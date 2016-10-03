– October 3, 2016

تأثير خلافات السلطتين على عمل الحكومة – مقالات – سامي الزبيدي

أثارت عمليات استجواب ومن ثم سحب الثقة عن وزيري الدفاع والمالية عدة نقاط استفهام وعمقت الخلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لأسباب عديدة في المقدمة منها أن أغلب هذه الاستجوابات ذات طابع شخصي أو سياسي كما أنها تأتي والبلد يمر في وقت وظرف غاية في الأهمية والصعوبة حيث المعارك المستمرة بين قواتنا وعصابات داعش والتي تتطلب وجود وزير الدفاع على رأس المؤسسة العسكرية وإشرافه المباشر على أعداد الخطط العسكرية والإدارية والفنية وتخصيص القطعات المقاتلة والساندة لكل عملية عسكرية لتحرير مدننا من قبضة داعش ومتابعة مهام القيادات وتذليل المصاعب التي تعترض عملها كما تتطلب تنسيقه المستمر مع قوات التحالف قبل كل عملية ومتابعته لتدريب وتسليح التشكيلات وتوفير مستلزمات المعركة الأخرى وحسم الأمور التي تحتاج الى قرارات مهمة ,كما يتطلب الظرف المالي والاقتصادي الصعب الذي يمر به البلد وجود وزير المالية على رأس وزارته التي تخصص الأموال للوزارات والمؤسسات والتنسيق مع الجهات الخارجية وخصوصاُ البنك الدولي في عملية إقراض العراق الأموال اللازمة لإدامة المعارك وإدامة أعمال الدولة المالية والاقتصادية حيث يتم التفاوض في هذه الأيام للحصول على قرض جديد للعراق من البنك الدولي بقيمة 14 مليار دولار, صحيح إن الوفد العراقي المفاوض يظم العديد من الشخصيات الاقتصادية والمالية كما يقول بعض السياسيين المؤيدين لعملية الاستجواب لكن يبقى وزير المالية هو الشخص المخول من رئيس الوزراء لاتخاذ القرارات الصعبة والمهمة ,ثم ما الضير لو تم تأخير استجواب الوزيرين الى ما بعد الانتهاء من العمليات العسكرية لتحرير مدننا من عصابات داعش وهي تجري في سياق ناجح و انسيابية عالية وقد تقدم رئيس الوزراء بطلب رسمي الى رئيس مجلس النواب لتأجيل الاستجوابين وتم رفض الطلب ,ألم يتم تأجيل استجواب العديد من الوزراء في الحكومة السابقة والحالية ؟ألم يتم إلغاء استجواب وزراء آخرين من كتل سياسية متنفذة ؟ فلماذا هذا الإصرار على استجواب وزير الدفاع لمرتين وكذلك وزير المالية في هذه الظروف التي تتطلب من الجميع السمو فوق الخلافات وتناسيها وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية والحزبية والفئوية ؟ ألا يعطل هذا الاستجواب عمل الحكومة ويربكها وهي التي تعاني خلو بعض الوزارات من وزرائها ؟ ألا تزيد هذه الاستجوابات الخلافات السياسية بين الأحزاب والكتل وتعمقها والبلد أحوج ما يكون اليوم الى لم الشمل والعمل المشترك؟ والكل يتذكر ما جرى في عملية استجواب وزير الدفاع وما حدث من أفعال ومهاترات تزيد المشهد السياسي تعقيدا ؟ ألم يتهم وزير الدفاع نواباً وكتلاً بالفساد وبأدلة قاطعة ولم يتخذ المجلس بحقهم أي إجراء ؟ ألم يتهم وزير المالية صراحة كتلة دولة القانون ورئيسها نوري المالكي بوقوفها وراء عملية استجوابه لأغراض سياسية ولإسقاط حكومة العبادي في هذه الظروف العصيبة؟ وكيف تعمل الحكومة بوزراء مبعدين لأسباب شخصية وسياسية ؟ وكيف يدعي رئيس مجلس النواب من أنه ومجلسه يدعمون الحكومة ويعملون على نجاح مهامها وهم يعرقلون عمل الحكومة بالاستجوابات وحجب الثقة عن الوزراء في هذه الظروف الصعبة ؟وإذا كان رئيس المجلس ونوابه حريصون على أموال الدولة فلماذا لم يتم التصدي للفاسدين الكبار ومحاسبتهم واستجوابهم في المجلس ؟ من سرق أموال العراق وموازناته المليارية ألا يعرف رئيس المجلس ونوابه من ؟ ومن استولى على القصور الرئاسية وعقارات الدولة وأركان النظام السابق في الجادرية وكرادة مريم وغيرها وسجلوها بأسمائهم وأسماء عوائلهم ؟ ومن هرب أموال العراق للخارج وأسس فيها شركات واشترى بها عقارات أو أودعها في البنوك ؟ ومن يقف وراء صفقات الأسلحة التي شابها فساد كبير ومن يقف وراء بيع أسلحة الجيش لداعش ؟ ثم أين هي نتائج تقرير سقوط الموصل وما سببته هذه الخيانة العظمى من كوارث لأبناء الشعب أدت الى قتل الآلاف منهم في جرائم يندى لها كل جبين إلا جبين السياسيين الفاشلين والفاسدين مثل جريمة سبايكروسجن بادوش والصقلاوية وغيرها وسبي الايزيديات وقتل المسيحيين وتهجيرهم من مناطقهم وتهجير الملايين من أبناء شعبنا وتدمير المدن واستباحة أعراض العراقيات من مختلف الأطياف وتسليم داعش أسلحة وآليات الجيش التي تقدر أثمانها بعشرات المليارات من الدولارات وأبطال هذه الخيانة والجريمة العظمى أحراراً طلقاء يتنعمون بخيرات العراق وأمواله ؟ لماذا لم يحرك مجلس النواب هذه القضية وهي أساس كل مشاكل العراق العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ويحيل المتهمين فيها الى القضاء لينالوا عقابهم المستحق على خيانتهم وفشلهم وفسادهم قبل استجواب هذا الوزير أو ذاك لأغراض سياسية ولتعطيل عمل الحكومة ؟ نحن لسنا ضد عمل مجلس النواب في الرقابة ومحاسبة الفاسدين كما يقول رئيس المجلس لكن يجب أن تشمل هذه الإجراءات كل الفاسدين والخونة وسراق المال العام وناهبي ثروات الوطن والفاشلين والمزورين وعملاء الأجنبي وكل من تسبب في أذى لشعب العراق وفرط في سيادته وأمواله ودماء أبنائه لا أن تطال البعض وتستثني آخرين ممن تقف ورائهم الأحزاب المتنفذة والميليشيات المسلحة والمدعومين من دول الجوار فاتقوا الله في شعبكم ووطنكم أيها السياسيين (ولا تميلوا كل الميل ) عن الحق ولا تستغلوا السلطات الممنوحة لكم لتعطيل عمل الحكومة في هذه الظروف الصعبة ولأغراض شخصية وسياسية بل يجب أن تتضافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية في هاذ الوقت الحرج من أجل العراق ويجب ألا يعلو أي شئ على مصلحة العراق في هذا الظرف العصيب .