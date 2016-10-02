عرض روسي سوري لخروج المسلحين من حلب بأمان

– October 2, 2016

غارات روسية تستهدف مقراً لفصيل العزة المدعوم أميركياً

بيروت – الزمان

استهدفت غارات روسية الاحد المقر الرئيسي لفصيل سوري معارض يتلقى دعما اميركيا وكذلك عربياً في منطقة جبلية بمحافظة حماة في وسط البلاد، ما ادى الى مقتل ستة على الاقل من عناصره، وفق مااعلن المرصد السوري لحقوق الانسان. لكن مصادر تؤكد ان الخسائر قد تكون اكبر لشدة الصواريخ المستخدمة في الهجوم .وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس «قتل ستة مقاتلين على الاقل من جيش العزة جراء تنفيذ طائرات روسية أكثر من 13 غارة بصواريخ ارتجاجية استهدفت المقر الرئيسي لجيش العزة فيالمرتفعات الجبلية القريبة من بلدة اللطامنة في ريف حماة الشمالي» بوسط سوريا.وجيش العزة فصيل سوري معارض يتواجد بشكل رئيسي في ريف حماة الشمالي، ويتلقى وفق المرصد دعما اميركيا وعربيا.واوضح عبد الرحمن ان «خمسين قياديا وعنصرا من جيش العزة كانوا داخل المركز لحظة استهدافه ولا يعرف حتى اللحظة مصيرهم» لافتا الى ان المركز «عبارة عن مغارة كبيرة تضم مقرات ومستودعاتاسلحة».فيما قال الجيش السوري في بيان نشرته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) الأحد إن على جميع المسلحين في الأحياء الشرقية من حلب مغادرتها وأضاف أنه يضمن لهم الخروج الآمن والمساعدات اللازمة.وقال بيان الجيش «القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تدعو جميع المسلحين في الأحياء الشرقية لمدينة حلب إلى مغادرة هذه الأحياء وترك السكان المدنيين يعيشون حياتهم الطبيعية.»وأضاف البيان «تضمن قيادتا الجيشين السوري والروسي للمسلحين الخروج الآمن وتقديم المساعدات اللازمة.»وقالت وسائل إعلام رسمية والمرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد إن القوات الحكومية السورية والقوات المتحالفة معها تقدمت شمالي حلب مواصلة حملتها التي بدأت قبل أسبوع لاستعادة الجزء الخاضعلسيطرة المعارضة المسلحة من المدينة بعد أن استهدفت عشرات الضربات الجوية القطاع الشرقي المحاصر الليلة الماضية.وبدأ الجيش السوري معززا بفصائل مدعومة من إيران وقصف جوي روسي حملته لاستعادة السيطرة على مدينة حلب المقسمة بالكامل بعد أن انهار الشهر الماضي وقف لإطلاق النار دام أسبوعا.وبدأ الهجوم بقصف جوي نفذته الحكومة السورية والقوات المتحالفة معها قبل أكثر من أسبوع عززته فيما بعد حملة برية سعيا للسيطرة على النصف الشرقي المحاصر من المدينة الذي تسيطر عليه المعارضة.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان والتلفزيون الرسمي إن الجيش السوري وحلفاءه تقدموا جنوبا من مخيم حندرات للاجئين شمالي مدينة حلب الذي سيطروا عليه قبل أيام إلى منطقة الشقيف الصناعية .

وقال زكريا ملاحفجي من جماعة فاستقم المعارضة وتتخذ من حلب قاعدة لها لرويترز إن اشتباكات وقعت في هذه المنطقة اليوم الأحد.وقال المرصد إن اشتباكات عنيفة تدور بين مقاتلي المعارضة والقوات الحكومية على طول الخط الأمامي الذي يفصل المدينة إلى قسمين.ولحقت أضرار بالمستشفيات وإمدادات المياه في شرق حلب بسبب الحملة الجوية الروسية والسورية العنيفة.وفرض الحصار على شرق حلب في أوائل يوليو تموز بعدما سيطرت القوات الحكومية على طريق الكاستيلو وهو طريق الإمداد الرئيسي للمنطقة.وأخفقت محاولات بوساطة دولية لوقف إطلاق النار بهدف السماح بدخول مساعدات إنسانية من الأمم المتحدة لكن جماعات إغاثة دولية ومحلية أخرى جلبت إمدادات محدودة.وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبريان إنه يشعر «بقلق عميق من القصف العنيف لشرق حلب» وأكد مجددا دعوات الأمم المتحدة لوقف القتال مؤقتا حتى يتسنى إجلاء منيحتاجون إلى رعاية طبية وإدخال المساعدات الإنسانية.وفي اولى ضرباتها في سوريا في 30 ايلول/سبتمبر 2015، استهدفت الطائرات الروسية مستودع اسلحة تابعا لجيش العزة في اللطامنة.وتنفذ روسيا منذ عام حملة جوية مساندة لقوات النظام في سوريا، تقول انها تستهدف تنظيم الدولة الاسلامية ومجموعات «ارهابية» اخرى».وتتهمها دول الغرب وفصائل سورية معارضة باستهداف المجموعات المقاتلة المعتدلة اكثر من التركيز على الجهاديين.ويخوض جيش العزة الى جانب فصائل اسلامية ومقاتلة ابرزها جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا قبل فك ارتباطها مع تنظيم القاعدة) معارك عنيفة منذ اسابيع ضد قوات النظام وحلفائها في ريفي حماةالشمالي والشرقي.ويترافق الهجوم مع غارات روسية وسورية على مناطق الاشتباك.وتمكنت الفصائل المقاتلة منذ بدء هجومها نهاية شهر اب/اغسطس من السيطرة على اكثر من اربعين قرية وبلدة وتلة، وفق المرصد.

وعلى غرار معظم المدن السورية، شهدت مدينة حماة تظاهرات معارضة للنظام في العام 2011، قبل ان يقمعها النظام بالقوة. وكان الرئيس السابق حافظ الاسد والد بشار قمع عام 1982 تحركا للاخوانالمسلمين في المدينة، ما ادى الى مقتل نحو عشرين الف شخص على الاقل.