 إنتاج أوبك يسجل أعلى مستوى في التاريخ الحديث بسبب العراق وليبيا

– October 2, 2016

لندن – الزمان – رويترز

أظهر مسح أجرته وكالة رويترز للانباء امس أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من المرجح أن يسجل أعلى مستوى له في التاريخ الحديث في سبتمبر أيلول مع زيادة العراق صادراته من الشمالفي الوقت الذي أعادت فيه ليبيا فتح بعض مرافئها النفطية الرئيسية. وتأتي الزيادة على الرغم من تقلص إنتاج المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للخام في العالم واتفاق الدول الأعضاء في أوبك هذا الأسبوع في الجزائر على تقييد الإنتاج لدعم الأسعار في أول قرار من نوعهمنذ 2008. وارتفع إنتاج أوبك إلى 33.60 مليون برميل يوميا في سبتمبر أيلول من 33.53 مليون برميل يوميا في القراءة المعدلة لشهر أغسطس آب بحسب المسح الذي استند إلى بيانات شحن ومعلومات من مصادر فيالقطاع. وقد تلقي هذه الزيادة في الإنتاج المزيد من الشكوك على قدرة أوبك على تحديد حجم إنتاجها المستهدف الجديد الذي يترواح بين 32.50 و33 مليون برميل يوميا وهي المهمة التي تركها الوزراء إلى حين اجتماعسيعقد في نوفمبر تشرين الثاني. وارتفع النفط مقتربا من 50 دولارا للبرميل أمس الخميس لكنه جرى تداوله قرب 49 دولارا اليوم الجمعة .

وقال بارني شيلدروب كبير محللي سوق السلع الأولية لدى إس.إي.بي «الاتفاق ما زال أمامه مفاوضات صعبة لتحديد سقف إنتاج كل دولة عضو… الآن وبعد أن صار تخفيض أوبك (للإنتاج) على الطاولة للمرةالأولى في ثمانية أعوام خام برنت غير قادر حتى على الارتفاع فوق 50 دولارا.

على الأقل ليس بعد.»

وارتفع الإنتاج منذ أن تخلت أوبك في 2014 عن دورها التاريخي المتمثل في تحديد سقف للإنتاج لدعم الأسعار حيث ضخت المملكة العربية السعودية وإيران والعراق المزيد من الخام. كما قفز الإنتاج بفعلعودة إندونيسيا في 2015 والجابون في يوليو تموز إلى عضوية المنظمة. وإنتاج أوبك في سبتمبر أيلول باستثناء الجابون وإندونيسيا هو الأعلى في سجل مسوحات رويترز التي بدأت في 1997 عند 32.65 مليون برميل يوميا. وفي سبتمبر أيلول قادا العراق وليبيا زيادة إنتاج المنظمة. وبدأت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) الحكومية وإقليم كردستان العراق شبه المستقل تصدير الخام من حقول كركوك النفطية بشكل مشترك منجديد وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة ما يضخه العراق في السوق إلى 4.43 مليون برميل يوميا في سبتمبر أيلول بحسب المسح. وفي ليبيا فتحت المؤسسة الوطنية للنفط ثلاثة مرافئ كانت مغلقة في السابق مما سمح لشركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) التابعة للمؤسسة والتي تعمل بشكل أساسي في شرق البلاد بزيادة إنتاجها.

وتراجع إنتاج المملكة العربية السعودية عن المستويات القياسية التي سجلها في وقت سابق من فصل الصيف حسبما قالت مصادر في المسح.

ولم يسجل إنتاج إيران -أسرع مصدر لنمو الإنتاج في أوبك هذا العام بعد رفع العقوبات الغربية- تغيرا يذكر هذا الشهر إذ اقترب من مستويات ما قبل العقوبات. وتسعى طهران لاستثمارات من أجل زيادةالإنتاج.

وانخفض إنتاج أنجولا بسبب إغلاق حقل بلوتونيو في جزء من الشهر.

ولم تظهر بعد إشارات على زيادة إنتاج نيجيريا الذي تقلص بفعل هجمات استهدفت المنشآت النفطية. ومن المفترض أن يرتفع الإنتاج في أكتوبر تشرين الأول إذا نجحت الجهود الرامية إلى العودة لإنتاج خاميكوا إيبوي وفوركادوس.

ويستند مسح رويترز إلى بيانات شحن تقدمها مصادر خارجية وبيانات التدفق من تومسون رويترز ومعلومات توفرها مصادر في شركات النفط وأوبك وشركات استشارات.