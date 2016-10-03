– October 3, 2016

أخبار النجوم

بوسكيتس: أنا مسؤول عن خسارة البطل

{ مدريد – وكالات: أعرب لاعب وسط برشلونة، سرجيو بوسكيتس، عقب خسارة فريقه أمام سيلتا فيجو مساء اول امس الأحد على ملعب بالايدوس بنتيجة (4-3) في الجولة السابعة لليجا، عن حزنه الشديد لهذه النتيجة مؤكدا في الوقت ذاته أنه يشعر بكونه أحد المسئولين عن هذه الخسارة. وقال بوسكيتس في تصريحات عقب اللقاء من الواضح أنني أحد المسئولين عن الهزيمة، لم تكن أفضل مبارياتي، لاسيما مع أهمية المركز الذي أشغله، فالخطأ يكلف الفريق الكثير. وتابع يجب محاولة استعادة شخصية الفريق الذي اعتاد الفوز بالمباريات والألقاب ويعتبر ضمن الأفضل في العالم، لسنا ماكينات، في بعض الأحيان ترتكب خطأ في الارتكاز أو التمرير، من الواضح أنني أحد المسئولين عن الهزيمة. وأضاف نعلم أن المستوى الذي يجب أن نصل إليه كبير، والهدف الأول أربكنا كثيرا وبعد ذلك سجلوا هدفين آخرين، تمركزنا كان سيئا وارتكبنا العديد من الأخطاء، كنا نريد العودة بنتيجة المباراة ولكن الأهداف قتلتنا. وبهذا، تواصلت عقدة ملعب بالايدوس للفريق الكتالوني بعدما سقط للموسم الثاني على التوالي عليه، عندما خسر بأربعة أهداف لواحد في الموسم الماضي. وبهذه الخسارة تبقى الصدارة مدريدية مناصفة بين أتلتيكو وريال مدريد على الترتيب، بـ15 نقطة، بينما ظل البرسا رابعا بعدما تجمد رصيده عند 13 نقطة. في المقابل، ارتفع رصيد السيليستي للنقطة العاشرة يحتل بها منتصف الترتيب.

سباليتي يوضّح أسباب تبديل صلاح

{ روما – وكالات: يؤمن المدرب لوتشانو سباليتي المدير الفني لروما أن فوز فريقه على إنتر ميلان في ختام مباريات الجولة السابعة للكالتشو سيكون نقطة تحول إيجابية لمشوار فريقه هذا الموسم شارحاً أسباب تبديل المصري محمد صلاح بالرغم من تقديمه مستوى جيد. وقال سباليتي في تصريحات تلفزيونية لشبكة (ميدياسيت) إنه إنتصار رائع قادر على جلب الكثير من المكاسب للفريق، فحصلنا على ثلاث نقاط والفوز سيمنح الفريق الكثير من الهدوء أثناء مدة التوقف ويجعلنا نلعب المباريات المقبلة بثقة أكبر وطموح ليس له حدود خاصة بعدما شكك البعض في قدرات الفريق المدة الماضية. وأضاف سباليتي عندما كنت أقول منذ بداية الموسم أن دجيكو لاعب مهم كنت أعني ذلك، فهو مهاجم قوي بدنياً قادر على اللعب في الكثير من الطرق ويجيد التعامل مع الكرات الهوائية، حتى لو كان في بعض الأوقات يعاني من سوء الحظ ولكنه لاعب رائع يحتاج دائماً للتشجيع. وعن تبديل محمد صلاح، قال سباليتي صلاح لاعب ينتمي أكثر لطرق اللعب الخاصة بالدوري الإنكليزي، فهو سريع ولا يكف عن الحركة ولكنه لا يجيد الدفاع ومع فريق مثل إنتر كنت بحاجة لخصائص مختلفة في الربع الأخير من المباراة.

كورتوا يحسم مستقبله مع تشيلسي

{ لندن – وكالات: أعرب الحارس الدولي البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى تشيلسي الإنكليزي، عن سعادته باللعب لصفوف البلوز، خلال المدة الحالية. وأوضح كورتوا حقيقة تصريحاته برغبته في العودة لإسبانيا من جديد، مشيرًا إلى أنه أحب هذه البلد فقط، وقد يعود لها بعد انهاء مسيرته الكروية. وقال حارس أتليتكو مدريد السابق، خلال تصريحاته لصحيفة ميرور البريطانية: لقد أدركت ثورة جماهير تشيلسي. وأضاف: لكني لم أقصد العودة لإسبانيا قريبا، قد يكون ذلك اليوم بعد نهاية مسيرتي. وتابع: أنا سعيد في تشيلسي، الآن أريد أن أحقق الإنجازات مع الفريق. وانضم كورتوا لصفوف تشيلسي عام 2011، قادمًا من جنك البلجيكي، وخرج للإعارة لصفوف أتليتكو مدريد الإسباني، وتألق بشكل كبير، قبل أن يعود مجددًا لحماية عرين البلوز. وارتبط كورتوا بالانتقال لصفوف ريال مدريد الإسباني، خلال المدة الماضية، بعدما أبدى النادي الملكي اهتمامه بالحارس، بالإضافة لوجود عدة مشاكل لكورتوا مع تشيلسي مؤخرًا قربته بشكل كبير من الميرنجي.