– October 3, 2016

مدرّب النفط: إنجاز الناشئين ليس مفاجأة

بغداد – الزمان

قال حسن أحمد المدير الفني لنادي النفط أن إنجاز منتخب الناشئين بالتتويج بلقب كأس أسيا تحت 16 عاما، أثبت أن الكرة العراقية ما زالت منجمًا رائعا للمواهب الكروية. وأكد أحمد “تتويج العراق باللقب القاري لفئة الناشئين، لم يكن مفاجئا أو غير متوقع، لأن اللاعبين قدموا مباريات ممتازة، وتفوقوا على منتخبات قوية”.

وأضاف: “على الرغم من كل الظروف الصعبة التي تحيط بالكرة العراقية في الوقت الراهن، إلا أن أبناء دجلة والفرات أثبتوا أن الكرة العراقية ولادة ولن تموت ولن تستسلم ولن تتراجع”. وتابع: “أن تتغلب العراق على منتخبات أسيوية تتفوق عليه فنيا ومعنويا وماديا، فهذا شيء كبير يحسب للاعبين والجهاز الفني بقيادة المدرب الشاب قحطان جثير”. وكانت العراق قد توج الأحد، بلقب كأس أسيا للناشئين تحت 16 عاما، وذلك في أعقاب انتصارها على إيران بفارق ركلات الجزاء الترجيحية، إثر انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.