– October 3, 2016

السياحة في العراق – مقالات – احمد مصطفى العلنجاوي

تعد السياحة في الكثير من بلدان العالم احد اهم روافد الاقتصاد وجزءاً من موارده المالية المهمة ومصدراً من مصادر الدخل الوطني, كما وتلعب السياحة في تلك الدول دوراً بارزاً في التنمية الاقتصادية والبشرية وتطوير البلدان وقد ازدادت أهميتها كصناعة وحرفة من خلال وسائل الإعلام كافة, هذا بالإضافة الى ان معظم دول العالم استحداث وزارات للسياحة وإنشاءات معاهد وكليات تعنى بهذا الامر. ولصناعة السياحة أهمية قصوى في قطاع العمل، اذ انها وبحسب ما جاء بتقارير المجلس العالمي للسياحة والسفر تساهم في إيجاد أكثر من مليون فرصة عمل شهرياً بشكل مباشر أو غير مباشر في جميع أنحاء العالم. ويعد العراق احد اهم بلدان العالم السياحية وذلك لما يمتلكه من مقومات سياحية متمثلة بالأراضي الخصبة والجبال والمصايف ومصادر المياه العذبة كنهري دجلة والفرات وروافدهما والينابيع والشلالات في الشمال والتي يقصدها السياح للاستجمام وقضاء ايام العطل والمناسبات في الصيف وايضاً الاهوار في الجنوب التي اصبحت جزءاً من التراث العالمي في الآونة الاخيرة ويقصدها السياح في مختلف فصول السنة للاستمتاع بمناظرها وطبيعتها الخلابة وتعد من أهم الأراضي الرطبة في منطقة الشرق الأوسط حيث تضم العديد من المستنقعات والبحيرات الضخمة التي تكثر فيها الاسماك والنباتات كالقصب والبردي والطيور المهاجرة اضافة لوجود حيوانات ثدية نادرة, وايضاً يوجد في العراق بعض البحيرات كالحبانية وبحيرة الرزازة والثرثار ,بحيرة ساوة وهناك ايضاً العديد من ابار المياه الجوفية وعيون المياه الكبريتية وعدد من المراقد والاضرحة والمزارات الدينية المقدسة لدى كافة المسلمين والديانات والطوائف الاخرى مما ساهم في تنشيط السياحة الدينية, كما ويطل العراق على الخليج العربي بساحل تقدر مساحته بحوالي 60 كم في محافظة البصرة يعتبر مقرا لموانئ العراقية التجارية والنفطية لأنه المنفذ المائي الوحيد للعراق الى العالم. كل هذه المقومات السياحية تدعونا الى ان نستغلها الاستغلال الامثل والى توظيف التقنيات الحديثة في كل جزئيات العمل السياحي لغرض بناء العراق وتوفير مصدر دخل مهم يدعم اقتصاد البلد ويقلل من الاعتماد على النفط وذلك لان الصناعة السياحية تساهم في تقليل البطالة وتوفير فرص العمل للشباب وتساعد ايضاً على جلب الاستثمار و رؤوس الاموال وادخال العملات الاجنبية الصعبة الى البلد مما ينعكس ايجاباً على الواقع الاقتصادي والمعاشي للفرد العراقي .