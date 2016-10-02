 طيران التحالف يدك مواضع داعش في سهل نينوى والبغدادي يبلغ أتباعه بتعليمات الانسحاب من الموصل

– October 2, 2016

اربيل – لندن – الزمان

تدك طائرات التحالف الدولي مواضع داعش في سهل نينوى حيث البلدات المسيحية برطلة وقرقوش وسط توقعات باجتياح القوات العراقية للمنطقة بعد ايام قريبة من القصف التمهيديد التمشيطي الذي دمر البنيةالاساسية لدفاعات داعش وشتت قواته . وقالت مصادر مطلعة في الموصل ل (الزمان) ان داعش نشر اشبال الخلافة وهم من الاطفال الذين سلحهم في ضواحي الموصل مع الانتحاريي في محاولة لرفع معنويات بقية عناصره المنهارة بسبب هزائم الشرقاط والقيارة .

فيما أكد مسؤول اعلام الفرع 14 من الحزب الديمقراطي الكردستاني، سعيد مموزيني، الأحد، أن مسلحي تنظيم داعش وقادته يفرون من مدينة الموصل إلى سوريا، مضيفاً إن زعيم التنظيم،أبو بكر البغدادي، وجه أتباعه بتدمير مدينة الموصل قبل هروبهم منها، في حال لم يتمكنوا من الدفاع كما امرهم بحرق جميع الوثائق خلفهم . وقال مموزيني لشبكة رووداو الكردية الإعلامية، إن «الأوضاع المعيشية داخل مدينة الموصل صعبة جداً، حيث يعاني السكان من قلة ساعات التزويد بالطاقة الكهربائية وإعتمادهم على المولدات، بسبب استخدام التنظيمكل الكهرباء المتوفرة في اعماله الخاصة»، مضيفاً «ان هناك نقصاً حاداً في كميات الأدوية مع غلاء أسعار الكميات القليلة المتوفرة منها وخاصة للأمراض المزمنة، ولا يمر يوم دون وفاة عشرات الأطفال بسبب ذلك، كما أنالسكان يعانون من نقص المواد الغذائية في الوقت الذي يريدون فيه حفظ أكبر قدر ممكن من الغذاء تحسبا للمعركة المرتقبة».

وأشار مموزيني الى أنه «فرّ اليوم 13 ارهابياً من داعش ثلاثة منهم يحملون لقب أمير من الموصل الى مدينة الرقة السورية، كما أن مسلحي التنظيم يدركون ان تحرير المدينة باتت مسألة وقت فقط، لذا فإنهم يقومون بنقلالقطع الأثرية والذهب والأموال الى خارج الموصل».

وأكد مسؤول اعلام فرع الحزب الديمقراطي الكردستاني، «في حال وجود مخرج من المدينة فإن الأهالي سينجون بأنفسهم ممن جحيم داعش الذي يقوم باعتقال واعدام المدنيين يومياً»، مبيناً أن «داعش يرغم المواطنين علىالمشاركة في المعارك، ففي الشهر الماضي قام باعدام أكثر من 200 شخص ممن رفضوا محاربة البيشمركة، ويقوم المواطنون الآن باخفاء الشباب عن انظار التنظيم خوفاً من اجبارهم على المشاركة في المعارك، مع فقدانآلاف الأشخاص من المدينة».

وتابع «يوجد من 7 – 10 آلاف مسلح من داعش في الموصل، أغلبهم من العرب»، موضحاً «ان المسلحين الأجانب هم 135 مسلحاً من الدنمارك و5 بريطانيين، و115 كوردياً من اقليم كوردستان، و18 من كردستان ايران،لكن القادة المتنفذين في التنظيم هم من الشيشان والتركمان في تلعفر».

واشار الى «داعش حفر الانفاق تحسباً للمعركة المرتقبة، وفخخ معظم الأماكن في المدينة، وجهز الانتحاريين للعملية، لكن الاستراتيجية الجديدة للتنظيم كانت بارسال البغدادي تعليمات لمسلحيه في التنظيم تقضي بتدميرمدينة الموصل قبل هروبهم منها، في حال لم يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم، بهدف قتل أكبر عدد ممكن من المواطنين بشكل جماعي».

ويعتقد مموزيني «أن المعركة ستكون قصيرة وستتم هزيمة داعش، واذا ما اردنا السيطرة على الموصل فيجب تحرير المناطق المحيطة بالموصل، ويمكن استعادة بعشيقة وبرطلة وقرقوش وتلكيف بسهولة، لأن دفاعات داعشستركز على وسط المدينة».