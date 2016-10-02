كاليفورنيا تشدد قوانين الاغتصاب 

– October 2, 2016

لوس أنجليس – (رويترز) – وقع جيري براون حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم الجمعة قانونا لتوسيع التعريف القانوني للاغتصاب والسجن الإجباري إذا كانت الضحية غائبة عن الوعي وذلك في أعقاب غضببشأن قضية اعتداء جنسي في جامعة ستانفور بالولاية .

وأجاز النواب مشروعي قانونيين ردا على حكم بالسجن لمدة ستة أشهر أصدره قاض بشمال كاليفورنيا هذا العام على بروك تيرنر وهو سباح سابق أدين بالاعتداء الجنسي على امرأة كانت غائبة عن الوعي فيالجامعة في قضية واجهت إدانة على نطاق واسع.

وأدى هذا الحكم الذي جاء أخف من أحكام بالسجن صدرت في كثير من القضايا المتعلقة بالاعتداء الجنسي إلى عملية فحص دقيقة للقوانين بعد أن نُشر على الانترنت بيان مروع أدلت به الضحية أمام المحكمةووصفت فيه الآثار المدمرة لاغتصابها .

وأصبح الغضب بشأن هذا الحكم جزءا أساسيا من حركة متصاعدة لمكافحة الاعتداء الجنسي في حرم الجامعات الأمريكية. ودفع بيان الضحية جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي إلى كتابة رسالة مفتوحة أشاد فيها بشجاعتها. وأبدى أشخاص من عدة دول مساندتهم للضحية على وسائل التواصل الاجتماعي ومن بينهم نساء فيالصين .

وغير أحد القوانين التي وقعها براون قانون كاليفورنيا ليقول إن ممثلي الإدعاء والمحلفين ربما يعتبرون أي اعتداء جنسي اغتصابا . وكان قانون الولاية يعرف سابقا الاغتصاب في نطاق أضيق بوصفه ممارسةالجنس دون موافقة. ووقع براون أيضا على مشروع قانون منفصل لوضع اغتصاب شخص غائب عن الوعي أو مخمور ضمن قائمة الجرائم الجنسية التي يحظر على القضاة أن يمنحوا المتهمين فيها حكما بالمراقبة أو العفوالمشروط.