عشرة قتلى من تنظيم داعش في معارك سرت

– October 2, 2016

‎صالح الاطيوش لـ (الزمان):القبائل دعمت الجيش الوطني الليبي فى استعادة الهلال النفطي

طرابلس – القاهرة – مصطفى عمارة

اشتدت المعارك امس حيث قتل عشرة من عناصر تنظيم داعش في اشتباكات في مدينة سرت الليبية الاحد، بحسب ما اعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني التي تحاصر مقاتلي التنظيم المتطرف في حي واحد في المدينة الساحلية.

وقالت القوات الحكومية في بيان امس»قواتنا تتقدم في الحي رقم 3 وتبيد مجموعة من عصابة داعش كانوا يحاولون التسلل والهروب». كما قتل ثلاثة جنود ليبيين. واضافت انها احصت «ما لا يقل عن 10 جثث للدواعش فيما تطارد سرايا قواتنا مجموعة اخرى من الدواعش الفارين من أرض المعركة». ‎وقبيل اندلاع اشتباكات الاحد، قامت مقاتلات حربية تابعة لسلاح الجو الليبي الموالي لحكومة الوفاق بتنفيذ ست «طلعات جوية قتالية» مهدت «لتقدم قوات المشاة في الحي السكني رقم 3» في شرق سرت (450 كلم شرق طرابلس). ‎فيما أكد صالح الاطيوشي شيخ قبيلة المعاربة الليبية فى اتصال هاتفي مع الزمان امس ان قبائل برقة الليبية ساعدت الجيش الوطني الليبي برئاسة اللواء خليفة حفتر فى الاستيلاء على منطقة الهلال النفطي دون اراقة دماء واضاف ان بيان الدول الست الكبري الذي دعا الجيش الوطني الانسحاب من منطقة الهلال النفطي مرفوض لأنه يعتبر تدخلا فى الشان الليبي. فى الوقت الذي استنكر تلك الدول استيلاء مليشيات غرب ليبيا على ابار النفط .

‎فى السياق ذاته كشف مصدر امنى مصري كبير للزمان ان اجهزة الامن الليبية حصلت على وثائق تثبت وجود مؤامرة خارجية للقضاء على الجيش الوطني الليبي وتفتيته بعد استيلائه على الهلال النفطي من خلا ل اغتيال الجنرال خليفة حفتر نفسه او اغتيال عدد من وجهاء القبائل الليبية والصاق تهمة اغتيالهم الى خليفة حفتر للايقاع بينهم .

‎من ناحية اخري اكد د/ عبد اللطيف علبد الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية فى تصريحات خاصة للزمان ان عدم ايجاد حل للازمة الليبية يرجع وجود ازمة ثقة بين الاطراف الليبية المتنازعة فضلا عن تدخل اطراف اقليمية ودولية فى الازمة وعن دور الجامعة العربية فى ليبيا ان يكون لها حضور اقوي فى ليبيا من خلال تعيين مبعوث خاص خلفا للدكتور ناصر القدوة الا ان الجامعة ارادت عدم التشويش على جهود الامم المتحدة ومبعوثها كوبلر الا ان الجميع بات مقتنع الان ان عودة الجامعة العربية لممارسة دورها على الساحة العربية اصبح ضرورة