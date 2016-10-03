– October 3, 2016

مقعدان للبرازيل في كأس ليبرتادوريس

{ البرازيل – وكالات: نالت البرازيل بطاقتين إضافيتين للمشاركة في كأس ليبرتادوريس لكرة القدم في العام المقبل ليزيد عدد أنديتها المشاركة من خمسة إلى سبعة بعد قرار زيادة عدد الأندية المشاركة بالبطولة إلى 44 ناديا. وكتب الاتحاد البرازيلي في حسابه على تويتر اول أمس الأحد حصلت الكرة البرازيلية على سبع بطاقات في كأس ليبرتادوريس بواقع ست من دوري الدرجة الأولى وواحدة من كأس البرازيل. وذكرت محطة جلوبو البرازيلية أن الأرجنتين ستنال مقعدا إضافيا وهو نفس حال تشيلي وكولومبيا كما سيتأهل الفائز بكأس سودامريكانا – التي تكافئ بطولة الدوري الأوربي – للمشاركة في كأس ليبرتادوريس. واتخذ قرار زيادة المقاعد في اجتماع لاتحاد أمريكا الجنوبية في كولومبيا اول أمس الأحد ويأتي بعد أيام من قرار الاتحاد القاري بتغيير شكل البطولة وتضمن ذلك إقامة الدور النهائي من مباراة واحدة.