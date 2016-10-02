توسعة قريبة لمطار هيثرو في لندن 

– October 2, 2016

برمنجهام (إنجلترا) -(رويترز) – قال وزير النقل البريطاني كريس جرايلينج اليوم الأحد إن حكومته ستتخذ قرارا لزيادة القدرة الاستيعابية لمطار لندن في وقت «ليس ببعيد».

ويتنافس هيثرو أكثر مطارات بريطانيا وأوروبا ازدحاما مع مطار جاتويك لنيل موافقة الحكومة على إنشاء مدرج إضافي.

ويضغط هيثرو منذ 25 عاما لإنشاء مدرج إضافي وتأخر صدور قرار في هذا الشأن إثر تصويت البريطانيين في 23 يونيو حزيران لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.

وقال جرايلينج لتلفزيون آي.تي.في «هناك ثلاثة مشروعات على الطاولة تحتاج إلى الدراسة. جميعها مثيرة للإعجاب.

«سنتخذ قرارا في وقت ليس ببعيد ولن أعطيك موعدا محددا» وأضاف في وقت لاحق أن القرار سيعلن في وقت «قريب جدا».