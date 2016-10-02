الهند:عاقبوا الملدوغ .. وأطلقوا سراح الثعبان

– October 2, 2016

نيودلهي -(رويترز) – وعد مسؤولون في إدارة الغابات الهندية باتخاذ إجراء صارم بعد أن لدغ ثعبان من نوع الأصلة رجلا بينما كانت مجموعة من الناس تسعى لالتقاط صورة معه. ووقع الحادث الأسبوع الماضي بعد أن أخرج مسؤولو إدارة الغابات الثعبان من داخل مدرسة في ولاية راجاستان بشمال غرب الهند. ووقفت عناصر الإدارة لالتقاط الصور مع الثعبان الضخم بعد نجاحها فياصطياده. وقال كيه.جي.شريفاستاف نائب أمين الغابات إن الحادث لم يكن متوقعا لأن مسؤولي الإنقاذ الذين اشتركوا في اصطياده مدربون جيدا. وأضاف أنه كان يريد إطلاق سراح الثعبان في وجوده ولكن مسؤولي الإنقاذ فعلوا ذلك قبل وصوله للمكان مشيرا إلى أنه لم يكن يعلم بوجود مدنيين وأن من الممكن حدوث مشكلة لأن كل المسؤولين مدربون جيدا.ومضى شريفاستاف قائلا إن التقاط الصور مع الثعبان ونشرها جريمة بموجب قانون الحياة البرية وأضاف أنه سيتم توجيه إنذار لكل من اشتركوا في هذه الواقعة. وأقر الضحية أشوك بيشنوي أن الحادث وقع نتيجة إهمال من جانبه. وقال إنه عندما علم بالخبر ذهب إلى المكان ولم يدرك مدى قربه من الثعبان فهاجمه مشيرا إلى أنه مسؤول عما حدث بالكامل. وأضاف أن الحادث وقع في غضون فترة زمنية قصيرة للغاية على الرغم من سيطرة مسؤولي الإنقاذ المحكمة على الثعبان.وأطلق سراح الثعبان فيما بعد في إحدى الغابات.