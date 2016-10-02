الفلم السوري روشميا الفائز الأول في مهرجان سينمائي دولي

– October 2, 2016

حسن في بلاد العجايب يخطف الجائزة الثانية

تونس – (رويترز) – توج فيلم (روشميا) للمخرج السوري سليم أبو جبل بجائزة «الواحة الذهبية» للأفلام الطويلة في ختام المهرجان الدولي للفيلم العربي بقابس في تونس مساء الجمعة. يتناول الفيلم قصة الزوجين المسنين يوسف وآمنة اللذين يعيشان في هدوء منذ 1956 في كوخ بوادي حيفا إلى أن تقرر السلطات شق طريق جديد يستلزم معه هدم الكوخ وإجبارهما على العثور على منزل جديد. وأقيمت الدورة الثانية للمهرجان بمدينة قابس في جنوب تونس في الفترة من 24 إلى 30 سبتمبر أيلول الجاري تحت شعار (وتستمر الحكاية) بمشاركة 19 دولة. وتتولى الممثلة التونسية هند صبري الرئاسة الشرفية للمهرجان. وفاز الفيلم العراقي (حسن في بلاد العجائب) للمخرج علي كريم عبيد بجائزة «الواحة الذهبية» للأفلام القصيرة فيما حصل الفيلم التونسي (الرمال المتحركة) للمخرجة سارة عبد الكافي على جائزة مسابقة»أفلام المدارس» لطلبة معاهد وكليات السينما. وفي جوائز الجمهور ذكر الموقع الرسمي للمهرجان أن الفيلم المصري (قدرات غير عادية) للمخرج داود عبد السيد فاز بالجائزة عن فئة الأفلام الطويلة فيما فاز (حسن في بلاد العجائب) بجائزة الجمهور عن فئةالأفلام القصيرة.

أقيم حفل الختام في قاعة المركب الثقافي بقابس بحضور عدد من الفنانين التونسيين والعرب.