– October 3, 2016

أيام في إسطنبول .. الإعتدال التركي والتطرف الإخواني

عكاب سالم الطاهر

هي المرة الثالثة، التي ازور فيها مدينة اسطنبول. كانت الاولى في مطلع شهر تشرين اول (اكتوبر)/ 1974 من بيروت سلكت الساحل شمالاً باتجاه مدينة طرابلس اللبنانية، فمدينة بانياس السورية فمدينة طرطوس فمدينة اللاذقية. بعد ايام قليلة امضيتها في اللاذقية، ركبت سيارة نقل سياحي، وتوجهت- مع عائلتي- نحو الحدود السورية- التركية غادرنا الاذقية في السابعة مساءً لنصل اسطنبول في الساعة السابعة من مساء اليوم التالي. (24) ساعة امضيناها في الطريق. قطعنا (القارة التركية)، ان صح القول، من جنوبها الى شمالها. مررنا بمدينة انقرة، عاصمة تركيا ومدناً اخرى. نزلنا في فندق على الساحل، والاتراك يسمون الساحل: (سيركجي). امضيناها اجمل الاوقات في مدينة اسطـنبول.

من: رومانيا الى تركيا

وعام 1975، كانت زيارتي الثانية لمدينة اسطنبول. في مطلع شهر نيسان من ذلك العام، موفداً من جريدة الثورة لحضور الاحتفالات بذكرى جريدة (اسكنتيا/ الشرارة) الجريدة المركزية للحزب الشيوعي الروماني. كان معي الصديق علي عبد الحسين الصحفي في جريدة الثورة. كان طريقنا: السفر من بغداد الى بيروت، ومن هناك نستقل طائرة الخطوط الجوية الرومانية (تاروم) متوجهين الى العاصمة الرومانية بخارست. وخلال انتظارنا بمطار بيروت كنا نسمع اصوات القذائف المتبادلة في المدينة بين الفصائل المسلحة. وتصاعدت الحرب الاهلية اللبنانية. في العودة، وبسبب الاوضاع الامنية في بيروت، الغت الطائرة الرومانية (التاروم) رحلتها الى بيروت، ونقلتنا الى مدينة اسطنبول، ومن هناك صعدنا على طائرة (بان اميركان) الى بيروت، ومنها بالطائرة العراقية الى بغداد.

بقينا يومين في اسطنبول انتظاراً لطائرة (بان اميركان). تلك كانت زياتي الثانية لتركيا. تجولنا في شوارع المدينة، واسواقها. استعدت بعض وقائع زيارتي الاولى، وهي زيارة لقضاء (شهر العسل).

يوم (30/8/2016)

صباح ذلك اليوم، حزمت حقائبي وتوجهت نحو مطار بغداد، في طريقي الى اسطنبول، ضمن مجموعة سياحية. لتكون هذه السفرة، الزيارة الثالثة لتلك المدينة التاريخية العظيمة: تاريخاً وحاضراً.

وصلنا مطار اسطنبول الساعة الثانية من بعد ظهر ذلك اليوم (الثلاثاء 30/ 8/ 2016). وعلى الفور كانت الاجراءات التي اتخذتها سلطات المطار بحق القادمين العراقيين منفردة وطاردة. الطائرة العراقية حملت (180) راكباً، ووضعت لهم سلطات المطار قاعة خاصة بهم، ووضعت موظفاً واحداً لتدقيق جوازات العراقيين القادمين وختمها. ولنفترض ان كل مسافر سيقف امام هذا الموظف التركي لمدة دقيقة، معنى ذلك ان عملية تدقيق جوازات العراقيين القادمين ستستغرق ثلاث ساعات كحد ادنى. وفعلاً كان اخر مسافر عراقي قد استلم جوازه في الساعة السادسة مساءً، اي بعد اربع ساعات من وصوله. والسؤال هو: لماذا هذا الاجراء المتعب للمسافرين؟ لماذا لم تشغل سلطات المطار خطين او ثلاثة لتدقيق جوازات العراقيين القادمين؟ نستنتج انها اجراءات طاردة. فيوم الوصول لم يكن يوم عطلة، ولم يكن وصولنا عند منتصف الليل، بل منتصف النهار. على اية حال قد تكون للسلطات التركية تبريراتها التي لا تؤيد استنتاجنا.

وصلنا الفندق، وكان ضمن المدينة القديمة، قرب تقاطع (فيدنلي تفيك باسا). اسواق ومطاعم وفنادق متنوعة، ومراقص حتى الصباح؟!.

جولة بالبسفور

اقلتنا الباخرة، صباح يوم الاربعاء (31/ 8/ 2016) في جولة بحرية بمضيق البسفور. اجتزنا جسر يلطة (يلطة كوبري)، وتحته مطاعم تقدم السمك. ومررنا على قصر (دولمة بقجه سي)، وهو القصر الرسمي للسلاطين العثمانيين. ومن الدليل علمنا ان هناك مكتباً للرئيس التركي اردوغان في هذا القصر. كانت باخرتنا تسير قرب الساحل التركي الاوربي، فيما كانت طيور النوارس البيضاء تحيط بالباخرة من جميع الجهات.

ومررنا قرب قصر (جلاغن)، وهو اكبر قصر في تركيا، تم اقتربنا من بناية يشغلها فريق (غلطة سراي) التركي، وكذلك جامعة اسطنبول.

جسر شهداء 15 تموز

ومن الجسور المهمة جداً في اسطنبول، بقسمها الاوربي جسر البسفور. طول الجسر (1565) متراً. وارتفاعه عن سطح البحر (70) متراً. يسمونه بالتركية: (بوكا زي سي كوبري). وبعد المحاولة الانقلابية الاخيرة، سمي (جسر شهداء 15 تموز) نظراً لكثرة عدد الذين قتلوا فوقه اثناء الانقلاب، كما يقول دليلنا السياحي. وتكثر الجسور في اسطنبول ومنها: جسر اتاتورك، وجسر يلطه وجسر السلطان محمد الفاتح وجسر الخليج الذي افتتح مؤخراً. وكلها في القسم الاوربي من المدينة.

الجوامع.. والاسواق

ومن المعالم البارزة في اسطنبول جوامعها المهيبة، ببنائها التراثي العريق. وبعضها بني على مرتفعات عالية. ومن اشهر هذه الجوامع: جامع السلطان احمد (الجامع الازرق)، وجامع السلطان سليمان، وجامع ومرقد الصحابي ابو ايوب الانصاري. وليس بعيداً عن الجامع الازرق، تقع كنيسة (ايا صوفيا)، وقد بناها الامبراطور البيزنطي (اوغلسطين الاكبر). وبعد سقوط حكم السلاطين في تركيا، حولها (كمال اتاتورك) الرئيس التركي الى متحف يؤمه الزوار.

وفي شارع الاستقلال (وباللغة التركية يسمونه (استكلال جادة)، وجدت ودخلت كنيسة (سانت انطونيو). وهي كنيسة بنيت في الفترة (1906- 1912). يتصدرها تمثال لبابا الفاتيكان. وفي مدخلها نصوص عديدة كتب بعضها باللغة العربية. وجاء في احدها: (الغربة كلمة لا يعرف معناها الا من اكتوى بنارها ولهيبها. الغربة: ان تموت بداخلك الرغبة في اي شيء، حتى تلك الضحكات البريئة). النص مطول ومؤلم وابكاني.

الاسواق (المولات- البازار)

لكن الاسواق (المولات) لها حيز كبير من اهتمام السلطات التركية وكذلك السواح. منها ما هو قديم وتراثي، مثل: البازار الكبير (كبالي جارجة سي)، ومنها ماهو حديث كالسوق المصري. الاسعار متهاودة. خاصة اذا ذكرنا ان الدولار الاميركي يعادل ثلاثة ليرات تركية تقريباً. ومن المعالم السياحية باسطنبول، الجزر العديدة، ومنها جزيرة الاميرات (بياكدا). وقد قصدنا هذه الجزيرة بسفرة ممتعة بأحدى البواخر. وسائط النقل متنوعة ولذلك فانها متوفرة. في مقدمتها شبكة المترو، والترام والباصات والتاكسي والبواخر. الاسعار منخفضة ولم اشاهد ازدحاماً في محطات النقل. ويلفت النظر الاقتصاد الواسع في استهلاك الكهرباء. فما ان تغادر الغرفة حتى تنقطع الكهرباء عنها. ممرات الفندق مطفأة فيها مصابيح الاضاءة. ولكن ما ان تقترب منها تصلها الكهرباء، وعندما تبتعد عنها تنطفئ مرة اخرة. انه (ترشيد) اجباري.

متحف كبير

(15) مليون نسمة هم سكان مدينة اسطنبول مع زوارها. تحسها مدينة عالمية. تلتقي وتشاهد زواراً من مختلف انحاء العالم. التقيت ذات مرة بشاب بشــــرته سـمراء مع زوجته التي ارتدت حجاباً، فذكر لي انه مسلم ومن دولة جنوب افريقاً. اسطنبول: متحف تاريخي كبير. الحقب التاريخية تلتقي فيها، لكنها لا تتقاطع. انها مدينة نظيفة ذات طابع شرقي وغربي.

الحرف العربي واللاتيني

اتخذ اول رئيس للجمهورية التركية (كمال اتاتورك) عدداً من الاجراءات، لقطع صلة الدولة بالتراث العثماني، في مقدمتها: علمانية الدولة، وقطع صلاتها بالشرق (الاسلامي) خاصة، واقدم على تبديل الحرف العربي الذي كانت اللغة التركية تكتب به، الى الحرف اللاتيني. بقيت بعض الكلمات عربية، لكنها تكتب بالحرف اللاتيني. فاشهر ميدان في اسطنبول هو ساحة تقسيم وتكتب بالحرف اللاتيني (taksim). والتخفيضات بلغتهم (تنزيلات) وتكتب: (tenzilat). وبغض النظر عن دوافع اتاتورك، فان تبديل الحرف العربي حرم تركيا من تراث غني. فاشهر خطاطي اللغة العربية هم من الاتراك. قلعة تركية قديمة، قريبة من الفندق الذي اقيم فيه، مررت من امامها مصادفة، كان اسمها وآيات قرآنية مكتوبة بالخط العربي المذهب.

تركيا: الى اين؟

ملاحظاتي السابقة، التقطتها كسائح يجوب الشوارع والمتاحف والاسواق.؟ ولكني الان اتحدث كراصد سياسي للوضع التركي. وفي البداية نتساءل: تركيا الى اين؟. وفي قراءة سريعة لمسارات السياسة التركية، نذكر: ان تركيا الحديثة ادارت ظهرها للشرق، وتوجهت غرباً. وعام 1963 قدمت طلباً للانظمام للاتحاد الاوربي. وكما قال الرئيس اردوغان: بقيت تركيا تطرق باب اوربا ولا من مجيب. رغم ان الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي كانت تحتم اقتراباً اوربياً فعالاً من تركيا. لكن ذلك لم يحصل. ويتساءل المراقبون: لماذا القطيعة التركية مع دول عربية، مثل: مصر وسورية، والى حد ما، العراق؟ اسئلة عديدة وكبيرة تطرح ازاء السياسة الخارجية التركية. نطرحها من منطلق الحرص على علاقات حسن الجوار بين تركيا ودول الاقليم. نأمل ان تستدير تركيا نحو الشرق (الاسلامي) خاصة، وتتخلى عن الوقوف عند ابواب الاتحاد الاوربي. فمهما نفذت تركيا من شروط يفرضها الاتحاد الاوربي، فانها مرفوضة منه، بل ومكروهة: ماضياً وحاضراً. الاعتدال التركي الداخلي لافت للنظر، رغم ان (حزب العدالة والتنمية) هو النسخة التركية من (جماعة الاخوان المسلمين) التي مارست التطرف في مصر وغيرها من البلدان العربية.

الطابوق المقرنص

في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، انتقت امانة بغداد ارصفة محددة، وقامت باكسائها بالطابوق الكونكريتي (المقرنص). وبعضها كان ملوناً. تجدونه الان في ارصفة عديدة. وله مواصفات جيدة، وهو منتج محلي. ولكن ما يدعو للتساؤل ان امانة بغداد، عهدت منذ سنوات لشركة تركية بتطوير وتأثيث شارع السعدون. وقامت الشركة التركية باكساء ارصفة الشارع بطابوق كونكريتي بابعاد غير تلك المستخدمة، وبنوعية عمل اقل من تلك المنفذة سابقاً. نجد الطابوق الجديد في رصيف مدخل شارع السعدون من جهة ساحة التحرير. حاولت ان اجد رصيفاً لشارع في اسطنبول مكسو بهذا النوع من الطابوق فلم اجد سوى مساحات قليلة جداً. ويبقى التساؤل قائماً..