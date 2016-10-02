التحالف العربي:استهداف الحوثيين السفينة الإماراتية تهديد للملاحة الدولية

– October 2, 2016

الرياض – الزمان

علنت قيادة قوات التحالف الذي تقوده السعودية الاحد ان المتمردين الحوثيين يشكلون تهديدا على الملاحة الدولية في مضيق باب المندب الاستراتيجي، وذلك بعد هجوم على سفينة اماراتية.وقال التحالف ان المتمردين الحوثيين هاجموا السفينة «بينما كانت في إحدى رحلاتها المعتادة من وإلى مدينة عدن لنقل المساعدات الطبية والإغاثية وإخلاء الجرحى والمصابين المدنيين لاستكمال علاجهم خارجاليمن».وجاء في بيان التحالف ان هذا العمل هو «مؤشر خطير يؤكد توجه هذه المليشيات لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الملاحة الدولية المدنية والسفن الإغاثية في باب المندب».

واضاف البيان «باشرت قوات التحالف الجوية والبحرية عمليات مطاردة واستهداف للزوارق التي نفذت الهجوم».

ويعتبر المضيق ممر ملاحة مهما بين البحر الاحمر وخليج عدن يقود الى المحيط الهندي.وقال المتمردون في بيان نشر على موقع سبأ نيوز التابع لهم ان «قوة صاروخية استهدفت بارجة عسكرية اماراتية قبالة شواطئ مديرية المخا» على البحر الاحمر و»تم تدميرها بالكامل».من جهتها، اعلنت القوات الاماراتية في بيان نشرته وكالة الانباء الاماراتية الرسمية عن «تعرض إحدى سفنها المؤجرة صباح اليوم لحادث في باب المندب أثناء رحلة العودة من مهمة معتادة من عدن بدون وقوعاي إصابات».

والامارات هي عضو رئيسي في التحالف الذي يقاتل الحوثيين وحلفائهم منذ اذار/مارس العام الماضي دعما لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا.