– October 2, 2016

المحافظتان تهدّدان بالإضراب والكهرباء لـ (الزمان): إرجاء المطالبة بتسديد القوائم المفروضة على فنادق النجف وكربلاء

بغداد – شيماء عادل

ارجأت وزارة الكهرباء استيفاء اجور الكهرباء من فنادق النجف وكربلاء الى ما بعد زيارة محرم في وقت هدد اصحاب الفنادق باغلاق الابواب احتجاجا على زيادة قوائم الكهرباء.

ودعت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (اصحاب الفنادق كافة في محافظتي كربلاء والنجف لفتح ابوابها امام الزائرين وسيتم تقديم كل الدعم للإسهام في إنجاح هذه الشعائر السامية لذلك قررت الوزارة تأجيل المطالبة بالديون المترتبة بذمة بعض الفنادق التي أعلنت إغلاق ابوابها امام الزائرين) مبينا انه (تم تشكيل لجنة وزارية لإعادة النظر بها بعد انتهاء مراسيم الزيارة من خلال مراجعة معدلات الاستهلاك والمبالغ المترتبة على الفنادق وفق الاطر القانونية المعتمدة وبالتعاون مع الدوائر الخدمية الاخرى كالبلديات والضرائب لوضع آلية منصفة لاحتساب اجور هذه الخدمات) من جانبه اكد مصدر في الوزارة لـ (الزمان) امس ان (التسعيرة التي تفرضها الوزارة لاصحاب المنازل والفنادق السياحية والمجمعات الصناعية تكون حسب ما يقرأه مقياس العداد الكهربائي) واضاف ان (ارتفاع اسعار الجباية يعود الى الاسراف في الطاقة الكهربائية ولاسيما ان اصحاب الفنادق لا يراعون فقرة الترشيد التي تطالب بها الوزارة بين مدة واخرى مما تترتب عليهم مبالغ كبيرة) مطالبا المواطنين (الانتباه الى ورقة الجباية في حال اذا كانت مترتبه عليهم ديون تسديدها بالمديريات التابعة للوزارة في المناطق القريبة عليهم ولا بد ان تحتوي ورقة الجباية على ختم المديرية التي يضمن حق المواطن في تسديد ما بذمته). وكانت رابطة الفنادق والمطاعم بالنجف وكربلاء قد اعلنت انها ستغلق جميع الفنادق احتجاجا على تسعيرة الكهرباء . وقال رئيس الرابطة صائب ابو غنيم في تصريح امس ان (جميع الفنادق في النجف ستغلق ابوابها اليوم الاثنين وابتدأء من الساعة السابعة صباحا) مبينا ان (ذلك جاء على خلفية الزيادة غير المعقوله بتسعيرة الكهرباء) وأضاف ابو غنيم ان (المناشدات الكثيرة لخفض هذه التسعيرة لم تلق اذانا صاغية) مبينا ان (مديرية الكهرباء بالمحافظة اكدت ان هذه التسعيرة مركزية) كما سبقت فنادق كربلاء ذلك الاضراب بالاعلان اول امس عن اغلاق الفنادق احتجاجا على ارتفاع قوائم الكهرباء.