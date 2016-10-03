– October 3, 2016

معصوم يشيد والعبادي يكّرم والشعب يحتفل باللّقب الاسيوي

مواهب كروية واعدة تحدّد ملامح المستقبل وتكتب إنجازاً تاريخياً

بغداد – الزمان

كتب لاعبو المنتخب الوطني للناشئين تاريخ جديد للكرة العراقية عندما اثاروا الاعجاب ونجحوا في القيام بدورهم وواجباتهم وتحقيق الانجاز التاريخي الذي جاء في وقته وكان ثمرت جهود كبيرة ورائعة لمجموعة لاعبين واعدة سيطرة على مبارياتها بتفوق منذ الجولة الاولى وفرض المنتخب نفسه الطرف القوي ولانه حضر من اجل الحصول على لقب البطولة وهو ما حصل بعد سلسلة مباريات حالف النجاح فيها الفريق والتقدم من جولة لاخرى بكل ثقة وحسم الامور بشكل تفصيلي

بداية قوية

وبدا المنتخب قويا وانتهى كذلك وجعل من المباريات تحت تصرفه قبل ان يكون ويظهر الفريق المثالي في اللعب والتصرف والنتائج ونجح في المهمة كما يجب واحتفل في مشهد لايحتاج الى تعليق بعد انتهاء المباراة بعد النجاح في مباراة مثيرة والاثارة الاكبر حسم النتيجة عن طريق ركلات الجزاء التي كانت نهاية المشوار الجميل الذي كتب بجهود وعرق وفن هؤلاء اللاعبين الذين لعبوا وانتجوا بتواضع وقدموا عروض رائعة في مهمة صعبة بدات من تصفيات المجموعة في محاولات كتب لها النجاح ليرتق الفريق الى المباراة النهائية التي قدم فيها اللاعبين كل ما عندهم وحافظوا على نوعية الاداء الذي شاهدناه في مباراة اليابان التي كانت بمثابة رسالة التحدي للفريق الايراني قبل ان يخطف منتخبنا اللقب بكل جدارة واستحقاق ونجاح ثمين بكل معنى الكلمة ولان الجهاز الفني واللاعبين نظروا الى الامور بشكل مختلف عن بقية الفرق ولعبوا بثقة وارتقوا في الاداء والمستوى مع مرور الجولات والإدوار الحـــاسمة.

يطول الحديث عن الدور الذي قام به الفريق الذي استحق تحية الشعب الصابر المجاهد في يوم سيبقى في ذاكرة الكرة العراقية والعراقيين ووجهوا رسالة ان الكرة العراقية تحدد مستقبلها عبر قاعدتها الموهوبة عد ان عاد المنتخب الوطني للناشئين بلقب بطولة امم اسيا تحت سن 16 عاما بعدما انهى مباراته الحاسمة مع منتخب ايران التي ضيفها ملعب جواهرال نهرو امس الاول الاحد عندما تمكن اللاعبين الشجعان من حسم المباراة بفارق ركلات الجزاء بنتيجة اربعة اهداف مقابل ثلاثة بعد انتهاء وقت المباراة الاصلي بالتعادل السلبي لينهي المنتخب مبارياته في البطولة بسجل نظيف ويحصل على اللقب الاسيوي للمرة الاولى في تاريخ مشاركاته قبل ان ينهي طموحات المنتخب الايراني في أحراز اللقب الثاني وليخرج منتخب ايران منحنيا امام قدرات عناصر منتخبنا التي حددت ملامح الطريق نحو الفوز باللقب الغالي منذ البداية بعد ان ضمن المنتخب التأهل الى كاس العالم التي ستقام في الهند العام المقبل وبعد ان قدم الاداء الجميل منذ اللقاء الاول امام كوريا الجنوبية والفوز عليها بهدفين لواحد وفرض نفسه الطرف القوي الذي حضر الى الهند من اجل ان يحقق هدف المشاركة التي واجهت مشاكل في الاعداد وكانت صعبة في مجمل تفاصيلها في ظل الظروف المالية التي تواجه الرياضة العراقية واتحاد الكرة لكن ارادة اللاعبين وحرصهم على العطاء ومواجهة كل الاحتمالات عبر التفاني والاخلاص في المباريات من خلال المجموعة التي نجح فيها بعدما نجح في التعادل مع ماليزيا بهدف وينفس النتيجة مع عمان ليصعد الى الدور الربع نهائي

ونجح في انجاز المهمة هنا عندما تغلب على منتخب اوزبكستان بهدفين دون رد ومن ثم تحقيق النجاح الكبير عندما هزم منتخب اليابان باربعة اهداف لهدفين ليكون البوابة المهمة للانتقال بأريحية وفي حالة معنوية عالية واعطت النتيجة دفعة قوية للفريق الذي دخل المباراة في الوضع النفسي والفني المطلوبين من اجل تحقيق الاهم حيث الفوز والعودة باللقب الذي خضع لسيطرة المنتخب الذي ادى مباراة كبيرة ستبقى في الذاكرة وهو المنتخب العراقي الاخر الذي استعد خارج البلد للمشاركة دون ان يلعب مباراة تجريبية في عقر داره بسبب الحضر المفروض على الكرة العراقية

وانهى الفريق المهمة بجدارة سط افراح شهدتها المدن والعوال وكل المواقع ابتهاجا بأحراز لقب البطولة التي شكلت التحدي بعينه للفريق الذي عاد بكل الفوائد حيث اللعب النظيف ولقب هداف البطولة الذي حصل عليه اللاعب المتألق محمد داود الهدية الكروية التي قدمها المنتخب والاسم الذي برز بشكل لافت مع اقرانه لاعبو المنتخب الذين كانوا في يومهم والتتويج باللقب الذي اثار مشاعر الفرح جريا على العادة حيث باتت الفرق الرياضية ومنتخبات كرة القدم مصدر الفرح في يوم عراقي خالص سيبقى محفورا في الاذها

فرحة عارمة

لقد عمت الفر حة من اقصى العراق الى اقصاه لان الامر متعلق بالتتويج بلقب اسيوي كروي ولان الرياضة العراقية اختزلت بكرة القدم حتى ان البعض احتفوا متحد ين الظروف الامنية في بعض المناطق وراح يقدم الافراح امتدت الى مواقع الرجال الشجعان من القوات الامنية في مواقع الدفاع عن ارض العراقي ضد الارهابين لقد دخلت الفرحة مواضع الابطال ومناطق الاهوار ودور التنك والحواسم والبدو الرحل وقصر الرئاسة والحكومة والبرلمان وكل مكان احتفل بانجاز النأشين الحدث الابرز في اليوم الثاني من تشرين اول 2016 التاريخ الذي سيبقى في الذاكرة بعد ان اجتمع كل العراقيين على مائدة الطبق الكروي الشهي والكل لبسوا قميص المنتخب واللاعبين الرائعين والكل غرق في حب منتخب الناشئين الذي يستحق خمس وثلاثين مليون قبلة

ودوما ما تثير نتائج المنتخبات الافراح والشيء الافضل هنا عندنا امام ظروف مشاركات صعبة ولايمكن وصف فرحة لاعبي منتخبنا بعد نهاية المباراة عندما خلعوا ثيابهم وراحوا ينزلقون على عشب الملعب واحتضان اللاعبين لبعضهم البعض وكذلك مع العدد القليل من الجمهور الذي دعم الفريق معنويا قبل ان يدخلوا ارض المباراة ويقيموا الاحتفالية العفوية حينما ركضوا نحو اللاعبين واحتضانهم في مشهد جميل جدا

اكثر من انجاز

واكثر من انجاز حققه الفريق حيث الحصول على القاب هداف البطولة واللعب النظيف والانجاز الكبير من خلال جهود مجموعة لاعبين واعدين قدموا اقصى ما لديهم في مهمة لم تكن سهلة وامام فرق اعدت واستعدت بشكل افضل منا كما تحدث عن ذلك مدير جهاز الفريق الفني لكن لاعبو المنتخب تجاوزوا كل المشاكل وهو من قرر مصير لقب البطولة وحصل على كل شيء وفي وضع اسس له قحطان جثير الذي قدم فريق متكامل من مجموعة لاعبين قدمت الاداء والنتائج وباتت امام تقدير الشعب العراقي الذي احتفل رسميا ممثلا برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وبقية المسؤولين الذين حرصوا على تقديم التهاني للفريق واللاعبين وأشادوا بجهود اللاعبين الذين حققوا الانجاز الرائع والكرة العراقية في مشهد جميل بعد ان قدم المنتخب العراقي مباراة جيدة وبدا المباراة بضغط هجومي املا في احراز هدف مبكر وكاد ان يفتتح التسجيل في الدقيقة الاولى على انطلاقة المباراة بعدما اهدر هداف الفريق والبطولة محمد داود كرة كانت في طريقها للمرمى قبل ان تمر من بجانب القائم وكاد نفس اللاعب ان يفتتح التسجيل من كرة قوية مرن بجانب القائم (24) ثم سدد منتظر كريم كرة قوية من خارج الجزاء (35) قبل ان يفرط محمد داود بكرة الهدف قبل نهاية الشوط الاول الذي ظهر تفوقا لمنتخبينا وكان بإمكانه ان يخرج متقدما لو تعامل بشكل افضل مع الكرات والتفريط باكثر من كرة مهيأة للتسجيل لضمان الفوز منذ البداية وكان هو الافضل والاخطر واندفع نحو منطقة الفريق الايراني الذي ظهر مفكك وفاقد للانسجام والتنظيم لكن لم تثمر محاولاته في البحث عن التسجيل ولان الفريق الايراني لم يظهر بالشكل الفني خلال الحصة الاولى حتى انه لم يعكس اي خطورة فقط في محاولته (42) من كرة راسية ردها الحارس علي عبادي لينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي وخلى من الكرات الخطرة بسبب ضغط النتيجة والحصول على اللقب امام اعمار كانت تنتظر الفوز باي ثمن كان وهو ما اثر على اداء الفريق بشكل عام قبل ان تنقلب صورة اللعب في الشوط الثاني عندما اندفع المنتخب بقوة وكان الاخطر والافضل نسبيا وخطف المبادرة الهجومية واستمر الفريق ضاغطا وسنحت عدة فرص للتسجيل عندما ردت العارضة الايرانية كرة (59) محمد داود وكرة مؤمل كريم (70) وارتفع اداء الفريق العراقي الهجومي وفرض سيطرته بشكل واضح وكان الافضل في نقل الكرات من الجانبين مستغلا الاداء البطيء للفريق الايراني الذي حاول استغلال الكرات المرتدة التي لم يقدر على التعامل معه رغم القوة البدنية لاغلب عناصره التي فشلت في تحضير الكرة كما يجب كما فشل المدرب في ايجاد الحلول من خلال التغيرات قبل ان ترتفع وتيرة لعب منتخبنا خلال الربع الاخير من وقت المباراة وكان بإمكانه ان يخرج بالفوز قبل الذهاب الى ركلات الجزاء الترجيحية قبل ان تنتهي المباراة بنتيجة التعادل السلبي والذهاب ا

مشهد ركلات الجزاء

واكثر ما تتعثر فرق تمتلك النجوم في حسم المباريات بركلات الجزاء فما بالك بلاعبين توقف حصولهم على لقب قاري على تسجيل ركلات الجزاء التي اكثر ما تكون مقامرة وتحتاج الى قوة وصبر وثبات ولان اللاعبين واجهوا حسم الامور بركلات الجزاء ونجحوا في التسجيل في اول مرة لهم في البطولة لتنتهي بهذه الطريقة وفي اهم المباريات بعد ان شعروا في المعاناة قبل ان تتوقف الامور والحسم على ركلات الترجيح ولعبوها بثبات وليضمنوا اللقب في وقت حبست الانفاس قبل ان تاتي الفرحة التي فجرها المتألق واقوى اسلحة المنتخب جثير محمد داود عندما هز الشباك الايرانية في ركلة الحسم لتعم الفرحة الشارع الرياضي وبعد لحرص على متابعة المباراة لحظة بلحظة قبل ان يعلن رئيس الحكومة الدكتور حيدر العبادي بتكريم المنتخب تقديرا لانجازه الكبير منذ البداية للاخير لكن الامور لاتنتهي عند هذا الحد فلابد من تحضيرات لاقامة احتفال يليق بالانجاز وبلاعبي المنتخب

لماذا فاز المنتخب

وبعد ان حققنا المهم حيث التاهل الى نهائيات كاس العالم فقد خاض منتخبنا المباراة النهائية بقوة ورتب الامور بدقة عبر تنفيذ توجيهات جثير الذي حقق فكرا تدريبيا وهو الرجل الذي سبق وان نجح مع اللاعبين الشباب مع فريق الصناعة ولعب المنتخب بقوة وحقق الاهم في مواجهة مختلفة عن جميع المباريات السابقة ولانه قدم المستوى العالي وتعامل بدقة مع الوقت ونجح في الدفاع والهجوم

نجاح المنتخب في مجموعته وفي الدورين الربع والنصف النهائي حفزا الفريق الى خوض لقاء اللقب بقدرات وحالة معنوية وظهرت الاسماء على قدر امكانيتها الفردية واللعب الجماعي وتحركات في مختلف الأماكن وخلق المساحات وجر الدفاع ا وخلق المنافذ للتسجيل الذي غاب بسبب اهدار الفرص كما حددتها الدقائق في تفاصيل اللقاء

اللعب بقوة منذ مباراته الاولى امام كوريا الجنوبية متجاوزا خطورة احد أفضل الفرق المشاركة والمرشحة للقب وبقية فرق المجموعة وظهرت القدرة لدى الفرق واللاعبين وبراعتهم ومهاراتهم وكانوا في وضع تكتيكي وفتني ونفسي وعقد المهمة على اليابان وكذلك ايران عندما ارتقى في الاداء بشكل واضح خاصة في الربع الاخير من الوقت قبل الحفاظ على نظافة سجله وعاد بالإنجاز الكبير

الحالة المعنوية لعناصر الفريق التي عليها بعد الفوز الكبير على اليابان التي ارتقى فيها الى المستوى الجيد وكان له ما اراد في مهمة عززت من قدرات الفريق في المنافسة اليوم على لقب البطولة وتظهر حظوظ الفريق قوية بالنظر للمستويات التي قدمتها عناصره في المباريات السابقة

الظهور الهجومي المدعوم بالحس التهديفي ووجود اكثر من ورقة رابحة في صفوف الفريق ما يؤكد علو كعبه عندما تاخر في اكثر من مواجهة قبل ان يعود وينجح ويمر بسلام دون خسارة الى اللقاء الاخير كما نجح الفريق في تامين الدفاع امام اخطاء وتفصيلات صغيرة ممكن ان يتجاوزها الجهاز الفني الذي بات اكثر ملامسة لاداء اللاعبين وتحركاتهم ودورهم الفني في المنافسة القوية اليوم من اجل الحصول على اللقب الاسيوي

تخلص المنتخب من ضغط النتائج بعد حسم المهمة الفاصلة بالشكل الذي انتهت عليه امام اليابان ما رفع من الحالة المعنوية والنفسية لعناصره التي تدرك طبيعة المباراة التي مؤكد سنلعبها بشعار لابديل عن الفوز لزف البشرى للشعب العراقي الذي ينتظر انهاء المهمة بشغف كبير وهو الذي اكثر ما تختزل افراحة بنتائج الفرق الرياضية حيث منتخبات كرة القدم

فرض المنتخب ايقاع اللعب المطلوب بروح جماعية ولو هذا انعكس خلال مباريات الفريق السابقة الذي مهم ان يظهر بأفضل انجاز والاهم صنع فرصة الفوز وحسم لقب البطولة التي مهم ان تحمل اسم العراق

والاهم هنا ان البطولة قدمت لنا مواهب كروية ستكون قاعدة لمنتخب الشباب وان عدد من الاسماء التي مثلت المنتخب ستجد الطريق مفتوح امامها لتمثل الفرق المحلية التي مهم ان تهتم بلاعبي الفئات العمرية التي اكدت جدارتها

مخيق يشيد

ويقول عضو اللجنة الفنية في اتحاد الكرة حميد مخيف علينا ان نشيد بداء اللاعبين والفريق الذي وجدناه متطور وظهر اللاعبين اكثر ثقة في تقديم المباريات ومتابعتها بشكل جيد والتعامل معها بثقة عالية ما جعلهم ان يامنوا النتائج التي قادتهم لاعتلاء ناصية المجد الكروي القاري الاسيوي وسط شعور بالفرح والسرور من قبل ابناء شعبنا الذي تابع تفاصيل المشاركة التي لم تكن سهله ورافقتها الكثير من الصعوبات كما معلوم في ظل الحظر الكروي ما جعل من الفريق خوض اللقاء النهائي ليمحنوا الكرة العراقية لقبا تاريخيا من خلال لاعبين كانوا في مستوى المهمة وكتبوا انجازا رائعا لتبقى الكرة الراقية في مقدمة اسيا رغم الازمات التي تواجهها منذ اكثر من ثلاث عقود

لقد لعب الفريق بشجاعة والزم فرق قوية ومعدة من فترة على الخروج من الباب الضيق بفضل جهود اللاعبين الذين ابتعدوا بالاداء وانهاء المهمة كما يجب وليقدم لنا الفريق وجثير مجموعة لاعبين تستحق التحية والتقدير لقد نجح الفريق في التاهل الى كاس العالم والحصول على اللقب الاول اللاعبين في كل شيء الثبات والصبير ومواجهة الامور بثقة علية وحرصوا على تقديم المباريات باعلى المستويات والتفوق لتكتمل الصورة في لقاء ايران وهو ما كان يطمح اليه المنتخب وعنصره الواعدة التي امتعت وكحلت ا العيون في هذا الانجاز الخالد في مسيرة الكرة العراقية بعد المستوى الرائع

مكطوف يتحدث

ويقول رئيس لجنة الحكام في ذي قار احمد مكطوف لقد حققت المشاركة المذكورة كل اهدافها وكانت تشريف الكرة العراقية في المحفل الأسيوي الكبير وتجاوز مشاكل المشاركة الصعبة التي لازمت المنتخب الذي قدم وجوه واعدة اكتشفها المدرب قحطان جثير صانع المواهب والانجاز واختطافه من فرق قوية وفرت لها اجواء الاعداد والمشاركة كما بنبعي. ونجح الفريق مجموعة متجانسة حيث اللاعبين والجهاز الفني والإداري منذ فترة الاعداد حتى الوصول الى اللقاء النهائي والعودة بكاس البطولة وليقدموا اجمل هدية لابناء الشعب العراقي الذي فرح كثيرا وفي مشاهد لأتحتاج الى تعليق وهم من تابع اول باول مباريات الفريق كما هو الحال مع كل مشاركة عراقية كروية لياتي اللقب الاول الاسيوي في اجواء لايمكن وصفها حتى ان بعض الاحتفالات جرت تحت ظروف امنية في بعض المناطق

تحية الى كل من ساهم في الاعداد واللعب والانجاز ومن افرحنا في يوم جميل سيبقى في الذاكرة ونامل ان يكون الانجاز محفزا للفيفا في رفع الحظر الكروي من ملاعبنا .