– October 2, 2016

النجيفي: الدستور يضمن إقامة إقليم نينوى

بغداد – الزمان

عد رئيس ائتلاف متحدون للإصلاح أسامة النجيفي فكرة اقامة إقليم نينوى متفقة مع الدستور والقوانين المشرعة وستمنح الأقليات خصوصيتها مؤكداً أن الفكرة جاءت للحفاظ على وحدة المحافظة وليست دعوة للتقسيم. وقال بيان امس إن (النجيفي بحث مع سفير المملكة الأردنية في العراق شرف امين سبل التعاون التي تربط الجانبين وسبل تطويرها). واشاد النجيفي (بمواقف الاردن حيث كان وما يزال مساندا قويا للعراق في أزماته). لافتا الى أن (فكرة اقامة إقليم في محافظة نينوى دعوة متفقة مع الدستور والقوانين المشرعة عبر آليات واضحة تعتمد على إرادة المواطنين كما أن إقامة إلاقليم يضم محافظات عدة من شأنه أن يمنح الأقليات خصوصيتها ويطمئن أبناءها على المستقبل وما فعله داعش أحدث شرخا من الواجب معالجته بالعقل والحكمة وإرادة الشعب). وتابع النجيفي أن (من المهم إبعاد خطر التدخلات الخارجية مع الحفاظ على علاقات طيبة بالجميع ولكن ليس على حساب أرض ومصلحة العراق). مؤكدا أن (إرادة مواطني نينوى هم الأساس وفكرة الإقليم جاءت للحفاظ على وحدتها وارتباطها الصميمي بالعراق وليست دعوة للتقسيم كما يحاول البعض أن يصور ذلك). من جانبه أكد امين (وقوف الاردن إلى جانب العراق).