– October 3, 2016

سوريا في عيون صحفي عراقي 3-4

الجامع الأموي فخر لأهل الشام والجنرال الفرنسي غورو يركل بحذائه ضريح الأيوبي

حمدي العطار

لم يكن عامل البناء في “الجامع الاموي” الذي يشعر بالتعب وهو يأخذ قسطا من الراحة ويقرر تدخين الناركيلة بأن شرارة النركيلة التي يدخنها سوف تدخل التاريخ حينما نتج عنها حريق هائل يدمر معظم الفيسفساء والالواح الرخامية ،ويأتي على انهاء النسيج الداخلي لقاعة الصلاة وانهيار القبة الوسطى للجامع الاموي ،كان ذلك في ظل العهد العثماني في سوريا سنة 1893 وكان هذا الحريق العرضي والعفوي اشد تأثيرا من حريق تيمورلنك سنة 1400 لنفس الجامع وحتى اكبر من الحريق الاول سنة 1069 لهذا المعبد المثير للجدل.

يعد الجامع الاموي في دمشق القديمة من أقدم واهم المعابد عبر التاريخ ،ولا تقتصر اهميته لكونه مسجد للمسلمين فحسب ،فيرجع تاريخ المعبد الى 1200 سنة ق.م في العصر الحديدي ومنه الى العهد الروماني والاموي وعصر السلاجقة والايوبيين ودولة المماليك والدولة العثمانية والانتداب الفرنسي، وهو أول مسجد ظهر فيه المحراب نتيجة طراز البناء الذي كان كنيسة يوحنا المعمدان ، وانت تزور الجامع الاموي تحس بأن هذا المكان مقبول ومقدس من كل الطوائف والمذاهب والمكونات في سوريا ،فالمسيحييين يقدسونه لأن الجامع يحوي على مدفن جسد “يوحنا المعمدان “- النبي يحيى- نسيب المسيح ،والشيعة يحرصون على زيارة الجامع الاموي لوجود رأس الامام الحسين (ع) في احدى قاعاته، والسنة يعدون الجامع الاموي رمز عظمة الدولة الاموية ومنه حكموا العالم ،، الجامع الاموي مدرج على لائحة التراث العالمي ،وعندما قامت الحكومة السورية بالترميم حذرتها اليونسكو من تغيير بعض المعالم التاريخية للمبنى الاثري وهددت اليونسكو بشطب الجامع الاموي اذا استمر الترميم ،ويعد الجامع مركز سياحي مهم لا يزور احد دمشق من دون زيارته لأكثر من مرة للتمتع بوجاهته الحضارية والتاريخية وما يحيط به من معالم تراثية غير بعيد عنه سوق الحميدية المشهور،وتفوح من اركان وقاعات المكان (عبق التاريخ)

لا يفوتك اخذ الصور التذكارية امام الجامع الاموي ، صباحا مع الطيور، ظهرا مع البائع التراثي لعصير (عرق السوس) ومســـــاءا مع جمال ضياء القمر والانوار البراقة.

عدنا يا صلاح الدين

بالجانب الايسر من الجامع الاموي وانت تسير قاصدا زيارة الجامع لا بد ان يلفت نظرك بناء بسيط بطابعه الايوبي تعلوه قبة يتموضع تحتها ضريح صلاح الدين الايوبي ،الملقب بالملك الناصر وترجع اصوله الى الكرد الاذربيجان ،لكنه ولد في مدينة تكريت سنة 532هجرية وهي السنة التي اجبرت عائلته فيها على الرحيل من تكريت ،وعرف في التاريخ الاسلامي بأنتصاره في على الفرنجة والاوربيين بقيادة ريتشارد قلب الاسد بما يسمى (الحروب الصليبية) واقترن تحرير مدينة القدس بأسمه، كما عرف ايضا بقضاءه على الدولة الفاطمية بمصر! وهو مؤسس الدولة الايوبية التي ضمت (مصر والشام والحجاز واليمن) في ظل الراية العباسية،،استذكرنا كل هذه المواقف ونحن نزور قبره المصنوع من الخشب المغطى براية كسيت بالقيشاني الازرق،انشأ الضريح الملك عثمان ابن صلاح الدين ونقل اليه جثمان والده بعد ان كان مدفونا في قلعة دمشق سنة 1190 ،بجوار الضريح الخشبي يوضع ضريحا فارغا من الرخام قدمه أمبراطور المانيا (غليوم الثاني) أثناء زيارته لدمشق عام 1898 في عهد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، ويبدو ان البناء الذي يقع ضمن ساحة جميلة قد تم ترميمه ليكون بشكل مناسب ولائق بهذه الشخصية بعد ان سمعنا عن الاهمال الذي كان يعاني منه هذا المبنى من قبل! كما زرنا والتقطنا الصور التذكارية بالقرب من الضريح وكذلك مع نصب تذكاري لصلاح الدين الايوبي يقع قرب الباب الرئيسي لقلعة دمشق التاريخية من تصميم وتنفيذ الدكتور “عبدالله السيد”

صلاح الدين الايوبي شخصية أشكالية فهناك من يحبه حتى من اعدائه بينما هناك من لا يذكره بالخير من المسلمين ! وقد يكون في قضاءه على الدولة الفاطمية بمصر وتحويل الشعب المصري من المذهب الشيعي الى المذهب السني علاقة بهذه الجزئية، لم يكن ضريحه مكتظ بالزوار سوانا وليس هذا مقصود فالناس بأختيارهم تزور هذه اماكن ! ولكن يكفي للقائد صلاح الدين الايوبي هو قد حظي بزيارة قائد القوات الفرنسية سنة 1919 عندما احتلوا الشام سارع الجنرال الفرنسي (غورو) الى زيارة هذا الضريح وأخذ يركله بحذائه مرددا عبارة (قد عدنا يا صلاح الدين)!!

ازقة وبيوت دمشق القديمة

ومقهى النوفرة

ما ان وصلنا الى منطقة باب توما حتى توقفت سيارة الكروب السياحي للنزول ودخول مدينة دمشق القديمة مشيا على الاقدام، وعلى مدى 20 دقيقة وانت تسير بتلك الازقة الضيقة وبيوت الشناشيل المتشابكة تحس نفسك تسير في فضاء تاريخي ، الابواب ونقوشها ، الشبابيك وزخرفتها ، ومكونات البيت الدمشقي القديم وكان لنا وقفة مع احد المسنين الساكنين بالمدينة القديمة ليحدثنا عن مكونات البيت الدمشقي ووظائفه “يتكون من الزقاق والدهليزوالجواني وارض الديار والايوان والمربع والمندلون والشرفة والقبو ” وعندما نسأله عن بعض الكلمات التي لا نعرفها مثل المندلون يقول “هو الشباك الصغير” اما الايوان فهو “مكان اعلى من صحن الدار مفتوح مباشرة على الفناء ” الشرفة هي ” سطح صغير داخل البيت ويوضع فيه منشر للملابس والغسيل السقيفة هي “غرفة فوق المطبخ لوضع الحطب” ،ولا بد من زيارة اقدم مقهى في دمشق القديمة مقهى (النوفرة) الذي يتجاوز عمرها 500 سنة ويحافظ المقهى على قيمته التراثية فلا زال (الحكواتي) في المقهى يقص على الرواد سيرة “الملك الظاهر” و”عنتر بن شداد” و”الزير سالم” واشتهرت مقهى النوفرة وجود نافورة تتدفق بأرتفاع 5 الى 5 امتار وجميع الازقة يمكن الوصول اليها من هذا المكان ،وتنتشر في الازقة الممتدة من المقهى للوصول الى باب توما المحلات الترثية والمصنوعات الحرفية واللوحات التشكيلية والمطاعم التراثية ،وأستدرجنا صوت العزف على العود الدمشقي في محل (أنطوان ابراهيم الطويل) وهو يعزف لمجموعة من بنات الجامعة احدى اغاني ام كلثوم ،وانطوان يعد من علامات المنطقة التراثية فهو ان تحدث عن صناعة العود لا يتوقف الا بالعزف على اوتار العود الدمشقي – الذي يختلف عن العود العراقي من حيث محل مربط الاوتار عند الدمشقين يكون ثابت بينما عند العراقيين يكون غير ثابت ،كذلك هناك اختلاف في المضمون ورخامة التون الذي يصدره العود- ونعلم بأن في فترة الاربعينيات قام (جودة الحلبي) بصنع آلة عود من أعواد الكبريــــــــت.

الجامع الاموي فخر لأهالي الشام

بني الجامع الاموي في عهد الملك (الوليد بن عبد الملك) وللسائح ان يتصور وقوف الملك في هذا المكان الذي استغرق بناؤه عشر سنوات وفيه اقتباسات بيزنطية وفسيفساء غريبة عما موجود في المساجد والجوامع التي تم بناءها قبل الجامع الاموي ولكنه فتح الباب للخيال المعماري لتقليد ذلك النوع من البناء ، وفي الجامع ثلاثة مآذن اجملها (مآذنة العروسة) الشمالية ويرجع تاريخها الى العهد الاموي وحينما تتمعن النظر فيه كأنها كانت منارة للكنسية وتحولت الى مئذنة وفيها ساعة شمسية ، وحينما سألنا البعض عن سبب تسمية المنارة بالعروسة اجابونا “- لأنها جميلة مثل العروسة! والمئذنة الاخرى هي مئذنة عيسى الشرقية وهي الاعلى اما الثالثة فهي مئذنة قاينباي الغربية وهي مثمنة الأضلاع، في داخل الجامع صحن واسع جدا يدعو الى التأمل والصفاء تحيط به الاعمدة ولوحات تشكيلية تحس بها ذات طابع غربي اكثر مما هي شرقية، ووضعت في ممرات الجامع الخارجي عربة تاريخية ، في القاعة الاولى التي تقع على يمين الباب الرئيسي وهي اكبر قاعة في الجامع وتضم منصة مطرزة بالصدف الخشبي توالت على هذه المنصة العديد من الشخصيات التاريخية وهي تلقي الخطب والمواعظ على المصلين المجتمعين ، يسارع الشيعة لزيارة رأس الامام الحسين (ع) وعمامته التي وضعت في داخل المقام ،وتحس برهبة المكان وتسترجع كيف تم استشهاد الامام الحسين وقطع رأسه لنقله من كربلاء الى الشام حيث يحكم يزيد بن معاوية كدليل على مصادقية حدوث القتل ، وكانت هذه سابقة تبعتها احداث ممائلة فكل معارض للسلطة يتم قتله ويوضع رأسه بصندوق ليرمى تحت اقدام الملوك في العهد الاموي والعباسي وحتى العثماني!

لم نكتفي بزيارة واحدة للجامع الاموي ، وجميل ان تأتي الى منطقة الجامع الاموي صباحا قبل العاشرة حيث يفتح سترى الناس والسياح مجتمعين عند البوابة الرئيسية ، ولأبواب الجامع الاموي جمالية عظيمة ، كما سترى الناس والسياح يرمون الحبوب للطيور التي اخذت من سياج الجامع العالي مكانا لها ، امام الجامع في الساحة الخارجية يمكن التقاط اجمل الصور التذكارية، ونعود قبل مغادرتنا الجامع الاموي ان نسترجع خطبة الملك “الوليد بن عبد الملك” لأهل الشام وهو يفتتح الجامع الاموي بعد اكمال بناؤه من قبل امهر المعماريين والبنائيين في ذلك الوقت قائلا لهم (تفخرون على الناس بأربع خصال ،مائكم وهوائكم وفاكهتكم وحماماتكم فأحببت أن يكون مسجدكم الخامسة)

يتبع