– October 3, 2016

قرار البرلمان التركي – مقالات – طارق حرب

ما اصدره البرلمان التركي يوم 2016/10/1 من التمديد للقوات العسكرية القتالية التركية في العراق يخالف احكام القانون الدولي ذلك ان المادة الثانية من ميثاق الامم المتحدة الذي يعد بمثابة الدستور الدولي والذي ينظم العلاقات بين الدول فهذه المادة منعت تدخل اية دولة بالشؤون الداخلية للدولة الاخرى باي شكل والاستثناء الوارد في الفقرة السابعة من هذه المادة الذي يبيح التدخل هو صدور قرار من مجلس الامن الدولي طبقا للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ومثل هذا القرار لم يصدر ولم يصدر اي قرار من مجلس الامن الدولي سواء كان على الفصل السادس ام الفصل السابع يبيح لاية دولة بما فيها تركيا بالتدخل في العراق ولم يصدر مثل هذا القرار ولن يصدر مستقبلا ولاسيما ان قرارات مجلس الامن الدولي العديدة الصادرة بشان العراق منذ سنة 2003 تمنع اية دولة من التدخل في الشؤون الداخلية في العراق وكذلك اكدت هذه القرارات على مبدأ استقلال العراق وسيادته وعدم التدخل في شؤونه والتدخل في الشؤون الداخلية ومنعه قانونا من اشهر مبادئ القانون الدولي حيث يعتبر التدخل عملا غير مشروع لا يستند الى اي مساغ قانوني كون المجتمع الدولي يتكون من دول عديدة متساوية في السيادة والحقوق والواجبات واحترام مبدأ المساواة يحتم على جميع الدول بعدم التدخل في شؤون الدول الاخرى كذلك فان مخالفة تركيا والقانون الدولي قد يكون موضعا للمسؤولية الدولية عن هذا الاخلال الخطير باحكام القانون الدولي وعدم التزامها بمبدأ المساواة بين الدول لا سيما وان التدخل التركي تجاوز التدخل السياسي والعقائدي والمالي واستخدام الجواسيس والاعوان الى مرحلة التدخل العسكري بدخول القوات التركية المقاتلة الى الاراضي العراقية سواء كانت هذه القوات من المشاة او الدروع او الدبابات او الاليات فانها ممنوعة قانونا كذلك لا بد ان نلاحظ ان الحكومة العراقية لم توافق على التدخل التركي باية صفة وان اعطت الموافقة للمستشارين والمدربين وليس الجنود والمعدات القتالية لبعض الدول للمساعدة اللوجستية الفنية وليس للقتال على الاراضي العراقية كما تفعل القوات التركية كذلك لا بد من ان نلاحظ ان بعض الافعال التي تتعلق بهذه القوات قد تكون جرائم تصل عقوبتها الى الاعدام مثاله جريمة السعي لدى دولة اجنبية او التخابر معها الواردة في المادة (158) من قانون العقوبات وجريمة المعاونة في العمليات الحربية الواردة في المادة (159) وجريمة تحريض الجند على الانخراط في خدمة دولة اجنبية الواردة في المادة (161) وجريمة الاضرار بمركز العراق الحربي او السياسي او الاقتصادي الواردة في المادة (164) وجريمة قبول الاموال او الرشوة من دولة اجنبية الواردة في المادة (167) فهذه المواد وغيرها من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 تعاقب بالافعال ذات الصلة بالدولة الاجنبية وقواتها ولا يشترط قانون العقوبات في هذه الجرائم ان تكون الدولة مما ينطبق عليه وصف العدو المقرر قانونا ذلك ان قانون العقوبات يعاقب على هذه الجرائم حتى وان صدرت وتعلقت بدولة غير عدو طالما انها دولة اجنبية.