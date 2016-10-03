– October 3, 2016

معلومات بشأن مخطط تنفيذ تفجيرات إجرامية تستهدف عاشوراء

تمشيط صحراء كربلاء وتأهب أمني مع إستبدال رايتي الإمامين

المحافظات ـ مراسلو الزمان

وضعت القيادات الامنية خططا خاصة لانجاح زيارة العاشر من محرم وتامين طرق الزائرين ، فيما طالب مجلس محافظة بغداد القوات الامنية باخذ الحيطة والحذر وعدم السماح للخلايا النائمة بتنفيذ اجنداتها .

وقال نائب رئيس اللجنة الامنية في المجلس محمد الربيعي في تصريح امس ان (تنظيم داعش يتربص من اجل استهداف الزيارة عبر تحريك خلاياه النائمة).

وطالب الربيعي القوات الامنية (باتخاذ الإجراءات كافة والحيطة والحذر من اجل منع وصول اي ارهابي الى تجمعات المواطنين ولا سيما قبيل انطلاق معارك الموصل). واضاف (على رئيس الوزراء حيدر العبادي اعطاء صلاحيات اكبر لعمليات بغداد من اجل تغيير الخطط الكلاسيكية القديمة وغلق المناطق الذي أصبح غير مقبول لدى المواطنين).

وتابع ان (اغلاق الطرق والتسبب في الازدحام المرورية وغلق المحال التجارية قطعت أرزاق المواطنين ومنها منطقة الكرادة التي تعاني اليوم من سوء حالة اقتصادية لذا نحتاج إلى فتح الطرق وتوزيع عملية الغلق على مداخل الكرادة).

وذكر بيان لاعلام مديرية الاستخبارات العسكرية تلقته (الزمان) امس ان (المديرية القت القبض على خلية ارهابية تابعة لما تسمى ولاية بغداد كانت تروم استهداف الزوار خلال شهر محرم الحرام). واضاف ان (القوة ضبطت بحوزة تلك الخلية الارهابية مجموعة من الاسلحة والعبوات كانت تخطط لاستهداف الزائرين وسيتم عرض اعترافات تلك المجموعة على الاعلام).وعقدت قيادة فرقة المشاة السادسة مؤتمرا لمناقشة خطط تأمين الزوار خلال شهر محرم.وذكر بيان لوزارة الدفاع امس ان (قائد الفرقة اللواء الركن احمد سليم بهجت عرض الأولويات الواجب إتباعها والخطوط العريضة لهذه الخطة وكيفية إتباع آلية جديدة تمكن هذه القطعات من تنفيذ الخطة بمرونة عالية). وأكد قائد الفرقة بحسب البيان (تفادي قطع الطرق إلا في الحالات الطارئة وبموافقته حصرياً وكذلك التعامل الإنساني مع المواطنين والزائرين خلال تنفيذ الخطة).

عقد اجتماع

وفي كربلاء قال رئيس اللجنة الامنية في المحافظة عقيل المسعودي في تصريح امس ان (اللجنة عقدت اجتماعا مع قيادة العمليات وبحضور جميع الضباط في الاجهزة الامنية وجرت مناقشة الخطة الامنية بشكل كامل).مشيرا الى ان (الزيارة تعد من الزيارات المليونية وسيتم تبديل رايتي الامام الحسين وأخيه الامام العباس عليهما السلام وبالتالي كان هناك استنفار واستعداد كامل لاستقبال الزائرين وتهيئة الاجواء لهذه المناسبة الدينية). وأشار المسعودي الى ان (عشرات العمليات الاستباقية تم تنفيذها في صحراء كربلاء خلال الايام الماضية فضلا عن انتشار كامل للقوات الامنية والحشد الشعبي في الجهة الغربية للمحافظة فضلا عن تنسيق مع الجهد الاستخباري لضبط حدود المحافظة بشكل كامل). وفي البصرة قال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة جبار الساعدي في بيان امس انه (يتوجب على الأجهزة المختصة تكثيف مراقبة من تحوم حولهم الشكوك من الخلايا النائمة أو من يرجح كونهم حواضن إرهابية فيما تدعو اللجنة المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ عن الحالات المشبوهة بالاتصال على الخطوط الساخنة للأجهزة الأمنية).

معلومات خاصة

وتابع ان ( هناك معلومات خاصة تفيد بإصدار داعش توجيهات لعناصرها في ما يسمى بولاية الجنوب لتنفيذ أعمال إرهابية خلال شهر محرم الحرام).

وأكد الساعدي ان (اللجنة الأمنية تحذر من استهداف المشاركين في مراسم عاشوراء بهجمات انتحارية حيث وجهت عصابات داعش بشن هجمات إرهابية بالأحزمة الناسفة لاستهداف المواكب الحسينية في محافظات ميسان وذي قار والبصرة).

واوضح أن (المعلومات ترجح أن يتم استغلال النساء والأطفال لتنفيذ هذه الهجمات باعتبارهم بعيدين عن التفتيش والشبهات وسيقومون بالتغلغل بحجة توزيع الأطعمة والاشربة).وفي ذي قار ذكر عضو مجلس المحافظة رجاح العبودي في تصريح امس ان (الحكومة المحلية شكلت لجنة من الدوائر والمواكب الحسينية ومن المحافظة ومجلس المحافظة برئاسة النائب الثاني للمحافظ محمد الصويلي لمتابعة الاستعدادات الامنية والخدمية للشعائر الحسينية).