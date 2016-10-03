– October 3, 2016

التجارة تشكّل لجنة تحقيقية عن ملابسات الرز الهندي المستورد

بغداد – شيماء عادل

وجه وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي بتشكيل لجان تحقيقية وتدقيقية لمعرفة تفاصيل حمولة الرز التابعة لشركة أولام الهندية.

وقال بيان امس أن (الجميلي عقد اجتماعاً للجهات التفتيشية والرقابية والقانونية بهدف تشكيل لجان عالية المستوى للتحقيق بالملابسات التي حصلت على حمولة الباخرة المحملة بالرز الهندي لحساب الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة للوزارة التجارة وأوعز بالبدء باجراءات قانونية وادارية للتحقيق والتدقيق بكل آليات الفحص المختبري).

واضاف ان (حمولة الباخرة تم تفريغها وتوزيعها بين مخازن المحافظات بعد نجاح عملية الفحص المختبري من قبل شركات عالمية رصينة وتم الابقاء على كمية محدودة جداً نتيجة الاشتباه بها من قبل اجهزة الفحص المختبري ولم يتم تفريعها من الباخرة للتأكد من صلاحيتها واخضاعها لاجراءات تبخير للعنبار قبل عملية اطلاق التجهيز الى مخازن المحافظات). واوضح البيان ان ( شروط التعاقد تحتوي على تفاصيل كثيرة من بينها عزل الكميات المتضررة من الرز وتغريم الشركة الموردة اذا حصل نوع من الضرر نتيجة النقل او الخزن لوجود كميات كبيرة على ظهر الباخرة او نتيجة عوامل طبيعية تتعرض لها اثناء عملية النقل). وتابع ان (اجهزة الفحص المختبري في الوزارة سبق وان اعترضت على بعض الفقرات لمواصفات الكمية الواردة وحسب بنود العقد قام المجهز باللجوء الى طرف ثالث وهي شركة المانية التي اكدت مطابقة الشحنة لبنود التعاقد الامر الذي يجعل الموافقة على تفريعها بشكل قانوي لان عدم التنفيذ يحمل الوزارة اعباء مالية واجراءات قانونية). وشدد البيان ان (الوزارة وردت كميات كبيرة من الرز استعداداً لشهر محرم ومراسيم عاشوراء الامر الذي أغلق الابواب بوجه بعض ضعاف النفوس الذين كانوا ينتظرون هذه المناسبة المهمة لزيادة أسعار الرز بشكل خيالي ليكون المواطن هو الضحية وهو ما جعل بعض السماسرة يبحثون عن الفرص لافشال جهود الوزارة في هذا الجانب).

واضاف أن( نوعية الرز الموردة تحمل مواصفات من حيث اللون والرائحة ، وهي لا تعني عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري فضلاً عن مواصفات اخرى تمنع تكسرها قبل عملية الهبش وأن الاجهزة الفنية قامت بعزل المتضرر من المادة نتيجة النقل وتتعامل معه بشكل قانوني وفني بعيداً عن التصريحات غير الموضوعية). واكد البيان أن (هناك حملة تستهدف عمل الوزارة ودون الاطلاع على الاجراءات القانونية والفنية المتخذة من الوزارة والتي أعتمدت المقاييس العالمية لشركات فحص رصينة لا يمكن رفضها او الاعتراض على نتائج الفحص الواردة منها بعد ان تم الاعتراف بها من جهات الفحص المختبري التابعة للوزارة).