مهمة المواكب الحسينية التي تقوم بخدمة الزائرين).ووضعت الاجهزة الامنية في بغداد وعدد من المحافظات الخطط الامنية اللازمة لحماية الزائرين خلال زيارة العاشر من محرم والزيارة الاربعينية لتفويت الفرصة على الراغبين بتعكير صفو المناسبة عبر تنفيذ عمليات تفجير بعبوات وسيارات مفخخة واحزمة ناسفة. على صعيد متصل، شهدت محافظة كربلاء بعد صلاتي المغرب والعشاء من مساء اول امس استبدال رايتي قبتي حرمي الامام الحسين وأخيه العبّاس عليهما السلام إيذاناً ببدء موسم الأحزان خلال محرم وصفر، وكما هو معتاد في كل عام بدأت المراسيم في العتبة الحسينية المقدسة بتلاوة آياتٍ من الذكر الحكيم، وعلى أصوات اللحن الجنائزي الحزين ونداء الموالين بـ(لبّيك يا حُسين) استبدلت الراية الحمراء بالراية السوداء، لتنطلق بعدها مباشرةً مراسيم استبدال راية قبة العباس.وتخللت المراسيم كلمات لرئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية عبد المهدي الكربلائي والمتولي الشرعي للعتبة العبّاسية أحمد الصافي.الى ذلك، اعلن رئيس المركز الطبي للحج والزيارة في الهلال الأحمر الإيراني علي مرعشي عن إيفاد 1500 طبيب وكادر مختص في الحقول الطبية لتقديم الخدمات للزوار إثناء زيارة الأربعينية مع تقديم الخدمات لزوار العتبات المقدسة في المستوصفات التي يقيمها الهلال الاحمر الايراني. واضاف مرعشي في تصريح امس ان (طهران ستوفد ايضاً فريقاً طبياً ممتازاً يضم 60 مختصا مع المعدات والعقاقير الطبية اللازمة لتقديم الخدمات الى الزوار لاسيما في يومي التاسع والعاشر من شهر محرم الحرام في مدن كربلاء والنجف وبغداد وسامراء والكاظمية المقدسة)، موضحاً ان بإمكان الزوار(مراجعة المستوصفات الميدانية الخمسة في مدينتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة فضلا عن مستوصفين ثابتين في المدينتين المقدستين ، كما ستقام مستوصفات ميدانية في الطرق بين كربلاء المقدسة وبغداد وسامراء والكاظمية المقدسة ايضا).بدوره، كشف النائب عن كتلة المواطن علي غركان الدلفي عن قرب افتتاح مستشفى ايراني في قضاء بدرة بمحافظة واسط لعلاج الزائرين.واوضح في بيان انه التقى محافظ واسط مالك خلف وادي واستقبلا وفدا ايرانياً يمثل مؤسسة الإمام الخميني في اطار الاستعدادات لزيارة العاشر من محرم والاربعينية حيث ابدى الوفد الإيراني استعداد طهران لتقديم الدعم إلى واسط على جميع الأصعدة، كما اهدت الجمهورية الاسلامية مستشفى الإمام الخميني في قضاء بدرة. في غضون ذلك، اكد وزير الإتصالات وتقنية المعلومات الايراني محمود واعظي (ضرورة إجراء مفاوضات جادة مع العراق لخفض >لفة الإتصالات بين البلدين خلال زيارة أربعينية الامام الحسين عليه السلام) مشيراً إلي (اهمية استمرار خدمات الجوال خلال هذه المرحلة بالتحديد). وافاد واعظي خلال إجتماع المجلس الفني التابع للوزارة بأن(الوزارة تتابع بجدية عملية تقديم التسهيلات في مجال الإتصالات للزوار بهذه المناسبة)، مشيراً إلي (تدشين العديد من الخدمات في مجال نشر المعلومات الخاصة بهذه الزيارة الدينية الكبيرة وتوفير الإمكانيات والخدمات اللازمة في المنافذ الحدودية ). من جهة اخرى، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني خلال استقباله في طهران رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي مصطفى الكاظمي أن(أمن العراق واستقراره يقعان على سلم أولويات الجمهورية الاسلامية الايرانية وأن هذا الأمر لن يحدث عليه تغيير أوتحول مهما طال الزمن أو قصر)، مؤكداً ان(ايران على استعداد لنقل تجاربها وخبراتها الأمنية والاستخباراتية الى الجارالعراق من أجل مكافحة الارهاب). وأشاد شمخاني بـ(الانجازات والانتصارات المستمرة التي يحققها الجيش والحشد الشعبي العراقي على حساب الجماعات الارهابية والتكفيرية في العراق). في المقابل، أكد الكاظمي( أهمية الدور الايراني في مكافحة الارهاب والتطرف وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة)، مشيرا الى أن (النجاح الذي حققته ايران في مجال مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة هو مؤشر على التعامل الصحيح لايران في مثل هذه القضايا).وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين .