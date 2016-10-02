ناشئة العراق تدحر إيران وتخطف كأس آسيا

– October 2, 2016

بغداد – الزمان

هنأ رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الشعب العراقي بتتويج منتخب الناشئين لكرة القدم بكاس اسيا. وذكر بيان للمكتب الإعلاني لرئيس الوزراء تلقت الزمان نسخة منه اليوم الاحد، ان «العبادي هنأ الشعب العراقي ومنتخبنا للناشئين بفوزه على المنتخب الايراني وحصوله على كأس اسيا» . وكان منتخب الناشئين تمكن من الفوز على نظيره الإيراني بضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة [4-3] وحقق الفوز بكاس لناشئين لأول مرة بتاريخه». وكان الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل السلبي، وتحولت المباراة الى ركلات الترجيح ليتمكن المنتخب العراقي بالفوز على ايران [4-3] وكان المنتخب العراقي حصل في الدور الأول على المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط من ثلاث مباريات، بعدما فاز على كوريا الشمالية 2-1 وتعادل مع ماليزيا 1-1 ومع عمان 1-1، وبعد ذلك تغلب في ربع النهائي على أوزبكستان 2-0،وفي قبل النهائي على اليابان 4-2.

في المقابل تصدر منتخب إيران ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، حيث فاز على السعودية 3-2 وتعادل مع الإمارات 1-1 وفاز على الهند 3-0، ثم فاز في ربع النهائي على فيتنام 5-0 وفي قبل النهائي على كوريا الشمالية بفارقركلات الترجيح 6-5 بعد التعادل 1-1.

وحصلت المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى الدور قبل النهائي [العراق وايران واليابان وكوريا الشمالية] على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس العالم تحت 16 عاما 2016 في الهند، إلى جانب منتخب الهند المضيف.