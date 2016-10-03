– October 3, 2016

أبطال ولكن

رسالة وتوضيح لكل اخواني واخواتي الي عايشين خارج العراق بعضكم خرج حذر الموت، وبعضكم خرج حذر الفاقة، والبعض خرج بطراً او لحق الموجة.

اغلبكم محب للوطن لا أنكر.. واغلبكم وان لم يبدي ذلك يعاني الغربة وارهاصاتها.. واغلبكم بدون عمل وحبيس البيت ينتظر المعونة … ولذلك هو يتسلى بالكبيورد ويكتب ويعلق وووو…

رسالتي للكثير ممن ينعت اخوانه واهله في الداخل باقصى الكلمات الجارحة التي تمس الجميع بمن فيهم المتكل.. جبناء .. تافهين .. جهلة .. تنابل .. خونة .. سراق .. وسخين .. وووووووو

اقول لكل من على هذه الشاكلة يأخياو اختي عندما يأتيك رزقك رغدا كل شهر وتنعم بكل وسائل الراحة والامان والمناظر الجميلة والوجوه البيضاء اكيد تتكلم بامور الثورة والمظاهرات والانتفاضات.

لكن تعالو الينا ارجعوا لبلادكم ….شاركونا درجة حرارة …مع عدم وجود ماء وكهرباء …وخوف وقلق على اولادك وصلوا ام لا …..وهل عادوا ام لا وعندما تشتغل شرطياً على باب البيت خاف يطلع ابنك ميرجع وعندما تفز وي كل دكه جرس يرن باباك …..عندما تعيش كل هذا القلق مع وجود انفجارات وعبوات وانتحاريين، وعندما تشاهد احبابك واصدقائك تصهرهم نيران الحقد والهمجية ، عندها اذا باقي بيك عنفوان وقابيله للثورة ثور ونحن معك ثائرون .

انتم تكتبون وامنون ونحن نكتب ويسجلون وقد نقتل او يخفوننا في دهاليز الظلام.

ياساده عجبت لأمركم.. ان خرجت المظاهرات قلتم انها صدرية وطائفية ومدفوعة من ايران وخفتم وارتعبتم لأن هذه المظاهرات ستجر للفوضى وسرقة البلاد. وان خرج العلمانييون قلتم عنهم انهم وشعاراتهم طلقات في هواء .

وعندما اختفى قادة المظاهرات سكتم ولم تكتبوا كلمة واحدة في حقهم وستسكتون ايضا ان اختفينا ايضا.

نحن لانشبه باقي الدول افهموها، نحن غذينا منذ 13 سنة على مفاهيم جعلت الكثير يتحول فكريا وعقائديا ليحمي الجزء على حساب الكل.

لدينا عدة جيوش ومراكز قوى عديده ومجموعات مسلحة تنظيمها خارج مؤسسات الدولة.

الشعب مقسوم .. جزء معدم لي لديه مجال يفكر ابعد من هموم بيته وعيشته .. وجزء مترف جدا بحيث لايعلم خارج حدود مخزوناته الدولارية…. وهذه حصل عليها نتيجة هذه الفوضى وتحت ظل هذا النظام لذلك هو لايريد ان تذهب هذه المكاسب وان احترق كل العراق.

اما من هم بين الجزءين فهؤلاء لاحول ولاقوة لهم بشيء وليس لديهم شرطي بالدولة ليسلموا عليه….

انتم ماذا تريدون افهمونا ماذا تريدون..

ينتفض الشعب تقولون عنهم هؤلاء مستضعفين لايحلون ولايربطون.. ينتفض المثقفون ايضا تتكلمون عليهم.

تتكلمون بالاسلام والدين واغــــلبكم ماخذ قروض بالربا، تتكلمون بالنظام واغلبكم يخالف النظام ويتحايل على الهجرة وبيكم من طلق زوجته حتى ياخذله جم دولار زيادة بالحرام، لهذا اقول لمن يمسهم كلامي انتم لستم على قدر كاف من النزاهة او الدين لتدعوا الناس للثورة والانتفاض فلا تتاجرون بجروحنا .. يكفي النزف الي عدنه.. يزي قهر

احمد ثامر الجبوري